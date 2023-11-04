以巴戰爭加速中東「去美國化」　美國全球戰略恐崩盤

以巴戰爭又把中東地區推向了戰亂。這對美國來說，是最大的麻煩。盡管「控制了中東能源就控制了世界」的理論有些過時，但中東是世界能源重地，也是歐亞非戰略樞紐不會變，就依然還是美國全球戰略的重要節點，失去了中東的控制權，美國的全球戰略也將斷鏈崩盤。



「穩定」與「合作」是當今世界的兩大主題。特別是在中東和平進程推動的關鍵階段，尋求各方的積極合作以避免更加混亂的局面出現，這是普遍的呼聲。其實從拜登既定的戰略來看，在全球戰略大調整或者說弱化中東戰略階段，應當是不希望中東爆發戰亂，這樣會牽制和消耗美國的精力。

然而，當中東地區意外的出現和解與和平進程之時，當阿拉伯世界有意加強對華合作之時，這表明了阿拉伯國家開始有了強烈的戰略自主意識，這決定了中東地緣政治在進行「去美國化」演變。這種情況之下，中東亂局或戰亂，或許是美國希望出現的局面。

這可能就是哈馬斯突襲以色列得手之後，美國立即表態對以色列無條件的支持，並迅速采取行動的重要原因之一。也是美國不惜冒著重陷戰爭泥潭和陷入制造人道主義災難嚴重不義境地，也要強烈支持以色列發動侵略巴勒斯戰爭的重要原因之一。在美國看來，如果不采取極端措施，就難以阻止中東和平進程，也難以阻止阿拉伯世界與中國加強合作，更阻止不了中東地緣政治演變。

以巴衝突：2023年11月3日，身在以色列與加沙走廊邊界、在以色列一側附近的炮兵部隊成員（Reuters）

如果從這個角度來看，中國雖是「局外人」，但也不能做「旁觀者」。因為顯然美國非但對巴勒斯坦人民不人道，對伊斯蘭世界輒不友好，同時也是在嚴重傷害中國利益。既關系到國際局勢更事關中美「大國競爭」。盡管中國不謀求中東地區的控制權，更不想與美國在中東爭奪控制權，可畢竟中東局勢事關世界局勢特別是世界能源供應，也會影響到中國與阿拉伯世界的互利合作。

所以，中國就必須出手了。強烈呼籲積極推動停火止戰和增強人道主義救援，這是當務之急，自然可以公開的與各方積極協調和施壓。這是一個負責任大國必須要有的擔當。

以色列的殺戮還會持續多久，這主要決定於三個方面。一是以色列的決心有多大；二是美國的態度和立場；三是伊斯蘭世界的意志能否統一。有了美國堅定的支持，將進一步的增加以色列的殺戮意志。而伊斯蘭世界如果能夠團結一致向以色列施壓，連美國也得後退。

事實上，說服以色列是不可能的了，說服美國會更難。因此，目前中國最重要的是要在背後積極與中東各國各方勢力協調溝通，推動團結一致。

中國的優勢是，此前剛剛斡旋成功讓沙特和伊朗握手，才引導推動了中東和平進程，也與阿拉伯國家達成了加強合作的共識。重要的是，中國完全站在了正義一邊，或首先是從中東或伊斯蘭世界的利益出發。

美國目前的表現，伊斯蘭世界完全看在眼裏。不管戰爭的結局如何，伊斯蘭世界對美國的負面看法都會增強。這更突顯中東和平進程的重要性，也反襯了與中國合作的重要性。盡管以巴戰爭會嚴重的影響到中東和平進程，但若干年回頭看，不好說這是否可能是中東和平進程的一個重要的推動力。

2023年10月29日，西班牙馬德里有示威者聲援巴勒斯坦，手持海報形容美國總統拜登（Joe Biden）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是罪犯。（Reuters）

失去了伊斯蘭的信任，或者說增強了伊斯蘭人對美國的負面看法，這是美國最大的戰略失敗。伊斯蘭世界阻止不了美國在中東攪局作亂，可美國也阻止不了中東國家與美國的疏遠。雙方的距離只能越拉越大，已經是無法拉近了。

無論如何，這一場戰爭對美國控制中東戰略是有損無益。而中國越是積極推動停火止戰，越是彰顯美國的醜惡，越是對美國的間接打擊。另一頭，正在進行的烏克蘭戰爭，已經使美國深受牽制和消耗之苦，再加上以巴戰爭，對美國的牽制和消耗更大。美國如此重陷戰爭泥潭，美國的中東戰略將徹底失敗，對全球戰略也將產生重大的不利影響。

此外，美國的拱火戰爭行為，美國不顧人權道義殘忍，進一步證明了美國單極霸權秩序危害性。美國一再聲稱可以同時應對烏克蘭和以巴兩場戰爭，就算可以，也將使美國受到更大的消耗和戰略牽制。更會使美國陷入嚴重的不義境地，世界都會疏遠美國，就跟別想建立新的霸權聯盟和秩序了。

而中國的所作所為，完全體現的公平與正義。中國在世界上的正面形象和威信自然就會提高，這也會加速世界變革的速度。重要的是，中國不僅在中東樹立更好的形象，在世界上也會產生重要的影響力。這就有利於中國的全球發展觀治理觀在世界上的推進。一句話，有利於中國與全球南方或非西方國家的合作大局的建立，以推動建立更加體現公平正義的世界新秩序。