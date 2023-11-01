以色列對加沙大開殺戒　也讓美國徹底丟了中東

10月28日，內塔尼亞胡宣佈開啟「戰爭的第二階段」後，以色列對加沙展開了更大規模、更加殘暴的地面行動。以色列不僅襲擊醫院，還轟炸難民營。以色列還徹底切斷了加沙與外部的通訊聯繫，讓加沙與世界失聯。如此，對加沙巴勒斯坦平民無差別攻擊和屠殺將會更加肆無忌憚。



對於以色列的免滅人性，美國仍然一味縱容。起初還美國還出面干預，要求以色列暫緩進攻，優先考慮人道主義問題。而後，完全不作為。連續三次在聯合國關於以巴衝突的草案中投反對票。美以捆綁在一起，讓以色列藉助美國的援助，在中東對巴勒斯坦人展開殺戮。又是一次美國出槍，以色列殺人，美國的罪惡不會比以色列小。以色列欠下的血債，美國也有份。以色列在加沙取得的勝利越大，美國在中東的道義和地緣戰略失分就越大。

看著已經千蒼百孔的加沙，必須要問，即使以色列一天就佔領了加沙的全部，就等於美以取得勝利了嗎？事實上，以巴衝突衝開始，美國就不可避免地要在中東和其他重點戰略區域失去大量戰略利益，這些利益是從色列可能獲得的利益所無法覆蓋和彌補的。

2023年10月31日，以色列軍方空襲加沙北部賈巴利亞（Jabalia）一個難民營，造成慘重死傷。（Reuters）

以巴衝突：2023年10月26日，以軍轟炸加沙走廊南部汗尤尼斯一處房屋後，巴人在惶恐中四散奔逃。（Reuters）

首先，中東的反以統一戰線會更加鞏固，反美統一戰線也會擴大。這次以巴衝突更加清楚看到美以的利益一體，美國被猶太資本深度控制。當中東伊斯蘭國家看清楚，美國和中東產油國的關係就不可能恢復如初。因為誰都不願意成為整個伊斯蘭世界公認的「叛徒」，何況現在在美國實力下降嚴重，對世界控制越來越力不從心的情況下「做叛徒」。至於美國要極力促成的沙以和解，顯然是不太可能了。中東大和解，美國更難阻止了。

只要美國繼續和以色列捆綁在一起，伊斯蘭國家中那些投降派和中間派，與美以妥協的模糊空間就越小，反以統一戰線就會更廣泛和牢固，向反美統一戰線轉變的可能性就越大。美國在中東的主導權會越來越虛弱。當美國完全依靠軍事威懾，才能維持中東局面時，這種維持就無法做到長久。

其次，猶太資本控制的美國政治體系，長期用自由、人權、民主粉飾為「文明世界」。而現在以色列對巴勒斯坦平民進行無差別屠殺和種族清洗，還得到自稱「文明世界」的支持，所謂的「文明」已經卸下了全部偽裝。

西方的「文明」世界一旦裸奔，就需要更多的硬實力才能維持秩序不崩潰。但現在的西方首先是硬實力因為經濟空心化而失去了優勢，不可能再憑空出現更多的硬實力，反而硬實力會隨着軟實力的迅速消耗而加快流失。美西方主導的這個體系還怎麼長期維持？在這個體系當中，巴勒斯坦人民的命不是命，以色列人的命才是命，不用說人人生而平等，就是人的生命平等都做不到。顯然，這樣的秩序毫無正義可言。巴勒斯坦人的命運越悲慘，美國主導的這個秩序的合理性就越被否定。

任何秩序的被推翻，最難的是建立對於秩序失去合理性的統一認識。這個認識一旦建立起來，舊秩序的倒塌就如摧枯拉朽。從這個意義上說，巴勒斯坦人的悲劇，是為世界人民統一認識、擺脱這個不公平不合理秩序做出的犧牲。

2023年10月29日，西班牙馬德里有示威者聲援巴勒斯坦，手持海報形容美國總統拜登（Joe Biden）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是罪犯。（Reuters）

最後，很顯然，如此發展下去，美國將被長期拖在中東。美國為了遏制中國，搞的是亞太再平衡。後來同時遏制中俄，重點也是在歐洲針對俄羅斯，在西太平洋針對中國。現在以色列把美國的主要注意力調到了中東，讓美國在歐洲和西太平洋的重點進攻不得不暫時啞火，給了俄羅斯更多的喘息時間，也給了中國的更多的發展和追趕時間。

美國現在的主要精力已經被牽制在中東，俄烏衝突一方烏克蘭現在的形勢非常不妙。而在西太，美國面對中國的身段也柔軟了很多。美國不得不做出一些妥協，但美國的這種妥協背後，付出沉重的成本恐怕無法避免。

這個成本首先是時間利益。因為中美實力對比的快速變化，讓時間成為影響中美博弈的最大變量。再過五年時間，甚至三年時間，美國相對的實力優勢還剩多少，很快就能看得見。即便中俄用相對消極的方式應對中東，只是在中東拖住美國一兩年，從而給中國贏得一兩年的時間，美國也將是中東變局的輸家。當然，中俄如果以更為積極的方式經略中東，因為這樣美國會輸得更多，甚至有機會在中東提前埋葬美國的霸權。

2023年10月26日，在加沙走廊南部收容巴勒斯坦人的帳篷營地，仍可見以巴衝突造成的硝煙。（Reuters）

以色列用無差別殺戮平民的方式攻佔加沙，仇恨已經拉滿，美國不可能再用很少的兵力控制中東的安全主導權。美國會隨時擔心中東的反以軍事組織和國家對以色列展開報復，也要隨時面對自己在中東的軍事基地和艦隊在中東會不斷被襲擾。兵力少了，美國在中東的駐軍會沒有安全感。以色列本土，包括美國在中東的那些駐軍，在中東的麻煩不會減少，壓力也不會變小。

綜上幾點，美國在中東無法贏了。美國的輸就是以色列的輸，美國失去霸權，以色列在中東的生存都有可能出問題。俄烏衝突爆發，有多少人說美國是最大贏家，現在看看，美國贏得的那些短期和局部利益能不能彌補它的長期和全部損失？美國在中東的損失不會比因為俄烏衝突的損失小。而且這種損失，在美國日益衰退的實力面前，是不可逆的。