中美歷五年多的雙邊關係惡化 終有望「技術性改善」?
中美關係是世界上最重要的雙邊關係。這個說法在外交上可能會受到質疑，但從對世界的影響方面來看，這個說法沒有問題。中美兩國是世界上前兩大經濟體，市場規模、貿易規模在全球都舉足輕重；兩國同是人口大國；從軍事實力上看，美國是絕對的世界第一，中國軍事實力也屬世界頂尖水平。中美兩國不管處於哪種狀態——和平相處、相互對立或者兵戎相見——對世界都會造成極大的、無法類比的影響。
近年來中美關係急轉直下，惡化至中美建交以來的最差水平，不僅對於中美兩國的發展是個拖累，而且對全球經濟發展來說也是一個重大的負面因素。從2018年算起，中美關係的惡化已經持續了5年多，未來這種狀況還會持續下去嗎？會持續多久？對世界各國來說，都是一個無法迴避的重要問題。
從中國方面看，中美關係惡化的根本原因無關意識形態，無關政治體制，而在於地緣政治背景下的國家競爭。2018年初，美國將國家安全戰略的重點從反恐轉向了與戰略對手的競爭，美國擔心，中國的發展將對美國的全球霸權地位構成真正的挑戰。在美國看來，俄羅斯對美國並不構成全面、系統的挑戰，因此，中國很「榮幸」地成為美國頭號的長期戰略競爭對手。安邦智庫的研究人員認為，美國國家安全戰略的調整是一個里程碑，是繼冷戰、反恐之後美國地緣政治戰略的第三次重大轉折。
由於大國競爭的複雜性，可以判斷，中美關係的惡化具有結構性、趨勢性、長期性的特點。雖然中國多次聲明無意挑戰美國在世界的地位，寬廣的太平洋足以容得下中美兩個大國的發展，但都無法改變美國的戰略調整。從國家競爭角度看，美國調整戰略重點有其「前瞻」之處，從綜合國力看，美國現在是一個成年壯漢，而中國是一個十八歲的小夥子，如果不趁中國未發育完全時摁住，今後美國可能就摁不住中國了。因此，只要美國的戰略重點不變，中國仍然不服輸認慫，兩國的博弈就難以停止。
我們認為，這種基於戰略調整形成的中美關係格局有其「政策剛性」，是中美關係改善的「結構性阻礙」。目前，地緣政治博弈已經成為中美關係的底色，可能會持續20、30年甚至更長時間。
對世界來說，中美關係如果長期對立，會造成全球性的負面影響。兩頭大象在狹小的屋裏不斷博鬥，稍有不慎，肯定會殃及屋子裏的所有成員。那麼，中美關係有可能改善嗎？如果有可能，將有多大的改善空間？將會如何改善？這應該是世界上大多數國家想知曉答案的問題。
安邦智庫的研究人員認為，中美關係不同於冷戰時期的美蘇關係，不是兩大國家集團之間的敵對狀態。根據我們提出的國際關係的「鐘擺理論」，中美關係雖然難以從根本上回到過去，但同樣難以在極端惡化的狀態持續太長。原因在於，中美關係並非敵對關係，長期維持極端對立關係的綜合成本極高。還有一個重要原因是，中國的戰略目標設定與蘇聯不同，中國關注的是自身的復興，中國無意挑戰美國的世界地位，更不想取代美國的地位。因此，中美改善關係的空間仍然不小，中美關係的鐘擺將會從極端狀態向中間地帶擺動，最終可能在某一個區域形成某種程度上的均衡。
不過，不能忽略的是，即使兩國關係出現改善，也是在美國國家安全戰略調整框架下的有限改善，我們可以稱之為「結構性阻礙」之下的「技術性改善」，這是從深度凍結狀態的有限回暖。
觀察今年中美兩國政府的互動，我們可以看到，兩國政府已經在推動雙邊關係的「技術性改善」。今年以來，雖然經歷了「氣球風波」事件，美國政府仍然派出了國務卿布林肯、財政部長耶倫、氣候特使克里、商務部長雷蒙多等多位高官先後正式訪問中國。中國高官也在不同場合與美國官員進行了會談，包括中國商務部長王文濤今年曾訪問美國；今年9月16日-17日，中國外長王毅與美國國家安全助理沙利文在馬耳他進行了長達12小時的會晤；10月26日-28日，王毅外長出訪美國，與沙利文再度會晤，並與拜登總統會見。各界預期，王毅外長此行，將會為中美兩國領導人11月份在APEC會議上的會晤做準備。
值得注意的是，10月24日晚，美國對華友好團體——美中關係全國委員會（NCUSCR）在紐約舉行了2023年度頒獎晚宴。習近平主席和拜登總統都按慣例向晚宴致賀信。習近平指出，「作為兩個世界大國，中美能否確立正確相處之道，攸關世界和平發展和人類前途命運。中方願本着相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，同美方推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰，相互成就、共同繁榮，造福兩國，惠及世界。」
拜登在賀信中表示，本屆美國政府致力於保持美中之間的合作，「特別是在那些需要我們共同努力才能取得進展的問題上。」「中美兩國都有責任採取措施，以應對影響兩國民眾生活的跨國挑戰，包括維護全球糧食和健康安全、應對氣候危機和打擊毒品販運等。」拜登還表示，在美國推進「自由、開放、安全和繁榮世界的共同願景」時，也將繼續「負責任地管理（responsibly manage）我們兩國之間的競爭」。
在10月24日，長期致力於中美關係的基辛格，對中美關係的現狀發出警示。他說，中美兩國擁有「為世界帶來和平與進步的獨特能力」，但如果中美雙方不站在一起，中美兩國也有「毀滅世界的獨特能力」。基辛格稱，中美兩國之間主要存在四大方面的問題，包括：中美間的基本關係、台灣問題、烏克蘭戰爭以及高科技領域的問題。他建議，美國應該避免給人留下「我們正在放棄一個中國政策的印象」。他還希望中美領導人能在今年11月於舊金山舉辦的亞太經合組織（APEC）領導人會議期間實現雙邊會見，並希望中美領導人在會晤中能共同聲明，兩國將「致力於和平」，並將「盡一切努力避免衝突」。
當前，改善雙邊關係是中美兩國的需要。處於國內經濟發展關鍵風險期、面臨台海問題壓力的中國，需要緩和中美關係；面臨在國際上支持兩場戰爭壓力的美國，同樣需要緩和中美關係。在現實的環境下，推動雙邊關係從惡化狀態中改善，是符合兩國的需求和地緣政治邏輯的。我們有可能看到，一系列的「技術性改善」將在未來的中美關係中出現。
最終分析結論：
在美國將國家安全戰略的重點指向中國後，中美經歷了五年多的雙邊關係惡化。但中美關係不可能長期停留在極端惡化狀態，未來，在整體關係處於「結構性阻礙」的前提下，中美關係有望出現「技術性改善」，從極端狀態向中間狀態回歸。
本文轉載自安邦智庫第7027期《每日經濟》專欄