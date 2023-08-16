從美國黨爭到信用評級下調的內在邏輯

債務不斷攀升，又沒有實實在在的應對方法，信用下調是自然的；不能排除美債信用進一步下調的可能性。



國際評級機構惠譽（Fitch）8月1日將美國長期外幣發行人違約評級，從AAA下調至AA+。這是繼2011年標普之後，又一家取消美國AAA信用評級的主要國際評級機構。這次下調美債信用評級，是經過深思熟慮和有理有據的。

惠譽調降美國信用評級主要是基於以下四點：一是債務高企。惠譽預測，2025年美國聯邦債務總額佔國內生產總值（GDP）的比重高達118.4%，遠高於39.3%的AAA評級中位數；二是政治僵局。雖然美國兩黨圍繞提高債務上限的政治爭吵暫時緩解，但潛在美債違約風險以及聯邦政府財政治理能力差，正引發投資者越來越大的憂慮；三是中期財政挑戰。

未來10年美利息支出成本飆升、人口老齡化等社會負擔加重，社會保障基金和醫療保險信託基金存在耗盡風險，使美國更加入不敷出；四是經濟表現。在貨幣政策緊縮、財政支出空間不足背景下，美國經濟會更加艱難。很顯然，這四大理由完全可以站得住腳。

惠譽直指美國經濟問題本質的做法，不僅引發美國資本市場動盪，而且觸碰了美國官方的敏感神經。白宮新聞秘書說：「在拜登總統實現了世界主要經濟體中最強勁的復甦之際，下調美國評級是不符合現實的。」美國財長耶倫（Janet Yellen）稱：「強烈不同意惠譽的決定，這是完全沒有根據的。」

不過，《華爾街日報》2日發表社論稱，評級下調是對美國政治領袖投出的不信任票，體現了美國政治領導力的失敗。惠譽在一份聲明中指出，下調美國信用評級主要由於政府債務負擔居高不下且不斷加重，未來三年財政狀況預計將持續惡化。過去20年中，美國反覆出現債務上限政治僵局，常常拖到最後一刻才化解，削弱了人們對美國財政管理能力的信心。

早在2022年5月的一份報告中，惠譽就將美國的信用預期從「穩定」下調為「不佳」，稱美國債務上限危機帶來不確定性。今年6月3日，拜登（Joe Biden）簽署一項關於聯邦政府債務上限和預算的法案，結束了可能陷入政府債務違約的不確定性。該法案暫緩債務上限生效時間至2025年年初，並對2024財年和2025財年的開支進行限制。儘管美國債務上限危機可能會讓人忘卻一段時間，但從中長期看，美國經濟甚至全球金融市場後續還將受到影響，風險仍難以被忽視。

惠譽下調美國信用評級，凸顯美國經濟決策缺乏嚴肅性。自2011年標準普爾下調美國信用評級以來，美國財政和政治前景已顯著惡化，債務與美元信用風險在不斷積累。惠譽給市場投資者釋放了債務風險上升的強烈信號。據美國國會預算辦公室（CBO）預測，2033年，美國債務總額將飆升至52萬3500億美元。伴隨美債務融資模式越來越難以為繼，美債市場將遭受嚴重衝擊。

美國債務上限：圖為2023年5月31日，圖為美國眾議院議長麥卡錫在眾議院通過提高債務上限協議後，在國會山莊笑容滿面地走出來。（Reuters）

在聯邦基金利率高企背景下，美國中長期國債收益率處於2008年以來的最高水平區間，投資者對美國國債的信心顯著下降。特別是拜登政府為獲得政績、刺激經濟、對華競爭，接連推出數萬億美元的大手筆政府支出政策，又通過聯儲局直接持有大量美國長期債務的形式，實行債務貨幣化。CBO預計，2033年，聯儲局直接持有美債的規模仍高達7萬5000億美元。這種美國花錢、全世界埋單的做法，削弱的是美元信用本位的根基。日中英三國紛紛加大拋售美債力度。

根據美國財政部數據，本財年前9個月（2022年10月到2023年6月），政府財政赤字約為1萬4000億美元，為上年同期的近三倍。當前美國公共債務已超過32萬6000億美元，相當於每個美國人負債近10萬美元。美債規模突破32萬億美元的時間，比新冠疫情前的預測提前九年。惠譽指出，目前信貸條件收緊、商業投資疲軟以及消費放緩，將使美國經濟在2023年第四季度和2024年第一季度陷入衰退。

惠譽（Fitch Ratings）作為三大評級機構之中唯一一家歐洲機構，下調美國評級後，美國在歐洲發行債券利率就要提升，借錢需要擔保品，使海外融資成本大增。（Reuters/file）

惠譽下調美國信評也許會加劇對美國債務狀況、政治兩極分化和美元全球地位的不安，並損害美國整體聲譽和形象。面對信用降級，共和黨和民主黨忙不迭地互相指責。共和黨方面指降級責任主要是拜登加大了政府開支和財政負擔。白宮方面則認為，前總統特朗普的魯莽盲目才是罪魁禍首。

在債務不斷走高的背景下，美國政客及聯儲局官員紛紛追求短期利益，把隨之而來的負面影響留給繼任者。如果這樣的政治環境持續下去，美國國債爆雷將是遲早的事。在現有政治體制下，社會福利體系改革和稅收政策改革均難以推行，債務與GDP的比率在未來不可避免地會繼續攀升。

與此同時，美國濫用對他國的經濟制裁，以及推動地緣經濟分裂，對美元主導的全球貨幣體系產生威脅，許多國家不但不會增持美債，而且會尋機拋售美債。

總之，美國債務上限問題可以通過兩黨的妥協解決，借錢總是要還的，問題的真正解決必須找到收支平衡的合理辦法。債務不斷攀升，又沒有實實在在的應對方法，信用下調是自然的；不能排除美債信用進一步下調的可能性。

作者臧世俊是中國安徽省社科院研究員

