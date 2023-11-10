加沙被肆無忌憚地屠城式進攻　美國對以色列失控

以色列對加沙地帶的地面進攻更加血腥了。以軍採取中間切斷，重點進攻北部的戰法，圍攻加沙城。受封鎖消息和輸出假消息的影響，實際上以軍「掃蕩」的北部情況很不明朗。大體是以軍進攻部隊有近3萬人，突破哈馬斯防線，雙方在加沙市區進行地道破襲戰和保衛戰。包括賈巴利亞（Jabalya）在內的三四個由聯合國管理的、數萬或十數萬人口的難民營，和幾所外國援建和管理的醫院遭到以軍重複轟炸，死傷數千人。



以軍發言人的表態是，因為難民營和醫院隱藏有哈馬斯分子，有哈馬斯的地方就要炸，平民死傷應由哈馬斯負責。戰前以方要求加沙地帶北部110萬居民撤到南部，實際不可能做到。估計開戰時加沙城內還有20多萬平民。如若按以軍按自己定的標準，則可以把這20多萬人都看作是哈馬斯，加以殺戮。以色列防長加蘭特戰前就曾說，以軍將不遵守任何戰爭規則，不對任何人負責，不設立軍事法庭。事實上，這就可以默認為：以軍高層放任大開殺戒，進攻就是屠城。

以色列一意孤行眾叛親離

以色列滅絕人性的屠城舉動，拋棄人類普世人權，實行國家恐怖主義，一意孤行，眾叛親離。據不完全統計，已有7個拉美國家與以色列斷交或撤回大使，阿拉伯國家約旦、巴林也召回了大使。以色列周邊有7個阿拉伯國家和軍事組織與以軍開始交火。伊朗、土耳其、沙特等伊斯蘭大國對以色列表示了明確反對。法國也派出兩棲攻擊群用於加沙人道主義救援。要求以色列立即實現人道主義停火的大規模群眾遊行，在全世界各大城市此起彼伏。

2023 年 11 月 7 日，以色列下令加沙城平民撤離，群眾手持白旗移向南部。（Reuters）

聯合國也真發急了，包括聯合國兒童基金會、世界糧食計劃署、世界衛生組織、聯合國難民署等在哪的18個聯合國機構負責人最近紛紛發布聯合聲明，對加沙平民死亡人數表示憤慨，並要求以色列和哈馬斯，「立即實現人道主義停火」。

這些聯合國機構的負責人說，「近一個月來，面對死亡和流離失所人數的不斷上升，全世界都在震驚和恐懼中注視着以色列和巴勒斯坦被佔領土局勢的發展」。聲明接着說，以色列殺害大量加沙平民，以及繼續切斷加沙220萬居民的食物、水、藥品、電力和燃料的做法，是一種「暴行」。聲明中還說：「加沙全部人口遭到了圍困和攻擊，無法獲得生存必需品，他們在家中、避難所、醫院和禮拜場所遭到轟炸。這是不可接受的」。 聯合國機構的聲明最後呼籲：「我們需要立即實現人道主義停火。30天了，夠了，適可而止吧。這一切現在必須停止了。」

北京時間11月7日凌晨，古特雷斯在X平台上連發三條推文，第一條說：「我再次強烈譴責哈馬斯10月7日犯下的令人髮指的恐怖行為，並再次呼籲立刻、無條件和安全釋放在加沙的所有人質，沒有任何理由可以讓折磨、殺害、傷害和綁架平民合法化」。第二條，古特雷斯說：「我對我們在中東目睹的明顯違反國際人道主義的行為深表關切，保護平民必須是最重要的，他們不是目標，沒有人可以凌駕於國際人道主義法之上。」第三條呼籲儘快停火，制止這種不人道的集體苦難。

隨着時間的推移，加沙地帶的人道主義災難愈發殘酷——衝突一個月以來，加沙死亡人數已超過1萬；在這1萬多死難者中，大部分都是平民，4000多個是孩子，古特雷斯就哀嘆：「加沙正在變成一座兒童的墳墓」。

面對聯合國的聯合聲明，面對全世界的譴責，但以色列不為所動，以色列殺紅了眼，必將有更多的人倒在血泊中。戰爭機器正在隆隆開動，根本不可能停止。以色列不會同意，美國在開綠燈。眼睜睜看着一場大規模人道主義災難在發生，眼睜睜看着一個又一個婦女孩子倒在血魄中，眼睜睜看着一個又一個記者、醫生、聯合國工作人員被殺死……

以色列漸失控

世界輿論將徹底壓倒以色列和它背後的美國。據美國媒體Axios新聞網報道，拜登敦促內塔尼亞胡同意「停火三天」，但內塔尼亞胡也拒絕。基本上，也可以看到拜登政府對以色列的日益失控。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）也進行了第二次中東之行，也是乏善可陳。而且在約旦河西岸、伊拉克和土耳其，都遭遇了不同程度的冷落。

布林肯第一站以色列，主要是跟內塔尼亞胡政府統一口徑。美國這邊的外交壓力越來越大，要是再固執己見，為以色列在加沙地帶的軍事行動背書，事態就不好收拾了。所以布林肯先定下了一個基調，說美國主張「人道主義暫停」，以色列這邊口頭上持開放態度，但行為上則是另外一套。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月5日突訪遭以色列佔領的約旦河西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會晤。(REUTERS)

布林肯的下一站選在了約旦河西岸，與法塔赫領導人阿巴斯會面。美國的意圖很明顯，如果能先搞定在國際社會上代表巴勒斯坦的法塔赫組織，那麼後面的工作會好開展很多。不過根據巴勒斯坦駐英國大使的說法，這次會面的氛圍十分緊張，在一個小時的時間裏，雖然布林肯屢次承諾，美國會盡力緩解加沙危機，但阿巴斯並不買賬，反而批評美國是一個不誠實的調停者。整體來看，不歡而散。

而後布林肯去了伊拉克，希望爭取後者的支持，順便向伊拉克方面傳達美國的安全關切。以巴衝突爆發以來，美國在中東各地的基地屢屢遭到襲擊，而伊拉克這邊，有不少美國懷疑與伊朗關係匪淺的民兵組織。希望伊拉克方面能配合調查。結果布林肯前腳剛離開伊拉克，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia' al Sudani）後腳就去了伊朗，和伊朗總統萊希（Said Ebrahim Raisi）舉行聯合發布會，表示以色列應該立即停止對加沙的襲擊，儘快開放安全走廊。一點也沒有要避嫌的樣子。某種程度上，布林肯這次到伊拉克，可以說是白跑一趟。

來年要競逐連任的拜登已因以巴陷入困局，一方面受壓於影響力廣大的美國猶太人，受穆斯林及少數族裔民主黨選民指摘。（REUTERS）

布林肯在中東的最後一站是土耳其。然而，土耳其方面卻做了冷處理。布林肯到機場的時候，氛圍很冷清，沒有燈光，沒有紅毯，迎接他的只有美國駐土耳其的大使和當地的副省長。土方以這種規格迎接布林肯，實打實的被冷遇了。至於土耳其總統埃爾多安，布林肯壓根就沒見上。埃爾多安已經表示，他將按原定計劃，去土耳其東北部開展活動，因此不太可能抽出時間與布林肯見面。其實話說到這份上，已經是相當不留情面了。

布林肯兩次到中東，都是幫以色列做說客的，都草草收場，沒有成果。然而，美國在巴以衝突上的一系列言行，中東其他國家都看在眼裏，無論這次加沙衝突以什麼樣的方式收場，都大幅度加劇了美國在中東外交的負面形象，這就很難阻止中東國家繼續疏遠美國。而對於拜登政府而言，眼看着就這麼被以色列被拖下水，成為內塔尼亞胡反人類的幫兇，嚴重危害了美國的利益，如此下去明年總統大選恐怕也將被丟了。