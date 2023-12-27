以巴衝突如何停止？　且看各方的下台階表演

以巴局勢何去何從，已經不是戰與和的抉擇，而是各方如何從戰轉向和的下台階的問題。

聯合國安理會當地時間12月22日以13票贊成、2票棄權的結果通過第2720號決議，要求「立即、安全和不受阻礙地向整個加沙地帶的巴勒斯坦平民直接提供大規模人道主義援助」，並「為持續停止敵對行動創造條件」。此次安理會的決議得以通過，和美國不設障礙棄權密不可分。這是美國自以巴衝突爆發以來對安理會決議少有的放行。美國為什麼不再充當在安理會逆風而行為以色列護航的角色？

這中間既有強大的國際輿論壓力，也有美國總統拜登（Joe Biden）在國內面臨的選舉民意壓力。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）12月19日發布的「全美經濟調查」結果顯示，拜登的總體支持率降至35%。這是CNBC在拜登任期內記錄的最低支持率。《紐約時報》19日發布與美國錫耶納學院（Siena College）聯合進行的一項民意調查顯示，拜登在選民中的整體支持率為37%，在處理新一輪以巴衝突方面的整體支持率為33%。拜登在30歲以下選民中的整體支持率為26%，在以巴衝突問題上的支持率僅為20%。拜登既要爭取猶太群體的支持，同時也要爭取穆斯林等少數族裔的支持，更要爭取年輕人的支持。這是艱難的平衡。

在美國的穆斯林團體2023年12月2日舉行記者會，講述「放棄拜登」運動（FB@Michigan Community Updates）

伴隨着死亡人數突破兩萬，國際社會對以色列超越自衛限度的報復越來越反對。美國不得不一邊支持以色列自衛，一邊呼應國際社會保護平民的訴求。但只要戰爭不停止，傷亡就不會降低。兩難之下，沒有誰比拜登更希望戰爭能夠儘快停止。

安理會22日表決之後，拜登當即給以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，結束之後拜登說「我沒有要求停火」。這是此地無銀。不管有沒有直接要求停火，拜登都希望儘量降低以巴衝突對自己選情的影響，對美國聲譽的影響。這是當務之急。放行安理會決議草案的是美國，立即給內塔尼亞胡打電話也是美國，希望停火是美國，公開說沒有要求停火也是美國。拜登需要的無非是一個台階，一個體面結束衝突的台階。

以巴衝突：圖為加沙南部拉法（Rafah）一處遭以軍炸毀的建築，攝於2023年12月19日。（Reuters）

和美國的訴求類似，以色列也需要一個結束戰爭的台階。在三名人質被以色列軍隊誤殺後，以色列再次啟動和哈馬斯的談判，希望用人道主義暫停換取人質釋放。而與此同時，進攻並沒有停止。當地時間12月24日晚至25日清晨，以色列空襲加沙中部的邁加齊難民營等多地，被不少媒體稱作「平安夜大屠殺」。聖誕節當天內塔尼亞胡甚至來到加沙北部慰問士兵。

一邊談判一邊進攻，一邊領會美國希望停火的暗示，一邊又戰地慰問鼓舞士氣。內塔尼亞進行的又何嘗不是表演。內塔尼亞胡深知戰爭對於其政權的意義，也深知沒有美國的支持戰爭不可持續。在結束戰爭之前，必須將展示勝利成果這根弦拉滿，必須將強硬紅利收割殆盡。

兩個多月來，在以色列對加沙地區斷水斷電外加炮火進攻後，加沙已經是廢墟上的煉獄。停火不只是加沙普通民眾的訴求，也是哈馬斯需要的。但是在以色列再次提出用停火換人質時，哈馬斯卻拒絕了。半島電視台網站12月24日報道，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）海外領導成員阿里∙巴拉卡表示，哈馬斯拒絕任何有關停戰一到兩周的提議，直到以色列停火並按照自己的條件交換囚犯。哈馬斯的拒絕只是談判手段。這種強硬有表演的成分，更有計謀的成分。哈馬斯希望將人質的作用發揮到最大，倒逼以色列接受徹底停火。

2023年12月24日，加沙南部因以巴戰事竄起滾滾濃煙。（Reuters）

而斡旋以色列哈馬斯和談的埃及，最近提出了讓哈馬斯放棄在加沙地帶的權力以換取永久停火的提議。在以往誰管理加沙上，美國和以色列有過紛爭和討論。美國傾向於戰爭結束之後，巴勒斯坦權力機構最終管理加沙地帶和約旦河西岸。目前內塔尼亞胡的一名高級國家安全幕僚表示，以色列可能會接受美國一項讓改組後的巴勒斯坦權力機構在戰後接手加沙日常行政管理的計劃。埃及現在向哈馬斯提出放棄權力的提議，背後是戰後方案已經傳導到埃及這個中間人的階段了。

埃及作為阿拉伯國家，能夠提出讓哈馬斯放棄權力，本身代表了希望儘快結束衝突的態度。哈馬斯的暴力襲擊讓整個阿拉伯世界捲入了同以色列的關係交惡，這不符合大多數阿拉伯國家的利益。哈馬斯試圖用以巴問題捆綁阿拉伯國家，而埃及為代表的阿拉伯國家本質上希望掃清同以色列關係和解的障礙。戰爭發展到今天，第三方和交戰方的耐心都在耗盡。

眼下的事態來看，美國、以色列、哈馬斯以及阿拉伯國家掌握着由戰轉和的節奏。在如何結束衝突上，各方都希望有一個儘可能體面的安排。但這一進程也不只有上述四方是相關方，其他的地區國家和世界大國，會在停戰這一進程中扮演何種角色，爭取何種政治紅利，也值得拭目以待。