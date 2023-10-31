空襲與封鎖下的「加沙圍城」：居民喝污水、醫生縫衣針縫傷口

28日晚，以色列對加沙展開反攻的第22天，Al-Shati和其他加沙居民在沙提難民營（al-Shati）避難，在一片黑暗中聽着密集的爆炸聲：「我們確信自己必死無疑。」隨着以色列準備發動地面攻勢，加沙地區電力和通訊一度被切斷34小時，200多萬居民中的大多數陷入完全的孤立，不知道哪裏發生爆炸，也不知道外面發生了什麼。天亮以後，Al-Shati只看到附近躺着45具遺體。



巴勒斯坦武裝組織哈馬斯本月對以色列發動襲擊、殺戮1400多平民，引來以色列報復性回擊，至今已有逾8000人死亡。據救助兒童會（Save the Children）的統計，至少3324名加沙兒童在此次衝突期間死亡。據聯合國統計，過半加沙人口流離失所、在聯合國避難所尋求庇護。

Al-Shati和許多加沙人都驚訝於自己得以空襲中生存，然而，即便沒有爆炸，加沙的生存處境也日益惡化。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）10月9日宣佈「全面圍困」加沙，切斷對加沙地區的食品、水、燃料、電力供應，至今，在國際社會及當地人道主義團體的強烈呼籲下，送往加沙的物資仍十分有限。聯合國機構周日（29日）警告：加沙地區的「社會秩序開始崩潰」。

喝海水、搶物資

上周末，數千名加沙居民闖入聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的物資中心，搶走小麥、麵粉和基本衛生用品。當地影像顯示，居民將裝有物資的箱子、袋子搬出倉庫，有的扛在肩上、有的裝在自行車上運走。包括位於中部的代爾拜萊赫（Deir al-Balah）和南部的汗尤尼斯（Khan Younis）在內，共有4個中心遭遇搶劫。

UNRWA加沙地區總監Thomas White形容，在經歷了三周的戰爭和嚴密圍困之後，該地區的「社會秩序開始崩潰」。

聯合國及其他當地人道機構持續向以色列施壓，要求恢復人道主義通道，允許物資進入加沙，但收效甚微。另一位避難者Omar Al-Namara已經來了兩周，只收到了一瓶330毫升的水：「每人一小瓶。我們來到這裏後只拿到了一瓶，我該怎麼處理它呢？當眼藥水嗎？」

自2007年6月起，以色列就對被佔領的加沙地帶實行封鎖，控制加沙的領空和領水、以及2個過境點，此外唯一一個過境點位於南部邊境，由埃及控制。加沙地帶因此得名「世界最大露天監獄」，居民一直依靠每天從埃及和以色列運來的商品和各種人道主義物資，水、電、燃料也都在很大程度上依靠從以色列通過輸水管、電網和車輛運輸。包括45輛裝載燃料的車輛在內，日均500輛貨車帶着補給品進入加沙。

而據《德國之聲》統計，由於以色列實施全面圍困，自戰事開始至今，累計只有117輛載有救援物資的車輛進入加沙。

人均用水量只得三升

隨着加沙地區所有水井、水泵站和提供飲用水的海水淡化廠都因空襲受損或停電而關閉，WHO（世界衛生組織）估計目前加沙的日人均用水量只有3升。衝突前，居民的人均用水量約為84升，其中只有27升符合WHO適合人類使用的標準。

包括Al-Namara在內，一些加沙流民不得不喝有污染的水、鹽水甚至海水，在約30攝氏度的日最高溫下，隔幾天用濕布擦身體。聯合國已經報告了因飲用髒水及惡劣的衛生條件而傳播疾病的病例。

記者Fadi Hanuneh在汗尤尼斯目睹了周六的倉庫搶劫，但他對此毫不驚訝：「他們只想活下去。僅此而已。」他和他的兩個不足10歲的孩子也逃難至此，前一天，他到處都沒有找到麵包。

UNRWA專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）對《環球郵報》 （The Globe and Mail）表示，由於物資有限，當地居民開始將怒氣撒在義工身上，此前，UNRWA的工作人員在南部城市拉法（Rafah）附近分發物資時更發生了騷亂。

2023 年10月30日，加沙聖城醫院（Al-Quds Hospital）附近的住宅大樓在以色列襲擊後受損。（Reuters）

手術無麻醉 受細菌感染者因缺藥而死

在加沙城的醫院，醫護人員已經多次接到以色列軍方要求撤離的通知，但51歲的骨科醫生Nidal Abed說：「我們不可能走。」

走廊內、地板上、擠滿了10個病人的雙人間內，排滿了呻吟着等待治療的患者。Nidal Abed忘不了他們臉上的表情。因為沒有足夠的麻醉，手術床上的病人抑制不住的叫喊，但令Abed更無法釋懷的是患者臉上那驚恐的表情。

以巴衝突，圖為2023年10月29日，以巴衝突持續之際，以色列軍方向巴勒斯坦加沙地帶內的聖城醫院的周圍投彈，人們在醫院內拍下的影片截圖。（紅新月會 via Reuters）

麻醉、手術燈、繃帶、縫合工具——所有的醫療物資都嚴重不足。Abed用衣服做繃帶，用生理鹽水和過濾不足的污染水清洗傷口，用醋做消毒劑，用縫衣針取代外科縫合器具，Abed說，這種操作可能會損傷組織、造成傷口感染。但醫院的處境早已不由醫生挑剔。

Abed只能給患者植入並不適合的骨釘，給出現嚴重細菌感染的患者服用一粒藥、而不是多個療程。Abed稱，「人們正在因此而死去。」

在加沙最大的希法醫院（Shifa Hospital ），約5000位病人正在接受治療，醫院原容納患者數上限為700。傷員躺在地板上或輪床上，有時還沾着先前病人的血跡。醫生在充滿呻吟聲的擁擠走廊里進行手術。在南部城市汗尤尼斯的納賽爾醫院（Nasser hospital），護士和手術助理不得不在手持iPhone、給正在進行外科手術的醫生照明。

加沙境內唯一一座發電站早在11日已經耗盡燃料、停止運轉，從以色列延伸進來的電網則被斷電。據英國廣播公司報道，截至10月21日，加沙約80%的建築、學校和醫療設施可能已經停電。唯一有電的建築是裝有發電機的醫院、聯合國避難所，而這些地方的燃料也即將耗盡。

聯合國機構正在向醫院分發庫存中剩餘的燃料，司機們從油箱中取油。斷網斷電時，救護車司機循着爆炸的聲音，試圖趕往有傷員的地方。加沙35家醫院中只有23間仍在運轉。紅十字國際委員會（ICRC）警告，沒有電力，加沙的醫院「有可能變成太平間」。