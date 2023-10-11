一帶一路｜李家超：推動調解處理糾紛　劉光源：擦亮法治金漆招牌

特首李家超今早（11日）出席由香港律會舉行「一帶一路」倡議十週年國際高峰論壇時指，香港希望做出更大貢獻，為「一帶一路」帶來和平繁榮。他指出，「一國兩制」下的香港實行普通法，也是中國唯一實行普通法的城市，本港有很多法律專才，會大力推動調解服務以處理國際糾紛。



中聯辦副主任劉光源和外交部駐港特派員公署副特派員方建明均指，香港要發揮普通法的獨特優勢。劉光源更提出4點建議助香港擦亮法治的金漆招牌。



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今日的論壇有約340位參加者現場參與論壇，網上亦有不同參與者。李家超又提到，國際調解院籌備辦公室今年2月在香港成立，是首個多邊國際組織推動透過調解解決國際爭議，將為和諧和和平的國際社會作出貢獻，特區政府會盡最大努力支持籌備辦公室在香港的工作。

出席同一場合的中聯辦副主任劉光源表示，推動「一帶一路」期間也推動國際秩序，朝公正合理的方向發展，秉持共同應對挑戰，達到共商、共建、共享。他表示「一帶一路」為全球供應鏈提供紐帶，香港作為節點，發揮難以替代的獨特作用。

劉光源指香港要發揮普通法的獨特優勢（蘇煒然攝）

劉光源提4建議：擦亮法治金漆招牌

劉光源提出四點建議，首先是香港法治根基要堅實，助力高質量融入「一帶一路」，法律界要積極參與。第二，要發揮普通法獨特優勢，發揮超級聯繫人作用。第三是建設亞大區國際法律解決爭議中心，指香港是全球最受歡迎三大仲裁地之一，香港法律界要運用優勢。第四是要把握「一帶一路」重大機遇，香港要與內地法律界深入融合。

劉指，香港由亂到治的事實證明，憲制秩序越牢固，香港法治的根基越堅實， 法治優勢越彰顯；要鞏固和提升香港法治的核心競爭力，助力高質量共建「一帶一路」，就必須堅定擁護憲法和《基本法》，捍衛特區憲制秩序；又指法律界亦要積極參與國際交往，當好民間使者，講好香港法治故事，擦亮香港法治的金漆招牌

外交部駐港特派員公署副特派員方建明亦指香港要發揮普通法獨特優勢（蘇煒然攝）

方建明：區位優勢推動法治經驗交流

中央駐香港特派員公署副特派員方建明表示，香港作為「一帶一路」樞紐，扮演重要角色，外交公署全力支持香港。他也分享三點看法，一是香港要用好制度優勢，充分發揮普通法優勢，拓展國際連繫。二是要用好人才優勢，營造自由開放市場。三是區位優勢，要推動法治經驗交流、司法互助合作、講好「一帶一路」故事。

林定國（蘇煒然攝）

林定國：香港要進一步做好仲裁及調解

律政司司長林定國指，必須要建立平台，找到更多公平公正解決爭端的方法。他指，如要保證「一帶一路」和平繁榮，關鍵是法治，並指香港是「一帶一路」的積極參與者，要緊握歷史性機會，要進一步努力做好仲裁及調解中心。

林又指，近日國家延長大灣區律師執業考試試點計劃3年，至2026年，不少香港律師能夠在大灣區執業，香港能夠為「一帶一路」的商業活動提供雙語、透明，而且值得信賴的國際法律環境，強調香港有國際法法律人才，同時對中國法律和商業文化有認識。

陳澤銘（蘇煒然攝）

律師會會長陳澤銘致辭指，今年峰會主題是和平和繁榮，也是自次專注「一帶一路」倡議對於法律領域專業人員帶來機會進行討論。他表示，香港律師要維護法治，要注重合法性、司法公平公正，認為法治可為人類帶來更好的生活質量。