一帶一路｜李家超：推動調解處理糾紛 劉光源：擦亮法治金漆招牌
特首李家超今早（11日）出席由香港律會舉行「一帶一路」倡議十週年國際高峰論壇時指，香港希望做出更大貢獻，為「一帶一路」帶來和平繁榮。他指出，「一國兩制」下的香港實行普通法，也是中國唯一實行普通法的城市，本港有很多法律專才，會大力推動調解服務以處理國際糾紛。
中聯辦副主任劉光源和外交部駐港特派員公署副特派員方建明均指，香港要發揮普通法的獨特優勢。劉光源更提出4點建議助香港擦亮法治的金漆招牌。
今日的論壇有約340位參加者現場參與論壇，網上亦有不同參與者。李家超又提到，國際調解院籌備辦公室今年2月在香港成立，是首個多邊國際組織推動透過調解解決國際爭議，將為和諧和和平的國際社會作出貢獻，特區政府會盡最大努力支持籌備辦公室在香港的工作。
出席同一場合的中聯辦副主任劉光源表示，推動「一帶一路」期間也推動國際秩序，朝公正合理的方向發展，秉持共同應對挑戰，達到共商、共建、共享。他表示「一帶一路」為全球供應鏈提供紐帶，香港作為節點，發揮難以替代的獨特作用。
劉光源提4建議：擦亮法治金漆招牌
劉光源提出四點建議，首先是香港法治根基要堅實，助力高質量融入「一帶一路」，法律界要積極參與。第二，要發揮普通法獨特優勢，發揮超級聯繫人作用。第三是建設亞大區國際法律解決爭議中心，指香港是全球最受歡迎三大仲裁地之一，香港法律界要運用優勢。第四是要把握「一帶一路」重大機遇，香港要與內地法律界深入融合。
劉指，香港由亂到治的事實證明，憲制秩序越牢固，香港法治的根基越堅實， 法治優勢越彰顯；要鞏固和提升香港法治的核心競爭力，助力高質量共建「一帶一路」，就必須堅定擁護憲法和《基本法》，捍衛特區憲制秩序；又指法律界亦要積極參與國際交往，當好民間使者，講好香港法治故事，擦亮香港法治的金漆招牌
方建明：區位優勢推動法治經驗交流
中央駐香港特派員公署副特派員方建明表示，香港作為「一帶一路」樞紐，扮演重要角色，外交公署全力支持香港。他也分享三點看法，一是香港要用好制度優勢，充分發揮普通法優勢，拓展國際連繫。二是要用好人才優勢，營造自由開放市場。三是區位優勢，要推動法治經驗交流、司法互助合作、講好「一帶一路」故事。
林定國：香港要進一步做好仲裁及調解
律政司司長林定國指，必須要建立平台，找到更多公平公正解決爭端的方法。他指，如要保證「一帶一路」和平繁榮，關鍵是法治，並指香港是「一帶一路」的積極參與者，要緊握歷史性機會，要進一步努力做好仲裁及調解中心。
林又指，近日國家延長大灣區律師執業考試試點計劃3年，至2026年，不少香港律師能夠在大灣區執業，香港能夠為「一帶一路」的商業活動提供雙語、透明，而且值得信賴的國際法律環境，強調香港有國際法法律人才，同時對中國法律和商業文化有認識。
律師會會長陳澤銘致辭指，今年峰會主題是和平和繁榮，也是自次專注「一帶一路」倡議對於法律領域專業人員帶來機會進行討論。他表示，香港律師要維護法治，要注重合法性、司法公平公正，認為法治可為人類帶來更好的生活質量。