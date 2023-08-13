美國對華投資禁令：影響有限，甚至是機遇

當地時間8月9日，美國總統拜登簽署行政令限制對華科技投資，禁止美元流入中國半導體、微電子、量子計算和人工智能（AI）等關鍵技術領域，此舉被認為是美國阻止中國獲得這些技術的最新動作。



對此，中方對美方執意出台對華投資限制措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。與此同時，一些中國科學界人士也站出來發聲強調，美國在某些敏感技術上的對華投資禁令影響有限，因為中國近年來在這些領域對美國資金的依賴程度已經降低。

香港《南華早報》援引多名業內人士和分析人士稱，美方這些限制看起來「更具政治意義」，而隨着中國政府不斷加大對科技領域的資金投入，一些人還將美國出台的限制措施視為一個中國實現自力更生目標的「機遇」，中國高校和研究機構也已做好準備，尋求增強中國在這些科技領域的硬實力。

對於美方此舉，美媒也認為這升級了美中之間的對抗，一些科學家認為這是一種「雙輸」的局面，投資分析人士則警告，中美科技戰和貿易戰愈演愈烈對雙方都不利，甚至還會危及本已羸弱不堪的全球經濟。

採訪中，中國科技評估與成果管理研究會副理事長（教育部科技發展中心原主任）李志民針對美方此舉表示，這些限制措施看起來「更具政治意義」，他指出，美國長期以來一直對中國在這些領域的進步持警惕態度。

報道稱，長期以來，中國科技行業一直是美國風險資本的投資目的地，但隨着地緣政治緊張局勢的加劇，對中國科技行業的投資大幅放緩。

內地早前宣布，自本月起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，並指這只是對美國「反制的開端」。 (REUTERS)

「以前，（美國）在半導體行業有一些投資，但已經停止了。」李志民說：「（美國）對量子技術或AI領域的投資在四五年前就停止了。」對此，幾名從事量子技術研究的中國科學家也表示情況屬實。

「該領域（量子技術）的中國企業不依賴外國投資，因此美國的新限制對我們影響不大。」上海循態量子科技有限公司（XT Quantech）總經理汪超也表示，近年來，中國的半導體和AI發展對美國投資的依賴程度已有所降低。

《南華早報》注意到，一些業內分析人士也認為，美國的最新海外投資限制預計對中國的目標科技行業影響有限。開元資本（Kaiyuan Capital）駐香港首席投資官布洛克·西爾弗斯（Brock Silvers）就表示，這一行政令「只是煙霧彈，而非實際行動」，因為「它只能監管美國在少數科技行業的投資」。

「自2019年以來，美國對中國晶片行業的投資逐漸枯竭。」集成電路產業融資租賃公司芯鑫租賃（Sino IC Leasing）的一位經理接受採訪時表示，中國的半導體公司基本上是由中國國內資本支持的。

這一觀點得到了投資諮詢公司PitchBook的風險投資分析師凱爾·斯坦福（Kyle Stanford）和高凱迪（Kaidi Gao）的認同。他們表示，美國公司在中國半導體、量子計算和AI領域的總體投資，「在交易活動中所佔比例相對較小」。

美國總統拜登簽署行政令限制對華科技投資，打擊中國半導體、量子計算和人工智能（AI）等關鍵技術領域。圖為拜登早前到訪新墨西哥州一家企業。（Reuters）

《南華早報》指出，隨着中國政府將更多資金投入科技領域，以實現自力更生的目標，一些人將美國出台的最新限制措施視為一個「機遇」。

上海一位關注中國高科技企業的投資者就表示：「中國將繼續推進（發展）其技術，並堅定支持本土替代品，因此美國資本的撤出是我們入場的機會。」

業內人士李志民則表示，拜登的這項行政令可以激勵中國科學家，並可能「推動這些產業的發展」，他同時也表示，那些計劃回國的海外工作人員現在可能會重新評估其選擇。

位於四川成都的電子科技大學的曾遼原，是一位訊息與通信工程專業的副教授，他表示，中國的高校和研究機構已經為這些限制措施做好了準備。「我們不會感到害怕或崩潰。」曾遼原說：「我們將繼續尋找增強中國在這些領域技術實力的方法。」

當地時間8月9日，美國總統拜登簽署行政命令，限制在半導體、量子計算和AI等敏感技術領域的對華新投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。

根據白宮網站發布的行政令，拜登聲稱，「有關國家」在其軍事、情報、監視或網絡能力至關重要的敏感技術和產品方面的進步，對美國國家安全構成了「不尋常和非凡的威脅」，而某些美國投資有加劇這種威脅的風險，因此他宣佈全國進入「緊急狀態」以應對這一威脅。

美國認為審查實體對華投資，阻止美國資本和專業技能幫助開發「可能支持中國軍事現代化並損害美國國家安全的技術」。(Reuters)

該行政令將授權美國財政部長耶倫（Janet Yellen）審查美國實體在上述關鍵領域的對華投資，以阻止來自美國的資本和專業技能幫助開發「可能支持中國軍事現代化並損害美國國家安全的技術」。美國投資者還須向財政部通報其他可能涉及國家安全的交易，作為涉及國家安全的對外投資收集額外訊息的一種方式。

根據行政令內容，這些限制只適用於私募股權、風險投資、合資企業和綠地投資等直接投資形式，不包括被動式的證券投資。《華爾街日報》稱，違反這些規則的投資者可能面臨罰款，並被迫剝離其股份。

不過，這項命令預期不會立即生效，在其生效之前也不具有追溯效力。耶倫將與商務部等其他部門負責人協商，進一步定義受到限制或禁止的敏感技術和產品。美國財政部正就限制的適當範圍徵求公眾意見，將於45天內接受討論，隨後提出正式的規則提案。

《紐約時報》8月9日報道認為，拜登政府此舉升級了美中之間的對抗，並可能使得世界兩大經濟體之間的距離更加遙遠。

（美國）政府官員認為，其努力完全是出於國家安全的考慮，而非試圖獲得經濟優勢。但該命令本身卻已顯示出將兩者分開是多麼困難。

一位不願透露姓名的中國量子物理學家，創辦了一家初創企業，他透露，四年前他曾拒絕了幾位美國風險投資家的邀請，因為他擔心隨着中美關係惡化，這可能會帶來麻煩。他還表示，隨着中美兩個大國之間在科技領域展開競爭，科學家們遺憾地發現自己處於「雙輸」的境地，他的初創公司近年來就一直無法從美國採購關鍵部件。

香港開元資本的西爾弗斯（Brock Silvers）說：「科技戰和貿易戰愈演愈烈對（中美）雙方都不利。一場不受限制的科技戰可能會對已經搖搖欲墜的全球經濟造成重大沖擊。」

8月10日，中國外交部發言人答記者問表示，中方對美方執意出台對華投資限制措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。商務部新聞發言人強調，中方將保留採取措施的權利。希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

美國政府雖口裏說與華「尋求競爭而不是衝突」，卻在貿易、半導體、技術等方面對中國重重打壓。 （Getty）

外交部發言人表示，美方打着國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌。美方此舉嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重損害中美兩國乃至世界工商界利益，其實質是搞逆全球化、去中國化。

「中方敦促美方切實履行拜登總統無意對華『脱鈎』、無意阻撓中國經濟發展的承諾，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制，為中美經貿合作創造良好環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。」外交部發言人說。

本文轉載自公眾號「科工力量」

