以軍狂炸加沙數百設施　哈馬斯「唯一女高層」被炸死　曾推動婦運

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）衝突持續。



以色列國防軍（IDF）19日表示，過去24小時已擊中「數百個」哈馬斯目標，並擊斃加沙走廊第三大武裝組織一名軍事領袖。

哈馬斯媒體則表示，組織聯合創立者的遺孀、哈馬斯政治局首名也是唯一的女性委員在空襲中喪生。

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根據以色列時報、BBC等外媒報道，IDF於19日上午表示，過去24小時內以色列持續在整個加沙地區發動攻勢，摧毀了「數百個哈馬斯恐怖份子基礎設施」，包含反坦克導彈發射場、隧道豎井、情報設施、作戰指揮中心等，以及聲稱「消滅了10多名恐怖份子」。

IDF還指出，在接獲以色列國家安全局情報後，軍方夜間派戰機空襲加沙南部拉法市（Rafah），擊斃了巴勒斯坦激進團體「人民抵抗委員會」（Popular Resistance Committees）的軍事部門負責人希拉爾（Rafat Abu Hilal）。

人民抵抗委員會是繼哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）之後，在加沙的第三大武裝組織。

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另據巴勒斯坦媒體、哈馬斯媒體報道，哈馬斯聯合創立者蘭提西（Abdel Aziz al-Rantisi）的遺孀香堤（Jamila al-Shanti）在以色列的空襲中喪命，報道沒有詳細說明空襲地點，但稱襲擊發生在黎明時份。

據BBC報道，香堤於2021年成為哈馬斯最高決策機構「哈馬斯政治局」（Hamas political bureau）的第一名也是目前唯一一名女性政治局委員，她曾在哈馬斯創立婦女運動。

亡夫蘭提西則在2004年「第二次巴勒斯坦大起義」（Second Intifada）期間，遭遇以色列空襲而身亡。

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