加沙戰爭難以持續　以巴局勢正處於停火和升級的「分岔路口」

聖誕前後，加沙生靈塗炭未見稍息。平安夜當日，加沙中部的一宗以軍空襲就釀成過百人死，原作為民眾避難區域內的建築物變成廢墟。聖誕節當日，在國內外都受到暫緩戰火壓力的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問加沙前線以軍後重申戰事遠遠未完，認為軍事壓力才是拯救剩下百多名人質的關鍵。

但自從12月22日美國放棄使用否決權，讓聯合國安理會通過呼籲「為可持續停火創造條件」的決議之後，大家都知道以軍的加沙軍事行動已經進入倒數階段，以軍近日在沙加擴大戰事和加快破壞哈馬斯地道（按：24日，以軍聲言已破壞哈馬斯在加沙北部的地下指揮中心），正是為了爭取在短時間內達成最大的戰果。

面對壓力，內塔尼亞胡口頭上依然堅持「打到底」的立場，25日在《華爾街日報》發表專文，列明和平的三個前設條件：一是哈馬斯必需被消滅，二是加沙必需去軍事化，三是巴勒斯坦社會必需去激進化。這三個條件在可見的將來都難以達成，於是，設下這三個條件本身就意味着戰爭將會持續下去。

12月25日，加沙中部邁加齊難民營（Maghazi）被炸後的情況。（Reuters）

不過，在加沙可統計死亡人數已過二萬之際，內塔尼亞胡也知道加沙戰爭的形式必須改變，否則以色列就要面對國際社會的全面孤立。

其中一種可能是戰術上的轉變，正如美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）已多次公開呼籲的一般，從此刻由空襲、轟炸所代表的高烈度攻擊轉變成特種部隊針對性地面打擊的低烈度戰事，以減少殺傷平民。但這種戰術轉變卻未必能符合消滅哈馬斯的戰爭目標，實作上有一定難度。

有序停火的阻力

另一種做法就是設法達成可以保障加沙不會對以色列構成安全威脅的有序停火。在美國的角度來看，這就是讓哈馬斯在約旦河西岸的政治對手法塔赫（Fatah），以及其領導的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）重新掌管加沙。但這種建議長期遭到內塔尼亞胡公開否定，直到近日，他才透過以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）開口放出以色列當局可能接受自治政府重返加沙的轉向風聲，要求自治政府要先進行「根本性改革」。

12月20日，長居卡塔爾的哈馬斯政治委員會領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）抵達埃及，透過埃及中介探討釋放人質換取第二次加沙停火的議題，至今未見成果。（Reuters）

但更嚴重的問題在於，10月7日哈馬斯越境襲擊之後，加沙和西岸的巴勒斯坦民意普遍大舉支持哈巴斯，52％加沙人和85％西岸巴人對哈馬斯表示滿意，而整體上對巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Madmoud Abbas）表示滿意的則只得11％。其中，哈馬斯在西岸的支持度更由戰前的12％躍升至44％。因此，單純由外力將法塔赫主持的自治政府重新「強加」於加沙之上，可行性不大。

同時，此刻的阿巴斯政府管治無力，在西岸政令也幾乎不出大城拉姆安拉（Ramallah），更遑論要接管形勢複雜的加沙。《華盛頓郵報》25日報道，美國一邊遊說以色列恢復對阿巴斯政府的代收稅金輸送（約1.3億美元），以維持自治政府的日常運作，另一邊則鼓勵法塔赫成立新政府，並為其安全部隊進行訓練，作為重新接管加沙的準備。但兩邊至今依然未有成果，以色列右翼堅持不肯向阿巴斯輸送資金，而近年擁權自重、年高88歲的阿巴斯也不願探討交出權力的可能。

在法塔赫不能自我革新的背景之下，聯結哈馬斯溫和派和法塔赫組成加沙臨時政府的倡議便陸續浮上台面。《華爾街日報》25日引述消息報道，以色列的戰時內閣當日就討論了一個出自埃及的「和平三步曲」，先以以色列和哈馬斯的人質/囚犯交換協議為起步點，換取以軍停火、撤出平民區、容許加沙人自由流動、加大人道援助進入，繼而透過雙邊戰俘交換維持談判，進而推行哈馬斯和法塔赫成立臨時政府，並進行2006年以來未見的巴勒斯坦選舉，選出具有代表性、能獲得多數巴勒斯坦人接受的新政府。

該報道引述消息，稱如今在總理民調上遠勝內塔尼亞胡的前總參謀長兼防長甘茨（Benny Gantz）在會上表明「未有進展」。

主持以色列戰時內閣的內塔尼亞胡、國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和甘茨。（Reuters）

此前，《華爾街日報》已經發表過哈馬斯政治局委員Husam Badran的專訪，指出身在加沙之外的哈馬斯政治領導層正與法塔赫的潛在未來領袖人選展開談判。如果阿巴斯以外的法赫塔領袖人物能夠同代表溫和聲音的哈馬斯政治領導層達成合作協議的話，內塔尼亞胡將會面對更大的停火壓力。

問題是，加沙的強硬派哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）和西岸的法塔赫領袖阿巴斯，都不會輕易交出權力。

兩個戰爭升級的可能

如果上述停火進程不能實現的話，加沙戰爭能夠持續的前提很可能就是戰爭的擴大和升級。當中以以色列和伊朗外延勢力的衝突最讓人擔心。

一方面，在紅海，就有來自也門胡塞武裝組織（Houthis）對於商船的襲擊。根據美方統計，12月上旬的相關擊襲次數比11月下旬高出一倍以上。12月23日，一艘由沙特開往印度的化學品船在印度西海岸受到襲擊，美方聲言作出攻擊的無人機來自伊朗，伊朗方面否認。這是10月7日以來首次有紅海以外的商船受到針對性攻擊。

英國海事安全公司安布里（Ambrey）2023年12月23日稱在印度西海岸附近的一艘與以色列有關連的商船被一部無人機擊中，釀成火災。它是這一輪以巴戰爭在10月7日爆發以來，已知同類襲擊首次在距離紅海如此遙遠的地方發生。（fleetmon.com）

雖然丹麥馬士基（Maersk）24日宣布在美國領導的紅海護航行動之下將會恢復紅海航運，但在胡塞組織持續警告進一步攻擊之際，我們不能排除美國可能會對胡塞展開預防性打擊，將胡塞甚至伊朗捲入更廣泛的地區衝突之中。

另一方面，以色列和伊朗之間又有了升級對抗的可能。12月25日，以色列針對敘利亞首都大馬士革的空襲擊殺了伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高級指揮官穆薩維（Sayyed Razi Mousavi）。後者據報主要負責向黎巴嫩真主黨等區內力量輸送武器，而10月7日以來，以、黎邊境的有限度交火已持續不斷。

穆薩維與2020年初被美軍擊殺的伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani，右）的合照。（Reuters）

穆薩維被殺後，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表明以色列「必定會為此付出代價」。雖然伊朗此前曾公開表明沒有升級衝突的意圖，但在以色列的武力脅迫之下，我們不能排除伊朗會誘過真主黨進行武力升級，甚至親自出手。而在以色列戰時內閣扮演領導角色的甘茨，早在12月15日就表明過，如果國際社會不施壓真主黨撤離以黎邊境，以色列可能會主動出擊。（按：2006年的聯合國安理會1701號決議要求非政府軍力撤出以黎邊境，但一直未有執行。）

在內塔尼亞胡堅持「打到底」的政治背景之下，人們不能不猜疑以色列有主動擴大和升級戰爭以維持其加沙軍事行動的意圖。如果加沙戰爭演變成中東多方衝突，威脅整個地區的航運、商貿和安全，加沙停火將不會再是國際政治焦點所在。

此前的加沙戰爭已難以持續，局面將會在短期內出現改變，是戰事緩和、有序停火還是擴大升級，則未可輕言。