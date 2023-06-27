24小時「兵變」　普京乾坤大挪移跌破西方眼鏡

當地時間6月24日上午，俄羅斯總統普京將僱傭兵集團瓦格納負責人普里戈任（Yevgeniy Prigozhin）所領導的行動定性為「叛亂企圖」。當天下午瓦格納部隊通過利佩茨克州領土，進逼至莫斯科以南400餘公里，俄軍則在首都佈防。「俄羅斯兵變」的訊息充斥着網絡。



各種驚呼撲面而來：有人驚呼，俄烏衝突激戰正酣，俄羅斯最令人擔心的「內訌」開始了；有人說，普里戈任就是俄版「安祿山」，普京最終將被反噬；還有人預言，俄羅斯帝國崩潰開始了⋯⋯

雖說「看熱鬧不嫌事大」是人的天性，加上西方媒體像嗜血的食人鯊一樣，不放過任何一個誇大和擴散對俄羅斯不利消息的機會。說的好像俄羅斯立刻就要變天了一樣。

然而當天晚就傳來消息，普里戈任發布音頻聲明稱，瓦格納部隊停止行進，調轉方向返回營地。克里姆林宮方面6月24日晚宣佈，根據達成的一項協議，瓦格納撤兵的同時，針對普里戈任的刑事立案將被撤銷，他將離開俄羅斯並前往白羅斯。當天，俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫（Sergey Peskov）介紹協議時稱，白羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）從中斡旋，普里戈任在與盧卡申科會談後接受了其提議。

雖說瓦格納和俄軍方的恩怨由來已久，但整個事態的發生還是很愕然的，而整個事態在24小時之內發生反轉，就必須要冷靜下來問，普里戈任和瓦格納到底做了什麼？他們為什麼要這麼做？他們的真實訴求是什麼？

雖然，普京始終是「大帝」，未能被撼動。這次請白羅斯做中間人，算是給瓦格納下台階，對後市不要太悲觀。但這一波瓦格納的冒進，還是造成了對俄羅斯嚴重的思想混亂和物質損傷，最終對俄軍整個戰局和俄國國內穩定會造成難以磨滅的惡果，還是不可小覷。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko，右）2023年6月9日在索契（Sochi）會面時對談。（Reuters）

瓦格納其實是普京的傑作

雄才大略的普京，在當政之初也曾對橫行的寡頭強勢出擊，普京天生的手腕建立起定於一尊的強勢統治，並勵精圖治，聚集起一批對其宣誓肝腦塗地的忠臣和寡頭，穩住帝國的航向。普京當然知道自己一手打造的體制運行久了也弊病叢生，從經濟治理到軍事安全都難言效率，腐敗無處不在。蘇聯時代的弊病，即使改頭換面，但已深入骨髓。但牽一髮而動全身，想安全且有效的改革談何容易。

所以他引入體制外力量，一方面倒逼尾大不掉的諸侯，讓他們保持危機感，提高效能；一方面打造一個用着趁手的兵器，解決體制內力量不方便出手的問題，也防止諸侯們架空自己。瓦格納就是他的傑作。於是在敘利亞、蘇丹、克里米亞有了瓦格納的傳說，也有了創始人普里戈任居功自傲的錯覺。

圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，與民眾握手道別。（Reuters）

然而，普京另一個難言之隱卻是，俄羅斯在發展現代化進程中已經跌落強國行列。普京只有持續刺激民族尚武的傳統，讓勝利的號角不斷的吹響。但養兵又開支浩大，所以普京放出瓦格納這隻「怪獸」，只要軍功、不設軍紀，且軍費自籌。這一舉三得的招數卻着實讓體制內的諸侯們懷恨在心。他們不敢對普京動怒，唯有對普里戈任恨得牙癢癢。在瓦格納物美價廉的軍功面前，軍頭們被逼得去改革，曾經的好日子被攪混。「紹伊古們」氣不過，當然一有機會就「參奏」普里戈任。

而同時，普里戈任也曾公開指責俄羅斯國防部長紹伊古不及時向瓦格納僱傭軍提供彈藥，從而造成了瓦格納僱傭軍不必要的傷亡。普里戈任還一度放話，如果俄羅斯國防部不解決他們提出的問題，他們準備隨時「撂挑子」。 對於普里戈任來說，面對俄羅斯正規軍在戰場上的各種拉胯表現，是對自己不斷「扯後腿」。

一片看懂｜解構瓦格納集團：普京的「戰爭機器」到養虎為患

忙於前線的普里戈任雖然軍功越來越多，事業越幹越大，但乾的越多，錯的越多，露出的破綻越多。而且瓦格納陷入了只能勝利的怪圈，因為一旦失敗，那些早就被抓住的把柄就被無限放大。總之，普里戈任與紹伊古之間、瓦格納集團與俄羅斯軍方之間，很明顯結下了很深的「樑子」。

所以，當瓦格納在巴赫穆特血戰中落敗其損失了一半士兵，普里戈任歸咎於俄羅斯軍方，而「紹伊古們」的「參奏」也立刻堆滿了普京的案頭。普京看着軍改完成，知道牌的保質期已到，於是默許了國防部7月1日收編瓦格納的號令。前期被吹捧上天、如今即將被受權的普里戈任當然知道入朝後等待自己的是什麼，於是搏命似的下了最後的賭注。

普里戈任真的鬧「兵變」嗎？

說到底，這就是俄羅斯軍方和瓦格納集團之間的矛盾，也是以紹伊古為代表的俄羅斯軍方領導人與普里戈任之間的矛盾。普里戈任之所以不惜將矛盾公開化，就是想迫使普京不得不親自處理此事。

從常識出發，普里戈任根本不可能發動什麼「兵變」，更不可能反對俄羅斯領導人。說到底，這還是他在面對俄羅斯軍方的各種「刁難」後，採取的一種鬥爭策略，以解決瓦格納集團在前線受到的「不公正待遇」。

其實，普里戈任很清楚，瓦格納僱傭軍如果在這個時候發動叛亂，只有死路一條。道理非常簡單——他的那點家底兒根本不夠「打」。而且，在俄烏衝突最關鍵的時候挑起內戰，普里戈任就成了俄羅斯國家和民族的罪人。普里戈任不是傻子，他當然明白這一點。

所以，合理解讀還是——他希望用一種「戲劇化」的方式，將自己跟俄羅斯軍方的矛盾徹底公開化，以此盡最大努力引起普京的關注、解決和處理。

西方媒體不會放過任何一個誇大俄羅斯內部矛盾、渲染「俄羅斯要完了」的機會。炒作普里戈任「兵變」，製造一種俄羅斯內部矛盾重重、大廈將傾的假象，就是西方媒體唱衰俄羅斯、企圖從內部瓦解俄羅斯社會團結的最新做法。

俄羅斯瓦格納兵變：圖為俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

24小時反轉 西方再次小看了普京

瓦格納前鋒距莫斯科只有200公里了，在關鍵時刻，白羅斯總統盧卡申科介入調停，俄羅斯特赦瓦格納「兵變」，普里戈任前往白羅斯……

這次24小時「兵變」，原本最興奮現在最失望的，毫無疑問是烏克蘭；僅次於烏克蘭的，無疑就是美國。而現在，美國和烏克蘭都有點懵。美國總統拜登、國務卿布林肯著急著跟一堆人輪番通了一圈電話，甚至美國參謀長聯席會議主席米利上將本來要去以色列和約旦的，也不去了，留在華盛頓觀察情況。按照美國的判斷，這是普京執政20多年來最重大危機，不排除會爆發激烈內戰，會對俄烏衝突產生重大轉折性影響，自然大意不得，更要抓住機會。然而，當劇情來了個大反轉之後，沉默了一天的布林肯公開回答：簡單地說，我們不知道。

氣氛都烘托到那了，怎麼突然間就不演了？這恰恰證明，普京仍擁有其他人無可替代的權威。普京始終是大帝，誰也撼動不了。這次請白羅斯做中間人，也算是給瓦格納下台階。而衝動的普里戈任，更像是討工資的包工頭，發泄完情緒後，趕緊就坡下驢。事情，自然就兵不血刃解決了。

然而，這個掉頭，整懵了烏克蘭及其背後的北約國家。短短24小時後，事情又迅雷不及掩耳之勢變了，瓦格納不去莫斯科了，又來對付烏克蘭了？更詭異的一幕是，在西方社交媒體上，很多人驚訝地發現：6月24日，瓦格納軍隊，離莫斯科只有200公里。6月25日，瓦格納軍隊，離基輔只有100公里。從白羅斯邊境到基輔，只有100公里，這可比從烏東地區近多了。

這就帶來一個新的問題：這是普京將錯就錯的幸運？還是一種早就策劃好的預謀？或者，這純屬陰差陽錯的某種巧合？還是大戰來臨前的煙霧彈？亦或是俄引導輿論的一種謀略？但接下來的另一個問題就是：將功贖罪的普里戈任，會不會帶領着瓦格納，從白羅斯殺向基輔？不同立場的人，肯定會有不同的答案。瓦格納事件，更看到激烈的輿論戰、認知戰。各種說法都有，謠言滿天飛，很多人樂此不疲。

真相如何？淡定，淡定，淡定。再繼續看看。

但，對於俄羅斯政府來說，特別是對於普京來說，面對瓦格納集團與俄羅斯軍方過去幾個月反反覆覆爆發的各種矛盾，必須加以重視了。普里戈任與紹伊古（Sergei Shoigu）等俄羅斯軍方領導人之間的矛盾，普京完全有能力，也完全應該加以面對，妥善處理。雖然現在瓦格納集團還遠遠稱不上發動「兵變」，但如果任由瓦格納集團與俄羅斯軍方的矛盾繼續發展下去，這勢必嚴重影響俄軍在前線的戰鬥力。當然，普京怎麼在用好普里戈任的同時，不讓他形成「尾大不掉」之勢，也很關鍵。