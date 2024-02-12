美國急於外交攻勢　反反覆覆老一套　北京觀其行

中國正在忙着過春節，按理說，春節前中央各單位都在進行團拜會，顯少有外事活動，但今年卻著實忙到了「年三十」。就在春節前，先是美國財政部副部長尚博(Jay Shambaugh)率團訪華「開會」，也就是中美經濟工作組第三次會議。

會議還沒有結束，美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）又與商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文打了視頻電話，內容是談論中美商貿工作組第一次副部長級會議籌備工作和雙方關切的經貿問題。美國財政和商務部同時行動，反應出來的就一個字「急」。



進入2024年之後，美國方面的表現可謂非常積極主動：1月12日，中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」啟動會以視頻形式順利召開。1月18日，中美金融工作組在北京舉行了第三次會議。同一天，中美農業部長在華盛頓共同主持召開中美農業聯委會第七次會議，重啟中美農業合作機制。1月30日，中美禁毒合作工作組正式啟動。

2月5-6日，中美經濟工作組第三次會議。2月7日，商務部副部長通話，籌備中美商貿工作組第一次副部長級會議。可見，氣候，禁毒，金融，農業，經濟，貿易，可以說是涉及到了方方面面。

國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪在北京會見美國總統副助理達斯卡爾率領的美國禁毒聯合代表團，宣布中美禁毒合作工作組正式啟動。（新華社）

這應該是繼三藩巿會晤會後，美國又對華髮起了新一輪的外交互動攻勢。美財政部代表團訪華，商務部通話，經貿磋商加緊進行。表面上看，是為了落實「三藩巿願景」，但不知美方有多少誠意？是真落實共識還是另有所圖？

儘管美國去年GDP表現不錯，甚至於拉大了中國追趕的距離。可是，當地時間2月4日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）談到：

美國聯邦政府正走上一條不可持續的財政道路。美國的債務增長速度快於經濟增長速度。所以，這是不可持續的。我認為這根本沒有爭議。

這是對美國經濟的前景提出的嚴重質疑，意思是靠債務支撐的美國經濟早晚是「病」。美國財長耶倫（Janet L. Yellen）此前則於1月25日也表態認為，當前34萬億美元的美國國家債務是一個可怕的失控數字。如果利率在更長的一段時間內保持高位，它將對美國財政可持續性構成威脅。

可見財長與聯儲局主席紛紛對美債危機的嚴重擔憂。也就是說，美國經濟數據向好的背後還是存在着巨大的隱患或不確定性。

圖為美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年12月7日訪問墨西哥期間出席記者會。（Reuters）

在這種情況之下，如果與中國的經貿關係依然緊張或者繼續惡化，那對於美國來說，恐怕就是難以應對的局面了。所以，如此積極的互動，顯然是想獲得中國的幫助。或者說是美國意識到了自身經濟存在的嚴重不確定性，也意識到了與中國互動的重要性，畢竟中國是第二大經濟體，畢竟中國目前是推動世界經濟復甦的主動力。

正所謂禮下於人必有所求。美方又如此積極與中國展開外交互動，肯定是另有所圖。首先，就是美方此時確實需要與中方的合作，至少不希望此時的經貿摩擦或升級。因為美國還沒有擺脱通脹、債務以及衰退危機的糾纏，或者說還具有極大的不確定性，隨時可以引爆。

其次，還想「控制住」中國。中美經濟小組第三次會議，「雙方就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。」經濟工作小組會議不談具體的經貿合作的具體細節，反而大談「宏觀政策」方面的事，這顯然是不大對勁。

很顯然，正如耶倫此前強調的那樣，美國在為中國劃定一個發展繁榮的範圍。也就是要求中國「無害化繁榮」，這個工作小組就是來為中國劃範圍的。美方一直沒有取消對華商品加徵高關稅，還指望着以此為籌碼與中國進行利益交換，或逼中國妥協。

中美經濟工作組2月5日至6日在北京舉行第三次會議（中國財政部）

其三，就是美國大選的需要，這也是最主要的。正因為美國經濟還存在巨大的不確定性，這對於拜登來說是嚴重失分的地方。一旦今年的經濟數據不好，年底的大選可就要失利了。

重要的是，三年多來拜登政府的外交戰略上幾無建樹，目前又陷入了烏克蘭戰爭和中東戰爭泥潭之中，歐盟還在強調戰略自主，如果再搞不定與中國的「外交」，他可就更加扣分了。雖然方中國是必打之牌，可如何打還是有個講究的。過強容易引爆局面失控。過弱又顯得無能。重要的是在這不到一年的時間裏不能因為中美關係惡化而壓垮美國經濟。

何況，中國在應對氣候危機、解決地區衝突，以及應對能源糧食等危機方面能起到重要的作用，此時不宜對中國過度示強。反過來，一旦激怒了中國在烏克蘭以及中東發力，這對美國來說就是更大的麻煩。

從上一輪耶倫訪華、雷蒙多訪華，再到這一次副財長帶隊的談判小組，商務部的通話，顯然這也是為部長級對話做準備。這一系列的，應當都是為最高層通話做鋪墊。對於拜登來說，有上半年實現正式互訪的願望，這應當是最重要的事。

然而，儘管加強了互動，儘管有關係回暖之意，可美國的戰略打壓卻並不有停止。美艦過台海為台獨站隊，還拉上日本直接以中國為假想敵以台海開戰為課題展開聯合軍演。五角大樓更是宣佈將向台海提供滑翔炸彈。也就是說，美國人在玩打打談談、談談打打的老一套。

當然，中國是否照做則是另外一回事。正因為如此，中方的公開訊息是，主要談的是：美對華加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切。也就是說，你談你的，我提我的。對於中國來說合作也好，修復關係也罷，必須做到的是不見兔子不撒鷹。

從急於進行金融經濟溝通來看，美國的債務金融問題太大，會引爆美國經濟。

重要的是，中國的宏觀經濟政策和對外經濟合作的政策，將嚴重的影響到美國在世界上的金融經濟霸權，這又是美國必須打壓的。總之，要看中美關係走向，不能單純的聽美國如何說，而是要看其如何做。在中美重構世界秩序大國競爭的關鍵時刻，中美不可能修舊重好。美國不可能放棄打壓遏制中國戰略。這是美國內部的政治共識，能改變的只是打法而已。