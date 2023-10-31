土耳其譴責以軍攻擊土巴友誼醫院　有加沙醫生稱被迫坐視病患死亡

土耳其外交部10月30日表示，以色列對加沙土巴友誼醫院（Turkish-Palestinian Friendship Hospital）進行襲擊，該國以最強烈的措辭予以譴責，並指此類襲擊和對加沙的封鎖明顯違反了國際法。聲明中稱，所有必要信息，包括加沙唯一癌症醫院的坐標，都已提前與以色列當局共享，仍然發生這樣的襲擊令人難以理解。



另外，有在加沙工作的醫生表示，由於缺乏醫療資源，被迫對傷者進行不必要的截肢，以增加活命機會。由於醫院缺乏抗生素，有患者死於敗血症。嬰兒出生後被安置在走廊，因為他們無家可歸。有醫生直言，對於心臟驟停的傷者，醫生不再試圖搶救，「我們不會嘗試，我們會讓這個病人死去。」



英國inews報道，遭以軍下令撤離的加沙城聖城醫院（Al-Quds Hospital）院長穆拉德（Bashar Murad）表示，該醫院有數百人正在接受治療，約15,000人正在避難。由於缺乏手術空間及物資，醫生被迫為傷者截肢。由於醫院缺乏抗生素，有患者死於敗血症。嬰兒出生後被安置在走廊，因為他們無家可歸。

只搶救有很大生存機會的傷者

穆拉德表示，醫院內情況非常惡劣，他自己也在戰事中失去了七名家人。他認為，這場戰爭之後，殘疾人的數量將會增加。他指出，以色列軍隊要求他們撤離，以便進行轟炸，但許多病人根本無法離開，大批醫護人員計劃留守。他認為，他們就在等待死亡名單上。

汗尤尼斯（ Khan Younis）附近的歐洲加沙醫院（European Gaza Hospital）院長阿卡德（Youssef Akkad）也稱，現在只有具很大生存機會的傷者，才會獲得救治。對於心臟驟停的傷者，醫護不再試圖搶救，也不再進行心肺復蘇術。

手術藥物不足 傷患痛楚尖叫

病人有時會在地板上接受治療，因為當大量傷者到來時，醫院的8個手術室不夠用。「對於大多數手術，我們沒有足夠的藥物，所以大多數時候他們會感到疼痛和尖叫，有些人會死去。」阿卡德表示，如果他的醫院被要求疏散，他們將無法做到，因為所有患者「都會立即死亡」。他形容，「我們從未遇過這種痛苦。這是一場屠殺。」

巴勒斯坦衛生部指出，以軍累計襲擊加沙的衛生機構270多次、超過120名醫護人員死亡。加沙超過三分之一醫院，以及近三分之二的診所，因遭受炮擊或能源短缺，處於關閉狀態。