「神話變謊話」　台卸任高官反思美國霸權衰退與墮落

11月的國際事務異常熱鬧,約在一周內連續三個東南亞國家相繼舉行東盟會議、G20峰會、APEC會議,以及中共二十大後習近平積極展開的大國外交,都令世人看到了「亞洲時刻」。而美國則經歷中期選舉後政黨版圖重整,以及特朗普(Donald Trump,台譯作川普)提交參選2024年總統文件,美國變局將如何左右世界走向,亦令外界頻密關注。就在此時,一位台灣美國外交政策專家的新書悄然出版,聳動的標題令人難以想像該書出自於台灣政壇曾經的高層精英。



台灣美國研究專家的自省錄

這部聚焦於冷戰後美國外交政策失敗與困境的新書,名曰《美國霸權的衰退與墮落》。作者係曾任台灣考試院院長的關中,他還擔任過國民黨副主席,被視為該黨選戰操盤手之一。關中的學術經歷亦為亮眼,擁有美國「外交官搖籃」名校佛萊契爾法律與外交學院(Fletcher School of Law and Diplomacy)國際關係博士學位,其涉及美國外交和對華政策的研究享譽台灣學界,曾任教於台灣大學政治學系與政治大學東亞研究所,專著《意識型態與美國外交政策》至今仍是台灣不少專業課堂上的教材。

由於戰後台灣歷史的特殊性,台灣知識精英往往「親美」,知識典範和體系亦移植於以美國為代表的西方主流學術圈。關中也不例外,他赴美攻讀碩博士學位的1960年代末至1970年代初,正是「來來來,來台大;去去去,去美國」這個現象在台灣興起的時期,而他在新書中不避諱地自述年輕時期對美國有着美好的看法,對於充滿美國優越感與使命感的「例外主義」(exceptionalism)更是印象深刻。

台灣考試院前院長關中出版新書《美國霸權的衰退與墮落》,論述美國走向戰爭資本主義、掠奪式資本主義的變質過程。(張鈞凱攝)

因此可以說,《美國霸權的衰退與墮落》這本在台灣書市罕見的「批美」、「反美」著作,既是對美國冷戰後外交政策的批判式檢討,也折射了作者本人自我反省的心路歷程。

美國「朋友」比敵人還可怕

繼去(2021)年出版《特朗普和特朗普主義:分裂的美國》,在新出版這部幾乎顛覆台灣社會對於美國正面形象的姊妹作品中,關中細數冷戰後從老布殊(George H. W. Bush,內地譯作老布什,台灣譯作老布希)到拜登(Joe Biden)六位美國總統的的內外施政,總結美國戰略的失敗,令美國曾經享有的「單極時刻」(unipolar moment),在不到20年的時間便被消耗殆盡,還走上衰退,「大美和平」(Pax Americana,又譯作美利堅治世)可說是曇花一現。「造成這種結果完全是美國自己的錯誤,簡單地說,便是對歷史的無知以及不重視地緣政治。」

在美國對外政策的認知錯誤上,關中認為,美國完全以西方的歷史,尤其是歐洲的歷史來看待和解釋非西方的世界,包括東方的興起。美國完全以西方的價值觀來判斷非西方國家的善惡和是非,並把基督教文明視為普世價值,排斥其他宗教文明。此外,美國由於地理優勢和兩次大戰「後來居上」,使之成為一個自大和傲慢的國家,既不尊重其一手創建的聯合國,還自認可不受任何國際組織和協議的約束,美國把全世界的安全視為自己的安全,可是從不重視其他國家的安全,往往以超強軍力干預造成動亂之後,又一走了之。

關中在書中反覆論證,冷戰結束後的25年內,美國在海外用兵152次,並對世界一半的人口進行各種制裁,一年軍事預算高達7,000至8,000億美元;而二戰結束至今75年,美國在海外仍維持了700個以上的軍事基地,和十幾萬駐軍。關中批評,這是由於美國始終不放棄「冷戰思維」,透過尋找新的敵人來支持美國霸權,對外用兵也是為了強推美國的價值和擴大影響力。「有美國這種朋友,比敵人還可怕!」

2010年2月24日,一架美軍飛機從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛。(Getty)

回顧拜登上台後屢次強調的「以規則為基礎的秩序」(rules-based order),關中質疑「講規則和秩序,美國最沒有資格」。他舉例,1994年以後美國從未接受過聯合國通過的決議和法律,包括更早於1982年通過的《聯合國海洋公約》;更為要緊的是,美國如今的「一個中國政策」,把《與台灣關係法》凌駕於中美建交三個公報之上。因此,美國主張的「規則」,其實就是美國的利益,也是缺乏正當性的,「我們可以認定所謂『以規則為基礎的秩序』就是美國帝國主義專用的名辭。」

關中也把目光放到了美國這座「民主燈塔」的內部運作,從而指出其國內危機體現在民主倒退與失能、嚴重的貧富不均、種族主義的壓迫與歧視,還包括了疫情失控、墮胎合法化爭議、對槍枝氾濫束手無策等擴大分裂的亂象不止。關中援引了美國俗諺「盲人領導盲人,結果雙雙掉進溝裏」(If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit),作為當今美國的寫照。

從好感到反感 破滅的美國夢

如今成為世界走向「G2格局」的中美關係,雖然不是本書的重點,但仍可在關中的論述中見到期待與憂慮。關中的看法流露出「東升西降」的味道,他認為如今世界的權力轉移正朝向東方發展,西方文明業已衰退,過去40年間中國從未對外用兵,也未干預他國內政,成為世界僅次於美國的大國,「中國人有耐心和韌性,相信時和勢都在中國一方」。

11月14日,習近平在印度尼西亞峇里島與美國總統拜登舉行會晤,拜登在會上提出對華「五不四無意」。(新華社)

相對於此,關中看到了西方無法理解中國翻天覆地的變化,美國對中國的成就尤為感到不解和恐懼,從2015年之後把中國當作首號敵人,「口誅筆伐,污名化和妖魔化不留餘地」,「甚至已到了口不擇言、潑婦罵街的地步」。關中語帶痛心地反問,「問題是美國何時變得如此脆弱,一個和平崛起的中國竟能傷害美國的利益?這是標準的欲加之罪,何患無辭!」

關中以其研究美國出身的功底,在書中列舉了基辛格(Henry Kissinger,台譯作季辛吉)、亨廷頓(Samuel Huntington,台譯作杭亭頓)、乃伊(Joseph Nye Jr.,內地譯作奈,台譯作奈伊)、費格遜(Niall Ferguson,內地譯作弗格森,台譯作佛格森)、卡普蘭(Robert Kaplan)等數十位西方學者對美國從歷史到現實的看法,英文參考文獻便多達15頁,解構且重構了他以及主流觀點對美國的認識。

書中處處可見關中的痛心疾首與感嘆,他寫道:

對世界上絕大多數國家而言,美國的「價值」早已破產;當美國的「朋友」十分危險,因為美國可以欺騙你,也可以拋棄你。美國在「北約」東擴上是如何欺騙俄國的,美國在阿富汗是如何拋棄它支持的政府。除非是目盲和智障,有哪一個國家還會相信美國連自己都不會相信的謊言。

而早年曾經親美、慕美的關中,則是如此自我反省,「我看的書愈多,對美國的反感愈深。為了維護美國的霸權,美國可以無惡不作,甚至謊言說盡」,「天下有這樣霸道的國家嗎?」他進一步寫下了這樣的反思:

我個人一生醉心於研究美國外交政策,但我年輕時對美國美好的看法已完全破滅。美國的神話變成謊話,美國的民主變成笑話,美國的資本主義成為戰爭資本主義、掠奪式的資本主義和贏者通吃的資本主義,毫無公平、正義和理想可言。美國今日之內政不修,外交進退失據,已非三言兩語可以描述。

曾任台灣考試院院長的關中(圖),出版新書檢討冷戰後美國外交政策,道盡他從年輕時仰慕美國,到如今看到美國「無惡不作」的心境破滅。(資料圖片)

世界認識正在發生悄然轉變

可以預期,關中的表述看在多數台灣讀者眼中,或感尖鋭,或感極端,或感偏激。這也可解釋了這本新書上市至今約莫十天,理應是熱門的打書期,可是竟一反常態,相關討論卻寥寥無幾的背後原因。

不過關中對於美國以及中國大陸想法和觀點的轉變,在台灣並非唯獨其一。還能看到朱雲漢、蘇起等等美國訓練出來的政學界精英,近年來都不約而同改變和調整原有的認知與論述,對美國和西方產生更多的疑問,對中國大陸則重新盤點研判。

關中用一句話總結他對當前美國的觀察:「任性卻搖搖欲墜,雄心勃勃卻毫無能力」,並判斷中美之爭最後將是政治制度和政府績效之爭。關中的看法無論放在香港和台灣輿論界,多少帶有「驚世駭俗」的衝擊意味,卻可說是原有對世界的固化認識,正在悄悄發生從量變到質變過程的一個註解、一個縮影。