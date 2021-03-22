美國歧視亞裔的歷史　從《排華法案》說起｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-22 15:18

因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響，美國亞裔遭歧視逐漸受到關注。但事實早在疫情之前，美國已有一段歧視亞裔的歷史，而且是長達60年立法進行的系統性歧視。

圖為1880年代，一個支持排華的洗衣液廣告海報，由美國擬人化形象山姆大叔（Uncle Sam）「踢走中國人」，成為當年美國排華的標誌。（Wikimedia Commons）

在19世紀50年代初，美國牽起淘金潮，大量的華人被帶往美國進行廉價勞動工作。但隨着黃金數量減少，礦工生活日漸困難，華人逐漸成為當地勞工的競爭者，雙方磨擦增加。

到了70年代，這些磨擦成為了歧視，政客亦加入妖魔化華人的行列，最終促成1882年通過《排華法案》。法案禁止華人勞工入境，同時限制已入境的勞工離境後再入境的可能。

《排華法案》是美國第一個針對特定種族人群所頒令的限制法案，亦是美國聯邦法典中唯一寫上「排除華人」的章節。法案一直持續至1943年，才被《馬格努森法案》所取代，但同時保持着每年105名華人的入境移民限額，直到1965年才被完全廢除。

圖為1942年2月，羅斯福總統下達9066號行政命令，把美國日本僑民送往集中營囚禁。（Wikimedia Commons）

除針對華人，美國亦有針對其他亞裔的歷史。美國近代參與的戰爭當中，有3次的敵人都是亞裔，在二戰、韓戰及越戰期間，為方便上都會稱呼他們為「敵人」。

如在二戰期間，總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）下達9066號行政命令，授權軍方在美國境內規劃戰區，並把當時生活在美國超過10萬名的日本僑民，囚禁至集中營，以防他們「通敵」協助日本政府。

直到戰爭結束後，有關限制被取消，而在集中營經歷痛苦的日本僑民隨即發起訴訟。一直到1988年，才得到當時總統列根（Ronald Reagan）的正式道歉。雷列根承認美國當時出現戰時的狂熱和偏見，把日裔居民視為「外來的敵人」。