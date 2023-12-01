基辛格的政治遺囑｜杭子牙

編者按：為中美建交做出歷史貢獻的美國前國務卿基辛格以100歲高齡去世，他任內曾100多次訪問中國，創下了美國政治人物訪問中國的記錄，最後一次為今年7月。以下為他最後一次訪問中國時撰寫的評論，謹以此文為略作調整基辛格送行，也願中美都能謹遵這位智者的遺囑，推動中美關係重回正軌，跳脱歷史上大國對抗的傳統劇本。



基辛格這次到中國訪問幾乎可以看作是來交代政治遺囑的。他今年已經一百歲了，儘管身體還算硬朗，思路還很清晰，畢竟也到了這個歲數，雖然我們都祝願他老人家健康長生，但是包括他本人在內，都清楚地知道，以後的日子怕是要按天數了。

用中國人的俗話講，基辛格是見過大場面的人，他親歷過世界大戰的毀滅性後果，參與過冷戰時兩大陣營的分化組合與核毀滅威脅，也享受過空前繁榮的全球化時光。他知道中美關係如果繼續惡化下去將會非常危險，所以在過去兩年之內，曾多次發出警告，認為中美已經到了戰爭懸崖的邊緣，敦促兩國政府與人民展現智慧，避免歷史災難再度上演。

作為美國政治人物，毫無疑問，他肯定會站在美國利益的角度來進行決策思考。但是，作為一個經歷過世界大戰，對大國對抗與戰爭災難有深入認識的百歲老人，他又比一般美國政治人物站得更高，看得更遠。

他已經超越了單純民族國家利益的狹隘認識，有點像化外之人，開始站在中美兩個大國的共同利益高度，站在全球和平穩定與人類共同命運的高度思考問題，提出建議。

基辛格逝世：圖為美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）與中國國家主席習近平2015年9月22日在西雅圖會面。（Reuters）

對這些年急速下墜、陷入全面對抗的中美關係，基辛格一定是焦慮的。我們不太清楚他有沒有維護自己當初一手創造的政治遺產的想法，但是他不希望中美衝突繼續向縱深演變，不希望中美對抗變成冷戰或熱戰，是毋庸置疑的，也是毫不掩飾的。

基辛格不太可能受拜登政府委派當拜登的特使，中國也不會勉強一位百歲老人做超出他體力與能量允許的事情，以基辛格對當今美國政治的影響力，他恐怕也很難推動華府政治做出符合其願望的方向性轉變。但是，他還是盡力而為，不顧車馬勞頓，以百歲高齡連續乘機十幾個小時來到中國，來表達他對中美關係走勢的焦慮，說一說他對中美關係的未來期待。

何以此為？因為他要在有生之年，儘自己最大的努力，說服中美雙方各退一步，阻止中美關係進一步惡化，阻止可怕的冷戰或熱戰發生。或者更通俗一點講，就是要給雙方交代一下自己的政治遺囑。

很大程度上，他的這些期待和中國對中美關係的期待有共通之處。再加上他對中美關係所做的巨大貢獻，是中國的「老朋友」，中國政府給了他超高規格接待，並且在釣魚台國賓館給他祝壽。白宮對他此次訪問也表示樂見其成，並相信他會給白宮通報訪問結果。

雖然如此，中美關係會怎樣發展，自有其內在規律，非基辛格主觀意願所能決定。就像現實中很多不和睦的家庭，老人家在生前都會立下遺囑，向後輩憂心忡忡反覆交代，希望後輩們一定要如何如何，一定不要如何如何，但事實演變總會悲劇性呈現出老人家生前最擔憂的一面。

最後，向基辛格先生表示敬意，希望中美能踐行老人家的政治遺囑，跳脱歷史上大國對抗的傳統腳本。