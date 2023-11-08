中美密集接觸為習拜會鋪路

上月底以來，中美開啟了密集接觸模式，最新的進展是中共政治局委員、國務院副總理何立峰訪美。

綜合中美官方的消息，作為中美經貿中方牽頭人的何立峰將從星期三（11月8日）起訪問美國五天，在亞太經濟合作組織（APEC）財長會議前，於9日至10日在三藩巿與美國財長耶倫（Janet Yellen）舉行兩天會談。

這將是中美兩國經濟領域高級官員在四個多月裏的第二次會晤。

美國財長耶倫（Janet Yellen）7月6日至9日訪問北京，8日在釣魚台國賓館與中國國務院副總理何立峰會面。（Reuters）

耶倫今年7月訪華時，獲得北京高規格禮遇，行程滿滿當當。除了何立峰，她也與中國總理李強、時任央行行長易綱及當時剛剛履新央行中共黨委書記、後來接替易綱出掌央行的潘功勝會面。耶倫還與已經卸任的中國前副總理劉鶴和前央行行長周小川見面。

相較於中美在地緣政治、科技、意識形態等領域的尖鋭矛盾，雙方在經濟和金融領域還是比較有得談，屬於「低垂的果實」。耶倫訪華結束後，中美在9月宣佈成立經濟工作組和金融工作組，就經濟、金融相關問題加強溝通和交流。這是2018年美國特朗普政府放棄雙方定期會面機制後，中美首次恢復定期經濟對話。

何立峰此次訪美，將是耶倫中國行雙方建立對話的延續。中美有必要在經濟領域持續溝通、化解誤會，眼下雙方脱鈎斷鏈的風險加大，經濟政策的協調不僅關係到中美兩國，也事關全球經濟的穩定。

耶倫星期一在《華盛頓郵報》發表署名文章，釋放了力求在保護美國重要國家安全利益同時，與北京維持穩定和健康經濟關係的信號。

她強調，美中關係不能只是靠危機管理，兩國的經濟總量佔全球經濟的40％；建設性的經濟關係，不僅是美中整體關係的穩定力量，也有利於兩國及其他地區的工人和家庭。

不過，耶倫預計也將在三藩巿繼續「敲打」北京。她在文章中強調，美國尋求與中國展開健康的經濟競爭，但這需要基於規則和公平競爭的環境。耶倫表明，將在與何立峰的會談中，「對北京的不公平經濟行為提出嚴重關切，包括大規模使用非市場工具、市場準入壁壘，以及針對美國在華企業的脅迫行為」。

第三次中德高級別財金對話2023年10月1日在德國法蘭克福舉行，中國國務院副總理何立峰與德國財政部部長林德納共同主持對話。（X/Twitter@BMF_Bund）

美國財政部高級官員在何立峰訪美的消息出爐後，設法淡化外界對這次會談能產生具體成果的期待，強調雙方不會在會談中做「政策交易」，主要目的是更好地了解雙方新的經濟溝通渠道能如何更好地運作，確保「它不易受到衝擊」。不過，在中美嚴重缺乏互信的當下，雙方有意願保持溝通，就讓外界看到曙光。

除了何立峰訪美，中美近期在各個領域的互動多得有些讓人眼花繚亂。

中共政治局委員、中國外長王毅10月下旬訪美，隨後中美於11月1日在維也納舉行兩國外交政策磋商；11月3日，中美首輪海洋事務磋商在北京舉行；11月4日至7日，中美又在加州舉行氣候變化會談；本周一，中美還罕見地在華盛頓舉行核武器軍控會談，這是奧巴馬政府以來，中美首次舉行這樣的會談。

雙方在短期內如此高的互動頻次，是近年來沒有過的。王毅在訪美時稱，通往三藩巿之路不能靠「自動駕駛」，這一系列接觸說明，中美都在為實現元首峰會努力。雖然北京至今對中國領導人訪美和即將上演的「習拜會」守口如瓶，但氣氛都烘托到這兒了，下周習拜會不登場的概率已經很小了。

王毅訪美第二天，10月27日早上在美國國務院會見布林肯（Reuters）

習拜會能避免中美關係不斷惡化的狀態長期持續，為雙方的競鬥設立邊界，降低誤判導致衝突的風險。但中美之間結構性矛盾依然難以調和，雙方現在的摩擦點又多，讓雙邊關係變得脆弱，發生變數的可能性很大。三藩巿會不會成為另一個峇里島？在習拜會開場前，外界已經在高度關注這個可能。

中美元首去年底在峇釐島會晤後，兩國關係不到幾個月時間就因為氣球事件的小插曲跌入低谷，中美關係經不起這樣的一再折騰，三藩巿會晤後，雙方又要如何避免歷史重演？

就在白宮為元首峰會移除障礙、創造積極氛圍之際，美國參眾兩院議員上周提出《香港制裁法》法案，要求政府制裁香港49名法官、檢察官及官員。這也凸顯美國內部對於中美關係的態度分裂，以及白宮的外交政策在國內深受掣肘。

眼下，美國即將進入大選周期，中美存在深刻矛盾的台海問題，也將因為明年初台灣總統選舉變得更敏感；再加上越來越紛亂的世界，隨時可能發生像俄烏戰爭那樣會加深中美分歧的事件，中美即便實現元首會晤，前路依然充滿崎嶇。但無論如何，兩國領導人能見一面，為雙方化解目前的極度不信任邁出一步，已經很不容易了。