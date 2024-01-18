薩克斯：為什麼拜登是外交政策失敗者

在外交政策方面，美國總統有兩個重要角色。首先是遏制總是推動戰爭的軍工複合體（MIC）。二是遏制那些期望美國為他們發動戰爭的盟友。少數精明的總統取得了成功，但大多數都失敗了。拜登（Joe Biden）無疑是個失敗者。



作者：著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席傑佛瑞·薩克斯（Jeffrey D. Sachs）

最精明的總統之一是艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）。1956年底，他同時面臨兩個危機。第一個是英國、法國和以色列發動的一場災難性的誤導性戰爭，目的是推翻埃及政府，並在埃及國有化蘇彞士運河後重新控制蘇彞士運河。艾森豪威爾迫使盟國停止明目張膽的非法攻擊，包括透過美國發起的聯合國大會決議。

第二次危機是匈牙利起義反對蘇聯對匈牙利的統治。儘管艾森豪威爾對起義表示同情，但他明智地將美國排除在匈牙利之外，從而避免了與蘇聯發生危險的軍事攤牌。

1961年1月，艾森豪威爾向美國人民發表的歷史性告別演說時，提醒公眾注意軍工複合體日益增長的權力：

在政府委員會中，我們必須防止軍工複合體獲得不正當的影響力，無論是有意或無意。錯誤權力的災難性崛起的可能性存在並將持續存在。我們絕不能讓這種結合的影響力危害我們的自由或民主進程。

我們不應該認為任何事情都是理所當然的。只有警覺且知識淵博的公民才能迫使龐大的工業和軍事防禦機器與我們的和平方法和目標適當結合，以便安全和自由能夠共同繁榮。 艾森豪威爾

美國前總統艾森豪威爾向人民發表歷史性告別演說時，提醒公眾注意軍工複合體日益增長的權力。圖為1942年7月艾森豪威爾在他的辦公室。（Getty）

即使是艾森豪威爾也沒能完全控制軍工複合體，特別是中情局（CIA）。沒有一位總統能完全做到。CIA成立於1947年，有兩個不同的角色：第一個而有效的是作為情報機構，第二個是災難性——作為總統的秘密軍隊。從艾森豪威爾時代至今，CIA以這第二個身份導致了一次又一次的災難性失敗，包括政變、暗殺和精心策劃的「顏色革命」，這些都造成無盡的破壞。

繼艾森豪威爾之後，甘迺迪（John F. Kennedy）出色地解決了1962年的古巴飛彈危機，透過壓制自己好戰的顧問與蘇聯達成和平解決方案，勉強避免了核末日。隔年，他不顧五角大樓的反對，成功與蘇聯談判《部分禁止核子試爆條約》，並獲得參議院批准，從而將美蘇從戰爭邊緣拉了回來。許多人認為，甘迺迪的和平倡議導致他被CIA的流氓官員暗殺。拜登加入了眾多總統的行列，這些總統對數千份文件進行了保密或編輯，這些文件揭示的都是暗殺事件。

六十年過去了， 軍工複合體對美國外交政策有著鐵一般的控制。正如我最近所描述的，外交政策已成為一種內部交易，軍工複合體控制白宮、五角大樓、國務院、國會軍事委員會，當然還有CIA，所有這些都與美國政府緊密相連。主要軍火承包商。只有一位傑出的總統才能抵制這台龐大戰爭機器無止盡的戰爭暴利。

美國持續在烏克蘭戰爭投入軍事支援，軍工複合體坐收其成。圖為烏克蘭第45獨立炮兵旅在頓涅茨克發射自走炮。（Reuters）

唉，拜登甚至沒有嘗試。在其漫長的政治生涯中，拜登一直得到軍工複合體的支持，並反過來熱情支持戰爭、大規模軍售、CIA支持的政變和北約東擴。

美國的外交政策是群龍無首，總統唯一的外交政策就是戰爭。

拜登的2024年軍事預算打破了所有記錄，五角大樓、CIA、國土安全部、國防部以外核武計劃、補貼外國武器銷售、其他與軍事相關的支出以及過去與戰爭相關的利息支付的支出達到至少1.5兆美元債務。除了如此龐大的軍事開支之外，拜登還正在尋求額外500億美元的「緊急補充資金」，用於美國的「國防工業基地」，以繼續向烏克蘭和以色列運送軍火。

拜登對烏克蘭沒有任何現實的計劃，甚至拒絕了俄羅斯和烏克蘭在2022年3月達成的和平協議，該協議本可以通過結束烏克蘭徒勞的加入北約的努力來結束基於烏克蘭中立的衝突（徒勞的，因為俄羅斯永遠不會接受它 ）。烏克蘭對國務委員會來說是一筆大生意——數百甚至數千億美元的武器合約、遍布美國的製造設施、開發和測試新武器系統的機會——因此，儘管烏克蘭被摧毀，拜登仍繼續戰爭。數十萬烏克蘭人的悲慘和不必要的死亡。儘管美俄就北約和其他安全問題（例如美國在東歐部署飛彈）進行直接談判可能會結束戰爭，但國務委員會以及拜登繼續迴避談判。

在以色列，拜登的失敗更加明顯。以色列由極端主義政府領導，該政府痛斥兩國解決方案，根據該解決方案，以色列人和巴人應該在兩個和平、安全的主權國家中毗鄰共存，或任何賦予巴人政治權利的解決方案。兩國解決方案深植於國際法，包括聯合國安理會和大會決議，據說也融入了美國的外交政策。阿拉伯和伊斯蘭世界領導人致力於在兩國解決方案的背景下實現與以色列的關係正常化並確保安全。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）指沒有誰能阻止以色列在加沙的行動，海牙國際法庭也不例外。 （Reuters）

然而，以色列是由暴力狂熱分子領導，他們宣稱上帝已將今天巴勒斯坦的所有土地賜給以色列，包括約旦河西岸、加沙和東耶路撒冷。因此，這些狂熱分子堅持對他們中間的數百萬巴人進行政治統治，或消滅或驅逐他們。內塔尼亞胡和他的同事甚至沒有隱藏他們的種族滅絕意圖，儘管大多數外國觀察家並不完全理解以色列領導人援引聖經來證明他們對巴人正在進行的大規模屠殺的合理性。

在南非提起的案件中，以色列現在在國際法院面臨高度可信的種族滅絕指控。南非和其他國家提供的文獻記錄清晰而又令人不寒而慄。以色列的政治不是實用主義的政治，當然也不是和平的政治。這是聖經啟示錄的政治。

儘管如此，拜登仍然向以色列提供了實施大規模戰爭罪行的彈藥。拜登沒有像艾森豪威爾那樣，敦促以色列結束其違反包括《種族滅絕公約》在內的國際法的屠殺，而是繼續運送軍火，甚至盡其所能繞過國會審查。

2024年1月11日，海牙國際法院就以色列被控種族滅絕案召開聆訊，大批巴勒斯坦支持者在法院外示威。（Reuters）

結果是美國在外交上與世界其他國家隔絕，美軍更大程度地捲入一場戰爭，這場戰爭正在迅速且可預見地擴展到黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、伊朗和也門。在最近聯合國大會支持巴勒斯坦人民政治自決的投票中，美國和以色列單獨保留了兩張選票：密克羅尼西亞（受契約約束，必須跟隨美國投票）和諾魯（人口12,000）。

美國的外交政策是群龍無首，總統唯一的外交政策就是戰爭。由於美國在烏克蘭和中東戰爭中已經陷入困境，拜登還打算向台灣運送更多武器，儘管中國強烈反對，認為美國此舉違反了美國對一個中國政策的長期承諾，包括42年前在美中聯合公報中所做的承諾，即美國政府「不尋求執行長期對台軍售政策」。艾森豪威爾的可怕預言已經得到證實。軍工複合體威脅著我們的自由、民主和生存。

原文 "Why Joe Biden Is a Foreign Policy Failure"（15/1/2024）刊登於Common Dreams