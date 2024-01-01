2024年國際局勢前瞻與焦點大事｜安邦智庫

編者注：以下安邦智庫（ANBOUND）近期的「安邦100+動向」研究內容，為俄烏戰爭、以巴衝突、中美關係、中歐關係、南海問題、東盟問題等議題提供觀察、分析和預測。本篇內容為2024年國際局勢前瞻與焦點大事。



國際局勢分析與前瞻

【烏克蘭可選擇的戰略矩陣分析】

俄烏戰爭目前進入一種僵持狀態，持續追蹤戰場態勢的100+高端討論群組的地緣戰略專家陳功，對烏克蘭面臨的困境進行了深入分析。其要點包括：

1、西方軍援是有限的，不可能滿足烏克蘭戰勝俄羅斯的需求，但似乎也可以讓烏克蘭保持不敗。

2、烏克蘭不可改變的人力和物力資源劣勢，使其不足以完全戰勝俄羅斯，但卻足以讓俄羅斯無法戰勝烏克蘭。

3、戰勝的時間要素，對俄羅斯、歐洲、美國和烏克蘭來說都是重要因素。

4、因為國內的犧牲過大，損失過大，烏克蘭無法在現有條件下進行和平談判，同時烏克蘭不戰勝俄羅斯，也無法得到足夠的資源重建國家。

5、打敗烏克蘭，普京將會有更大自信，會從歐洲索求更多的利益。同時西方無論如何也無法接受這一俄羅斯勝利的結局。

圖為2023年12月30日，在俄羅斯別爾哥羅德一名消防員正在努力撲滅一輛汽車的火勢。俄方稱這是烏克蘭空襲別爾哥羅德期間引發的火災所致。（Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS ）

6、美國軍隊無法接受俄羅斯在烏克蘭取得勝利的結局，因為這意味着美軍必須再度在失敗的條件下，重構所有的戰略戰術。

7、烏克蘭的崩潰性失敗（不可抑制的快速失敗）可能意味着不可預測的嚴重事件，比如席捲歐洲的核災難。

8、如果烏克蘭失敗並且崩潰，北歐國家不可避免的會被俄羅斯清算。

9、俄羅斯戰勝烏克蘭後，人們將會用戰爭威脅等非理性方式來獲得所需要的一切。從這些矩陣分析來看，能夠得到一條邏輯，就是烏克蘭只能通過「持久戰」的方式，在戰場上儘可能的拖延下去，儘可能的消耗俄羅斯的戰爭資源。而烏克蘭戰勝俄羅斯的最大資源就是舉國團結一致。

俄烏戰爭：2023年12月29日，烏克蘭基輔遇襲後冒煙（Reuters）

【美國打擊也門胡塞武裝的計劃】

以巴的加沙戰爭爆發以來，也門胡塞武裝頻頻襲擊航經曼德海峽的貨船，索馬里海盜也沉渣泛起，嚴重威脅到國際海運安全，導致多家國際航運公司暫停使用紅海船運航線。針對胡塞武裝的襲擊，美國發起「繁榮衛士行動」，在紅海南部和亞丁灣執行聯合巡邏任務，參與國除美國外，還有英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、東非塞舌爾和西班牙等。

此前曾批評美國對胡塞武裝毫無作為的白山先生分析，胡塞武裝公然以紅海航運為目標，威脅全球安全，所以美國最終選擇戰爭解決方案是必然的，而且這與正在進行的以色列-哈馬斯戰爭關係不大。他預測美國的參與方式，可能是大規模的空襲，試圖摧毀胡塞武裝的導彈發射基地，襲擊胡塞武裝的領導人。通過空襲來壓制胡塞武裝，為其他阿拉伯國家願意採取的行動，創造條件。

胡塞武裝2023年11月20日發布的照片中，可見武裝分子登上位處紅海一艘貨船Galaxy Leader。（Reuters）

【未來越南的投資機會如何？】

近日，國家主席習近平對越南進行了國事訪問。在此背景下，長期持續關注中越關係的國際關係專家白山分析了中資在越南的投資機會。他認為，從市場經濟角度看中越投資關係，中國企業所遭遇的待遇和環境條件，會變得越來越差，而不是越來越好。因為對於越南來說，資源依舊是稀缺的，所以他們對於來投資的國家和企業，會看人下菜碟。其中會存在競爭性安排，而中資肯定不會被高看一眼。

其次，越南本身在高增長時期，肯定會存在一些棘手的發展問題，如高通脹，民族主義意識的崛起，反中國的文化和意識，人口減少和土地不足等問題，這些均將影響到中國與越南的正常貿易和投資。再次，在黨務關係領域，越南也有非常強的獨立性。他們謀定而動，有條不紊，這已經存在很長時間了，而且是他們上下認同的大政方針。

2023年12月13日，當地時間12月13日上午，中國國家主席習近平在河內政府駐地會見越南總理范明政。（新華社）

最後需要注意的是，越南不是區域主導國家，雖然其領導人想做到這點，但它沒有主導性，它不會像土耳其、以色列、印度那樣對區域有很大影響力。所以，中國如果要對外投資，那麼也應該是往高增長的區域主導國家發展，以享受高增長，而不是跟着「報紙的感覺」走。

【美韓有效核戰略是「核均衡」理論的應用】

12月15日，美國與韓國舉行「核諮商小組」第二次會議，決定在2024年中期之前制定完成關於策劃和運用核戰略的指南。聯合聲明中有一句引人注目的話是，「朝鮮針對美國及其盟國的任何核攻擊，都是不可接受的，並將導致金氏政權的終結」。這句話是以地緣政治專家白山先生的「核均衡理論」為基礎的。在烏克蘭戰爭剛開始的時候，普京祭出了核武器威脅的工具，西方非常緊張，世界要打「核大戰」的聲音此起彼伏，白山先生就是在此背景下提出了核均衡理論。該理論認為，在有核時代，世界得以避免核戰爭的爆發，依賴的是「核均衡」。

美日韓三國：美國總統拜登、韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄於2023年11月16日在美國加州三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上共同舉行三方會議。（Reuters）

核均衡建立在相互保證毀滅（Mutual Assured Destruction，簡稱MAD）的基礎上。所謂相互保證毀滅是指，核武器的擁有者如果發起核戰爭，要麼其擁有的核武器不足以消滅敵人，但自己卻可能被敵方所消滅；要麼他們擁有的核武器雖然足夠消滅敵人，但敵方也擁有足夠消滅它的核武器。這種相互保證毀滅的機制達成了「核均衡」，成為一種強有力的安全機制，確保世界即便不是真正的「安全」，但也是「可控」的機制。美韓兩國的核戰略，就是「核均衡」理論應用的典範。首先，它是掛鈎性質的，一方使用核武器，另一方也立即使用核武器，直接聯動反應。其次，它指明瞭要害，別人一反擊，那先使用核武器的一方就是在自我毀滅。所以，這是一個實踐「核均衡理論」的現實典範。

焦點關注大事

【「選舉」將成為影響2024年全球經濟形勢的關鍵詞】

2024年，全球破紀錄地約有40個國家舉行大選，包括五場關鍵選舉：台灣地區的選舉（1月13日）、俄羅斯大選（3月17日）、印度大選（4月和5月之間）、歐洲議會選舉（6月6日到9日）、美國大選（11月5日）。這些大選結果，將影響世界秩序。

印度總理莫迪2023年12月1日在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會上發表講話（Reuters）

100+平台國際問題研究者分析，從以往的國際選舉來看，在選舉周期，地緣政治風險明顯增加，不確定性變大。選舉前後，各國的對外政策、經貿政策方向可能發生較大的改變，新興市場資本外流的風險上升，有可能出現財政赤字擴大，引發通貨緊縮或通貨膨脹，重塑供應鏈格局，影響新技術領域及能源版圖。從市場角度來看，利率和匯率波動、政策監管可能會變化，在選舉的特殊背景下，事態發展變得難以預料。

【以色列空軍用F-35成功攔截巡航導彈】

以色列空軍近日披露，用F-35I成功攔截了一枚巡航導彈。華府智庫虹彩獨立研究所總裁、國防分析師格蘭特表示，F-35擊落巡航導彈為中國帶來了三大警訊。首先是F-35出色的追蹤能力。這次探測和攔截驗證了F-35能探測並擊中低空來襲的巡航導彈，提高了中國對美國前沿基地或船艦實施導彈襲擊的難度。其次，F-35可以在保持隱身的同時進行所有追蹤。再次，不僅僅是美軍擁有F-35，加拿大、澳洲、日本、韓國和新加坡、歐洲多國空軍都在購買和使用F-35，這無疑對中國構成了巨大威懾。安邦智庫很早之前前就預測——目前越來越多的信號也證實——F-35戰機正在成為重要的戰略威懾武器，並影響區域平衡。

圖為2020年2月9日，美國空軍一架「F-35閃電II型」戰機在新加坡上空飛翔。（Getty）

【英意日簽署協議共同研發下一代戰機】

英國、日本和意大利三國國防部長12月14日宣佈將共同開發下一代戰鬥機，項目定名為「全球空中作戰計劃」（GCAP），預計於2035年前完成研發。聯合開發階段將於2025年開始。戰機機體設計由三菱重工、英國BAE系統、意大利萊昂納多公司組成的企業聯營體（JV）負責。

GCAP的聯合政府總部以及其對應的工業部門都將設在英國。政府組織方面的首任首席執行官將來自日本，商業組織的首任領導人將來自意大利。GCAP計劃還將進一步推進三國間的長期防務關係，加速先進軍事能力和技術優勢，深化三國間防務、科技合作，整合供應鏈，進一步加強軍事工業基礎。

圖為朝鮮領袖金正恩2023年12月18日觀摩發射「火星-18」型洲際彈道導彈（ICBM）。（Reuters）

【美韓特種部隊演習對朝「斬首」行動】

近期朝鮮接連發射間諜衛星和彈道導彈，並證實已完成「火星-18」型洲際導彈試射，這意味着朝鮮的導彈計劃正變得更成熟，並可覆蓋美國全境。韓美日三國軍方隨後啟動「朝鮮導彈預警訊息實時共享體系」，以實現對朝鮮發射導彈情報的實時共享與協同應對。另外，韓美兩軍特種部隊還展開聯合演習。

演習視頻顯示官兵們潛入建築物內，並面向人物模型標的進行射擊。100+平台注意到，韓美此次或演練針對朝鮮國務委員會委員長金正恩等朝鮮領導班子的「斬首」作戰。韓國國防部長官申源湜在回答相關問題時也說，不宜公開提及「斬首（作戰訓練）」，但該項也在選項之列。