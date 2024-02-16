展望2024中東・三︱中東資金湧向中國 香港扮演什麼角色？
2023年的中東衝突，主要展演在伊朗與美國、以色列的對抗上，包括加沙戰爭、紅海危機、以黎邊境衝突；和解則發生在沙特、伊朗、土耳其三大中東強國間。
其中，沙特作法體現了新時代的中東路線選擇：發展才是硬道理。面對以巴衝突，沙特沒有重複埃及軍事介入的老路，也沒有重拾先輩發動石油禁運的手段，而是口頭支持「兩國方案」、凍結與以色列的建交進程，同時讓卡塔爾嘗試斡旋停火；面對調動哈馬斯、黎巴嫩真主黨、胡塞武裝的伊朗，沙特明知對方不懷好意，卻也沒有因此中斷復交作業，而是邀請伊朗總統前來訪問，表明自己無心對峙的誠意。
整體來說，沙特更希望集中精力發展經濟、推動「2030願景」（Saudi Vision 2030）的產業轉型，所以面對近期的區域衝突格外獨善其身，不論是關乎阿拉伯民族主義的以巴戰爭，或是關乎南境安危的也門與紅海危機，沙特都沒有表態涉入，更不會因此大動干戈。
不過這種姿態其實也不是沙特獨有，而是海灣國家的普遍立場。綜觀科威特、卡塔爾、阿聯酋等國的整體路線，其實就與現在的沙特如出一轍：把握「後阿拉伯之春」的和解氛圍，布局國家在「後石油時代」的軟著陸，對內推動再工業化，對外積極投資布局。而中國，明顯就是海灣國家的新攻略市場。
中國與中東的雙向奔赴
回顧2023年，中東資本與中國企業的雙向奔赴迎來新高潮。
以汽車產業為例，蔚來汽車在6月宣布，與阿聯酋的投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議，CYVN Holdings將通過定向增發新股和舊股轉讓的方式，向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。
這一動作意義重大，因為CYVN Holdings不僅隸屬阿布扎比主權投資基金體系，其董事長艾哈邁德·賈西姆·扎比（Ahmed Jasim Al Zaabi）更是阿布扎比經濟發展部（ADDED）主席，也是阿布扎比全球市場（ADGM）、哈利法企業發展基金（KFED）的主席。從更宏觀的視角來看，這次投資不是單一的資本行為，而是阿布扎比對外戰略布局的一環，也是CYVN Holdings董事長扎比所提「獵鷹經濟」（Falcon Economy）的概念展演。
所謂「獵鷹經濟」顧名思義，是以靈活機敏的「獵鷹」形象，比擬阿布扎比乃至阿聯酋的發展願景：在政策與結構改革支持下，朝著多元經濟體轉型，吸引區域與全球企業前來開展業務，創造本地就業機會、提升非石化產業的GDP佔比；同時，也結合主權財富基金、創投公司、機構投資公司、資產管理公司、家族辦公室等金融與投資機構的力量，強化阿布扎比的「資本之都」定位，面向海灣與全球進行布局。
從這個脈絡來看CYVN Holdings對蔚來汽車的戰略投資，雙方的合作基礎相當明顯：CYVN Holdings及其背後的阿布扎比，看中了蔚來在電動車市場的一系列優勢，包括品牌地位、產品高端定位與技術能力，希望藉此布局電動車市場；而蔚來有了CYVN Holdings的戰略挹注，也更能拓展國際業務、革新技術，建立面向全球的長期競爭力。
但蔚來不是阿布扎比的唯一目標。興業證券2023年發布的報告《中東資金在買什麼？》指出，阿布扎比投資局（ADIA）對中國資產的興趣持續上升，數據顯示，中國資產在ADIA的資金佔比從2019年底的4.5%，上升到了2023年第一季的22.9%，排名則從2019年底的第五上升至2023年第一季的第三。另據Wind數據統計，截至2023年第二季末，ADIA出現在26家A股上市公司前十大流通股的股東名單中，總持股數約4.8億股，總持有市值達人民幣77.35億元，其中持股市值最高的五家A股上市公司分別為紫金礦業、東方雨虹、海大集團、恆立液壓、雲鋁股份。
再從2023年中東海灣的整體視角來觀察，CYVN Holdings與阿布扎比並非特例，沙特也同樣積極。2023年3月，沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）以人民幣246億元買入榮盛石化10%股份，雙方更就原油採購、原料供應、化學品銷售、精煉化工產品銷售、原油儲存及技術分享等方面簽署了合作協定；6月，高合汽車母公司華人運通與沙特投資部簽署了價值210億沙特里亞爾（約合56億美元）的協定，成立從事汽車研發、製造與銷售的合資企業；10月，小馬智行宣布獲得沙特新未來城（NEOM）及旗下投資基金NIF的1億美元投資；12月，沙特公共投資基金（PIF）的子公司Jada Fund of Funds宣布投資沙方與阿里巴巴集團合資的易達資本（eWTP Arabia Capital），總投資額約2億美元。
同屬海灣國家的科威特也不遑多讓。《中東資金在買什麼？》的報告數據顯示，從2020年至2022年，中國資產在科威特投資局（KIA）的佔比也持續上升，截至2023年第一季，已經穩定在2%以上。另據Wind數據統計，截至第二季末，KIA出現在36家A股上市公司前十大流通股股東名單中，總持股數3.127億股，總持有市值達58.23億元。持股市值最高的五家A股上市公司分別為恆立液壓、三花智控、貝泰妮、邁為股份、晨光股份。
作為海灣軟實力強國的卡塔爾當然也沒有缺席。2023年12月，金蝶國際軟件與卡塔爾投資局（QIA）共同宣布達成戰略投資協定，QIA將投資約2億美元認購金蝶的普通股，交易完成後約佔金蝶總普通股的4.26%，是QIA首次投資中國軟件企業，也是自2019年以來，QIA在中國的最大單筆金額投資。
整體來說，2023年中東如果只看加沙地帶、紅海沿岸，當然是烽火連天、流血漂杵；但如果聚焦觀察海灣國家的相關動作，「布局中國市場」則是相當明顯的年度關鍵字。
香港的特殊機角色與機遇
而這個現象反映了海灣國家的時代需求。
首先觀察海灣主權基金流向。過去30年，各國的主要配置都在歐美發達市場，近年受到「東升西降」的時代脈絡影響，漸有流向新興市場的趨勢，中國因此成為對象之一。當然，從整體規模來看，目前海灣國家依舊偏好歐美市場，沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特對中國的主權基金配置雖在上升，卻還是沒有超過整體管理規模的5%，即便近年中東資金顯著進入A股和一級股權市場，但與進入歐美的流量相比，進入中國的流量比重依舊不高。不過從另一角度來看，這也預示未來還有巨大開拓空間。
再來是中東與中國的相互需要。如前所述，海灣產油國正在耕耘國家的產業轉型，不只沙特有「2030願景」，阿布扎比的「獵鷹經濟」也鑲嵌在阿聯酋的「2031願景」（We the UAE 2031）、「2071百年計劃」（UAE Centennial Plan 2071）中，卡塔爾「2030願景」（Qatar National Vision 2030）、科威特「2035願景」（Kuwait Vision 2035）也是同樣目的，要布局國家在「後石油時代」的軟著陸與永續發展。在這個背景下，海灣主權基金的對外挹注，就不只是為取得財務投資回報，更是要帶動國家的發展轉型，所以各國格外關注中國的高端製造、金融科技、新能源、銀行業、生物製藥與新農業，希望為母國引入新的工業與科技體系。
與此同時，中國企業正好也有「走出去」的需求。觀察「一帶一路」脈絡下中企在中東的出海軌跡，一開始主要是靠國有企業開疆拓土，專攻能源與基建場域，接著是高端產能企業，如今則多了華為、人工智能、金融科技、線上支付等新企業，各方或是爭取海灣的主權基金投資，或是落地海灣搶攻藍海市場。
整體來說，即便現在中東資本對中國企業的挹注依舊有限，雙方擴大合作已是無庸置疑的時代趨勢。在這個浪潮下，作為中國重要資本之都的香港，當然也扮演了重要角色。
從結構來看，香港地理位置優越，是通往中國大陸、東盟的門戶；以市值計算，香港交易所一直被評為全球十大股票市場之一，且在過去14年裏，香港有7次榮登全球最大IPO市場，對於資本雄厚的海灣國家具有強大吸力，所以沙特公共投資基金已於2022年2月在香港開設了中國辦公室，香港的基匯資本也在2022年6月代表卡塔爾投資局收購了日本32項住宅資產。
聚焦2023年，香港特區行政長官李家超在2月率團出訪沙特、阿聯酋，希望加強與海灣國家的經貿合作，包括邀請沙特阿美等公司來港交所上市。該月6日，香港交易所便宣布與沙特證交所集團（Saudi Tadawul Group Holding Company）簽署合作備忘錄，希望推動雙方金融市場的互惠互利、交叉上市。
11月29日，亞洲首支沙特ETF於香港交易所掛牌。這個動作對沙特來說，是跨出了連接自己與香港資本市場的第一步，對香港來說則是豐富了自己的產品多樣性，同時為亞洲投資者提供了新機會，各方可用港元或人民幣，直接在香港市場通過ETF交易沙特股市指數成份股，包括石油企業沙特阿美。從規模來看，這支ETF的資產在全球同類產品中位居第一。
12月7日，沙特未來投資倡議研究所（The Future Investment Initiative，FII）在香港舉辦首屆亞洲峰會，李家超在開幕致辭中表示，香港目前正與沙特洽談投資促進和保護協議（IPPA），沙特公共投資基金主席亞西爾·魯梅揚（Yasir Al-Rumayyan）更在峰會上透露，沙特公共投資基金有意擴大國際投資，繼在香港開設辦事處後，也將在中國內地開設辦事處。
顯然，在「一帶一路」出海、海灣國家致力推動產業轉型的時代浪潮下，香港與中東資本的合作機會不斷增加，未來隨著粵港澳大灣區的建設深化，這塊佔地面積不足中國1%、經濟總量卻佔中國11%的地帶，勢必能為香港吸引到更多中東資本的戰略挹注。
當然，海灣主權基金與中國的媒合不是毫無障礙，在香港也是，許多上市、合規、揭露和ESG要求的差異，都會對中東資本與香港的合作構成挑戰。但如今大量中東金融機構都想隨客戶一起進入亞洲，香港又是亞洲的金融重鎮與通往區域市場的門戶，各方合作雖不是毫無障礙，卻展現了前所未有的遼闊前景。
常言道，天下大亂形勢大好，但對2024年的中東與各方行為者來說，這句話更像如人飲水冷暖自知：從伊朗、以色列與美國的視角出發，2024年的中東恐怕還是一片煙硝，難離「天下大亂」的衝突慣性；但從海灣國家、中國大陸與香港的視角來看，2024年的中東無疑傳遞了「形勢大好」的時代訊號，可供彼此探索深化布局、攜手合作的各種可能。