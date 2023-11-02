從領袖到霸王　德性衰退的美國是真正的「發達國家粉碎機」

美國是否衰落？英國《經濟學人》不久前有文章進行了系統分析。 文章認為，相對於中國這幾十年的經濟崛起來說，美國確實「衰落」了；但是，就整體經濟份額而言，美國佔全球經濟的比例一直相當穩定。

在西方世界世界內部，美國經濟地位不僅沒有下降，反而比幾十年前更具主導地位。

1990年，按市場匯率計算，美國GDP佔G7的40%，今天佔到58%。按購買力平價計算的話，增長幅度較小，但增幅仍然很明顯，從1990年佔G7的43%到現在的51%。在更廣泛的世界範圍內，1990年，美國的產出佔到了世界的四分之一。30年過去了，這一份額幾乎沒有變化，即使中國佔全球經濟份額不斷提升。

在人均收入方面，按購買力調整後，1990年美國人均收入分別比西歐和日本高24%和17%，今天則分別高了約30%和54%。如今美國最貧窮的密西西比州的收入也已經超過5萬美元，比法國還要高，俄克拉荷馬州卡車司機可以比葡萄牙的醫生掙得都多。對美國而言，這是令人開心的數字。

問題也恰恰就出在這裏，出在它與其它西方國家不斷拉大的經濟差距上！

這說明西方世界的財富從1990年以來一直在向美國集中，在美國經濟表現穩健、地位穩固的同時，西歐和日本等西方國家，卻承受了財富跨國移動帶來的大部分痛苦。

這也可以部分解釋為什麼日、歐等國近年紛紛把中國列為「系統性競爭對手」。因為中國佔全球經濟份額的大幅提升（從不足4%增長到18.5%）與競爭力增強，也讓日、歐倍感壓力，並不盡然全是美國在背後鼓動。

圖為2009年11月3日，美國科羅拉多州威斯敏斯特一間銀行職員所清點的美元紙鈔。（Reuters）

以上數據還說明，中國「發達國家粉碎機」的稱號確非浪得虛名，但是另一個更厲害的「發達國家粉碎機」，美國的角色，卻被人們嚴重忽視了。

實際上，從1990年以來中美兩國的財富增量看，美國從全球經濟增長中瓜分的金額比中國更大。

中美兩國1990年的經濟總量分別為0.4萬億美元和5.96萬億美元，這一指標在2022年分別為18萬億美元和25.47萬億美元，分別增長了17.6萬億美元和19.51萬億美元。

這就不難理解日歐等傳統發達國家，為什麼在把中國列為「系統性競爭對手」的同時，對其「帶頭大哥」華盛頓也牢騷滿腹。

這種財富向中美集中的趨勢，對身為發展中國家、需要繼續提升人民收入與生活水平、國家競爭力的中國來說肯定是好現象。

但是對美國這個霸主而言，到底是會增強美國在西方世界的領導力，還是會削弱其領導力，就很難說了。

一般情況下，一國經濟力量的增強可以增強其在「朋友圈」的領導力，有助於穩固其霸主地位。

但是，當該國經濟力量的增強不能給「朋友圈」帶來共同繁榮，甚至是以犧牲「朋友圈」其它成員的利益為前提的情況下，恐怕就未必了。

2023年10月28日，七國集團（G7）貿易部長會議在日本大阪舉行，與會者合影留念。（Reuters）

人都是趨利避害的，由人組成的國家也一樣。

當跟着美國有肉吃的時候，其它國家是認美國這個領袖的，如果跟着跟着，大家發現這個領袖變成了一個自私自利的動物，跟着他混不是越來越富，而是越來越窮，誰還會認這樣的領袖呢？

回顧二戰後美國成為世界霸主的過程，必須承認，稱霸初期的美國確實在一定程度上扮演了「救世主」角色。它不僅在二戰中把大部分歐洲從法西斯的苦難中解救出來，在太平洋戰爭中給與日本軍國主義以毀滅性打擊，有力援助了中蘇兩國的反法西斯侵略戰爭。在戰後還推出了馬歇爾計劃，又是花錢支持歐洲重建，又是給日韓各種訂單，幫助這些國家從二戰的廢墟上恢復過來，又重新成為地球版圖上的發達國家。

拋開歷史矛盾，在戰後百廢待興的時候，跟着美國混確實是能得到好處的。

那個時候的美國差不多可以稱得上是其它國家的「財神爺」了。在美國領導下，大家彼此互利共贏，經濟都實現了高速增長，這種好日子一直持續到80年代末（對中國而言，由此得到的經濟好處甚至延續到了本世紀的第一個十年）。

那個時代，全球財富都在均衡增長，於各國內部來說，因為工業化和美國帶動實施的優化分配結構政策，各國普通民眾和中產階級大概是有史以來最幸福的時候，全球範圍看，工資佔GDP的比重一度高達80%。

在那幾十年內，西方不僅在國家層面實現了共同富裕，社會個人層面也實現了共同富裕。再加上當時有蘇聯這個共同的外部敵人，可以說是西方之間矛盾最小、各國內部矛盾也最平緩的時期。

美國這個老大哥的地位在當時是最穩固、最具道德正當性的。

進入九十年代，情況迅速發生變化。1991年後，隨着蘇聯倒台，美國成為地球村村霸，其對自身的道德要求開始迅速降低。延至今日，憑藉美元霸權地位，美國不斷收割世界財富，美國的國債餘額一度翻了10倍，工資佔GDP的比重也下降到40%左右，中產的日子越來越難。

美國多地反對種族歧視、警察暴力執法等抗議活動. (AP Photo/Carolyn Thompson)

對美國的盟友來說，美國這些年的付出越來越少，美國市場不僅不能再為西方經濟增長提供有力支撐，反而美國政府和美聯儲一再通過不對等地位對各國實施敲詐勒索，更進一步拉大了西方其它國家與美國的經濟差距。

就這些國家內部來講，因為經濟增速緩慢，增量財富大量流向美中兩國，其內部矛盾也日趨激化。

雖然如此，美國對自身財富增速仍不滿意，特朗普的「美國優先」，拜登推動高科技產業迴流美國，儘管都打着遏制中國的旗號，但實際上受傷害者除了中國，日歐等國也苦不堪言。

去年爆發的俄烏戰爭，在嚴重削弱俄羅斯的同時，又進一步加深了歐洲對美國的經濟與安全依賴，加速了財富從歐洲向美國轉移。

這場戰爭不僅粉碎了俄羅斯和烏克蘭，還在一定程度上粉碎了歐洲的經濟與戰略自主能力。

如果這種趨勢長期持續下去，即便有中國這個「系統性競爭對手」掩護，隨着其它西方國家與美國的經濟差距、收入水平進一步拉大，美國在西方的精神領袖地位還能巍然不動，還能一呼百應？不少人對此表示嚴重懷疑！