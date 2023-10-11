以巴衝突｜以色列反擊會有多狠，還看區內大國表態？

以巴衝突如今踏入第5日，多個阿拉伯及中東國家經已先後表態，並且展開溝通斡旋，而區內大國的態度，或許是以巴衝突未來走向的其中一個重要參照。



這次哈馬斯突襲以色列，其中一個關鍵時間點是沙特阿拉伯與以色列交好，推送歷史性建交。作為阿拉伯世界兼穆斯林大國的沙特阿拉伯，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）9日與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmud Abbas）通話，表示「將支持巴勒斯坦人」。沙特阿拉伯官方通訊社報道，王儲還告訴阿巴斯，沙特正盡一切努力防止衝突擴大，強調巴方在衝突中應遭守國際法，不以平民作攻擊目標。沙特將繼續「支持巴勒斯坦人民實現體面生活的合法權利，實現他們的願望，並實現公正和持久的和平」。

日前，沙特外交部的聲明已表示，該國曾多次警告，由於以色列持續佔領、剝奪巴勒斯坦人民合法權利，以及一再對其聖地進行有系統性挑釁，局勢有爆發的危險。

隨着以色列加強對巴勒斯坦還擊，連日轟炸加沙，其鎮壓程度或影響沙特等國對以色列的態度，一切關係正常化的進情都須剎掣。畢竟沙特作為伊斯蘭兩大聖城的所在地，沙特決不可能公然放放棄保護及捍衛穆斯林。

王儲穆罕默德與巴勒斯坦總統阿巴斯通話，表示「將支持巴勒斯坦人」。(Reuters)

一向在以巴衝突間扮演關鍵調停者角色的埃及，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在衝突爆發後警告，應「避免局勢惡化以及陷入更多暴力危險」，他在和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話時，敦促國際合作以防衝突進一步惡化。阿聯酋當局則呼籲「立即停火」和「落實最大限度的克制」，該國外交部在聲明中指出，「我國向最近這起危機的所有受害者致上誠摯哀悼」，並強調保護平民的重要性。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）昨日（10日）與阿巴斯和以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）連續通電話。埃爾多安新聞辦公室稱，埃爾多安和阿巴斯討論了以色列與激進組織哈馬斯之間持續的衝突。埃爾多安表示，土耳其正盡一切努力結束以巴衝突，並確保盡快恢復平靜。

埃爾多安在與赫爾佐格的通話中表示，任何可能傷害加沙人民的行動將令該地區的暴力升級。埃爾多安還向以色列外長表示，以色列務必本着常識行事，盡快令該地區維持安寧，這對於整個地區的福祉非常重要。

土耳其總統埃爾多安分別與阿巴斯和以色列總統赫爾佐格通話，重申會盡一切努力結束以巴衝突，並確保盡快恢復平靜。(Reuters)

此外，伊朗、卡塔爾、敘利亞、約旦、阿拉伯聯盟（Arab League）等也先後回應以巴衝突。其中，伊朗最高領導人哈梅內伊的高級軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）表示，支持哈馬斯對以色列發動的「阿克薩洪水」行動，稱這是「驕傲的行動」；敘利亞外交部則稱哈馬斯這次行動是一次「光榮的成就，證明巴勒斯坦人獲取合法權利的唯一途徑，是用盡一切形式的抵抗」；大馬士革支持巴勒斯坦人民，以及力挺「打擊猶太復國主義者恐怖主義」的團體。

從土耳其到科威特 支援巴人呼聲高漲

自7日哈馬斯發動突襲以來，引發了整個地區對巴勒斯坦人的支援，土耳其、伊朗、埃及、黎巴嫩、敘利亞、科威特等多國民間都有聲援巴勒斯坦人的示威活動，大批民眾上街歡呼揮舞巴勒斯坦國旗，要求政府「派兵協助哈馬斯」，並蜂擁到當地以色列使館抗議；部份人甚至對哈馬斯的突襲歡呼叫好。

其中，黎巴嫩首都貝魯特有集會者升起巴勒斯坦旗幟，高舉寫有「反抗是解放阿克薩清真寺的唯一途徑」的標語。伊拉克示威者也集結在巴格達市中心，有人焚燒以色列國旗及以色列總理內塔尼亞胡（Benjaman Netanyahu）肖像，以表憤怒。

巴以衝突不解 中東和解浪潮不會持久

環顧阿拉伯及中東各國，從加沙地區蔓延開來的政治漣漪，突顯了該區許多官員、學者、民間長年的一種聲音，即「只要以色列與巴勒斯坦人的衝突持續下去，以色列在該地區的地位就會一直不穩定。」有分析認為，以色列與阿拉伯國家政府之間的外交正常化協議，即如美國官員近期推動與沙特阿拉伯關係正常化的協議，也不會對此起到什麼作用。

阿拉伯世界人民普遍認為，只要以巴衝突持續，以色列在該地區的地位就會一直不穩定。(Reuters)

科威特大學教授Bader Al-Saif表示：「當前的戰爭嚴酷地提醒我們，只有解決了巴以衝突，該地區才有望實現持久和平與繁榮。」他又指，在其他問題上與以色列打交道時，無論做多少繁重的工作或耍多少技倆，都無法回避或抹殺這一簡單的事實。

長期以來，許多阿拉伯國家一直堅持認為，承認以色列的代價必須是建立一個巴勒斯坦國。但在過去十多年中，隨着部份阿拉伯國家對以色列可能提供的經濟和安全利益，或是可能從美國獲得的回報有所權衡，這種堅持起了一些變化。尤其是拜登政府近年一直在敦促達成一項協議，在以色列和沙特阿拉伯之間建立聯繫，以換取沙特的重大讓步。沙特官員要求美國提供安全保證並支持其民用核專案，開始也令沙特當局有所動搖。

連日的衝突，不僅是對上述努力構成重大挑戰，也一再提醒一眾阿拉伯及中東國家，正如約旦國王阿卜杜拉二世上月在紐約的一次會議上發表的講話所說：「該地區的一些人認為，你可以空降到巴勒斯坦與阿拉伯人打交道，然後再離開，這種想法是行不通的。」

說到底，以巴衝突的再次發生再次表明，和平進程的長期停滯不能再繼續下去。解決雙方衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。唯有國際社會更加緊迫地行動起來，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談，才能找到實現持久和平的最終途徑。