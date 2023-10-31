加沙孕婦被迫「沒麻醉」緊急剖腹產　逾百保溫箱嬰恐因斷電喪命

在以色列全面封鎖下，加沙的人道情況愈趨惡劣，國際關懷組織（CARE International）稱，孕婦被迫在沒有麻醉的情況下接受緊急剖腹手術，且部份醫院的奶粉已耗盡，若母乳不足，寶寶可能挨餓。



根據預測，加沙地區11月平均每天就會有160名孕婦分娩，然而藥物嚴重不足，她們甚至要在沒麻醉與止痛藥的情況下進行剖腹。

國際關懷組織收到很多前線醫護人員報告稱，醫療資源不足，導致產婦在生產後短短3個小時便須出院。嚴重惡化的醫療環境正在加劇孕婦、產婦以及新生妥嬰兒死亡的風險。

國際關懷組織約旦河西岸與加沙地區主任提比（Hiba Tibi）說：

我只能想像這些婦女會有多害怕，因她們自己與孩子無法獲得保障，同時還必須忍受痛苦。我聽說有一些醫院的嬰兒奶粉已用完，這非常令人擔憂，因為（對於戰爭）創傷會影響母親的產奶能力。」

加沙已陷入糧水供應極度短缺的狀態，有28.3萬名孕婦、哺乳期婦女以及5歲以下的兒童承受重大的健康風險。

以色列除了對加沙實行斷水斷糧，亦拒絕供應燃料。醫院因停電必須依靠發電機，但是開動發電機所需的燃料就快要用罄。一旦真的斷停那些依靠保溫箱的嬰兒也將無法活命。目前至少有130名嬰兒在使用保溫箱。

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