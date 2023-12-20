歷史首次譴責《排華法案》 邊譴責邊排華 更顯拜登勢弱

日前，美國總統拜登發表聲明正式譴責《排華法案》。拜登就廢除《排華法案》80周年發表聲明稱，《排華法案》違背了人人生而平等的基本理念。據稱，這是白宮141年來首次正式譴責《排華法案》。「我們認識到，盡管我們取得了進展，但仇恨一直沒有消失。它只是隱藏起來。」拜登說，「今天，有些人仍然妖魔化移民，煽動不寬容。這是錯誤的。」

《排華法案》於1882年通過，是美國曆史上唯一針對某特定族裔的法案。80年前宣佈廢止。並於10年前美國參議院和眾議院曾先後通過議案，正式對《排華法案》表示道歉。儘管道歉，可並卻從未有人進行過譴責。拜登這一份聲明，應算是首次了。

《排華法案》嚴格限制華工數量。（網上圖片）

這一聲明的發布正值邁入總統大選年之際。美國兩黨圍繞2024年總統大選的競爭已經白熱化。眾院已經通過了啟動對拜登進行彈閡調查議案。關鍵是拜登的支持率是一路下滑。此外，受巴以衝突等問題的影響，拜登在阿拉伯裔等少數族裔群體的支持率大幅下降，嚴重影響拜登在多個搖擺州的選情。拜登此舉顯然有拉攏亞裔等少數族裔選民的考慮。

但有意思的是，儘管強烈譴責這一種族歧視法案，可實際上拜登政府正在推行的恰恰是新的「排華法案」。美國《紐約時報》此前還發表題為「美國《排華法案》會捲土重來嗎？」的評論稱，美國政府不應僅僅從國家安全的角度看待同中國的交往。文章例舉了一些美國排華反華的一些事實。限制華人獲得房地產，限制來自中國的投資，限制中國留學生和學者赴美，監視騷擾甚至是無故迫害華人學者科學家，封殺中國高科技等等。

事實上，自2008年奧巴馬推動「亞太再平衡戰略」以來，美國的反華排華情緒就一路高漲。不但開啟了對華打壓遏制戰略，美國國內華人華僑也受到排斥擠壓。特別是新冠疫情以來，美國的反華排華情緒更是高漲。到了拜登執政，這可以說達到了小高潮。

美國亞裔：圖為2021年5月21日，美國一名女子在紐約市一間學校掛上反對歧視亞裔的標語牌。（Getty）

除了經貿打壓和科技封殺之外，美國目前重點是在中國周邊製造緊張和混亂。在南海，美國正在強烈鼓動和支持菲律賓鬧事，企圖惡化南海局勢以離間中國與區域國家的關係；在台海，繼續支持台獨勢力，以不斷製造緊張空氣，為兩岸統一添堵；在東海，不斷鼓動日本介入南海和台海事務；在朝鮮半島，近來美國航母核潛以及戰略轟炸機頻繁的進入韓國基地，甚至是延伸核威懾。不但積極推動美日韓軍事三位一體化，更想把美日印澳韓菲等國都綁在反華的戰車之上。新近提出且加速推動的「分佈式作戰」概念，就是針對中國而設。

拜登政府一再強調防衝突，也一再製造衝突。嘴裏說着不脱鈎，實際上還是在強化推動脱鈎。更想以強大的軍事實力威懾嚇阻中國。但中美已經打了這麼多年交道，拜登跟習近平更是認識頗深，美國應當清楚，面對美國步步緊逼步步為營式打法，中方必然會採取針鋒相對的反制措施。發生誤判而意外衝突的風險肯定會不斷的升級。

其實，說白了，拜登發表聲明正式譴責《排華法案》，並非是出自對華人的善意，更多是選舉考慮，而如果也想藉此安撫中國，那就是想錯了。經過這麼多輪的反復，北京很清楚不會看拜登會如何「表演」，而是具體的事情會如何做。

2023年12月10 日，菲律賓海軍警衛隊發布照片，顯示菲律賓一艘補給船在駛向中菲在南海有主權爭議的仁愛礁時，一艘中國海岸警衛隊船向它發射水炮。（菲律賓海岸警衛隊 via Reuters）

不過，從中也可以看出兩大問題。一是美國的對華戰略思維的混亂性。美國打壓中國是必然的，可如何打壓卻無法確定，或心中沒底。想贏卻怕輸，贏不了卻更輸不起。儘管氣勢洶洶，可也實在是心中沒底。也就只能是儘量的保持目前這種非敵非友的關係，也只能是最大程度上的保持目前這種「鬥而不破」的局面。可越是如此，美國內部的戰略思維就越是混亂。既然拜登政府號稱未來10年是「競爭」的關鍵期，理應是盡全力發難，但美國所表現出的是，真的不知道應當如何是好了。二是可以看出，拜登目前也真的不敢與中國全面對抗。

不論如何，拜登這一次也成為了美國曆史上第一個譴責「排華法案」的總統。可笑的是，拜登政府目前最主要的任務卻是「排華」。邊譴責邊排華，這種自相矛盾的行為，也只能呵呵一笑了。