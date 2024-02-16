展望2024中東・三︱中東資金湧向中國　香港扮演什麼角色？

2023年的中東衝突，主要展演在伊朗與美國、以色列的對抗上，包括加沙戰爭、紅海危機、以黎邊境衝突；和解則發生在沙特、伊朗、土耳其三大中東強國間。

其中，沙特作法體現了新時代的中東路線選擇：發展才是硬道理。面對以巴衝突，沙特沒有重複埃及軍事介入的老路，也沒有重拾先輩發動石油禁運的手段，而是口頭支持「兩國方案」、凍結與以色列的建交進程，同時讓卡塔爾嘗試斡旋停火；面對調動哈馬斯、黎巴嫩真主黨、胡塞武裝的伊朗，沙特明知對方不懷好意，卻也沒有因此中斷復交作業，而是邀請伊朗總統前來訪問，表明自己無心對峙的誠意。

整體來說，沙特更希望集中精力發展經濟、推動「2030願景」（Saudi Vision 2030）的產業轉型，所以面對近期的區域衝突格外獨善其身，不論是關乎阿拉伯民族主義的以巴戰爭，或是關乎南境安危的也門與紅海危機，沙特都沒有表態涉入，更不會因此大動干戈。

不過這種姿態其實也不是沙特獨有，而是海灣國家的普遍立場。綜觀科威特、卡塔爾、阿聯酋等國的整體路線，其實就與現在的沙特如出一轍：把握「後阿拉伯之春」的和解氛圍，布局國家在「後石油時代」的軟著陸，對內推動再工業化，對外積極投資布局。而中國，明顯就是海灣國家的新攻略市場。

伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

中國與中東的雙向奔赴

回顧2023年，中東資本與中國企業的雙向奔赴迎來新高潮。

以汽車產業為例，蔚來汽車在6月宣布，與阿聯酋的投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議，CYVN Holdings將通過定向增發新股和舊股轉讓的方式，向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。

這一動作意義重大，因為CYVN Holdings不僅隸屬阿布扎比主權投資基金體系，其董事長艾哈邁德·賈西姆·扎比（Ahmed Jasim Al Zaabi）更是阿布扎比經濟發展部（ADDED）主席，也是阿布扎比全球市場（ADGM）、哈利法企業發展基金（KFED）的主席。從更宏觀的視角來看，這次投資不是單一的資本行為，而是阿布扎比對外戰略布局的一環，也是CYVN Holdings董事長扎比所提「獵鷹經濟」（Falcon Economy）的概念展演。

所謂「獵鷹經濟」顧名思義，是以靈活機敏的「獵鷹」形象，比擬阿布扎比乃至阿聯酋的發展願景：在政策與結構改革支持下，朝著多元經濟體轉型，吸引區域與全球企業前來開展業務，創造本地就業機會、提升非石化產業的GDP佔比；同時，也結合主權財富基金、創投公司、機構投資公司、資產管理公司、家族辦公室等金融與投資機構的力量，強化阿布扎比的「資本之都」定位，面向海灣與全球進行布局。

李家超到訪阿布扎比港務局。（行政長官辦公室）

從這個脈絡來看CYVN Holdings對蔚來汽車的戰略投資，雙方的合作基礎相當明顯：CYVN Holdings及其背後的阿布扎比，看中了蔚來在電動車市場的一系列優勢，包括品牌地位、產品高端定位與技術能力，希望藉此布局電動車市場；而蔚來有了CYVN Holdings的戰略挹注，也更能拓展國際業務、革新技術，建立面向全球的長期競爭力。

但蔚來不是阿布扎比的唯一目標。興業證券2023年發布的報告《中東資金在買什麼？》指出，阿布扎比投資局（ADIA）對中國資產的興趣持續上升，數據顯示，中國資產在ADIA的資金佔比從2019年底的4.5%，上升到了2023年第一季的22.9%，排名則從2019年底的第五上升至2023年第一季的第三。另據Wind數據統計，截至2023年第二季末，ADIA出現在26家A股上市公司前十大流通股的股東名單中，總持股數約4.8億股，總持有市值達人民幣77.35億元，其中持股市值最高的五家A股上市公司分別為紫金礦業、東方雨虹、海大集團、恆立液壓、雲鋁股份。

再從2023年中東海灣的整體視角來觀察，CYVN Holdings與阿布扎比並非特例，沙特也同樣積極。2023年3月，沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）以人民幣246億元買入榮盛石化10%股份，雙方更就原油採購、原料供應、化學品銷售、精煉化工產品銷售、原油儲存及技術分享等方面簽署了合作協定；6月，高合汽車母公司華人運通與沙特投資部簽署了價值210億沙特里亞爾（約合56億美元）的協定，成立從事汽車研發、製造與銷售的合資企業；10月，小馬智行宣布獲得沙特新未來城（NEOM）及旗下投資基金NIF的1億美元投資；12月，沙特公共投資基金（PIF）的子公司Jada Fund of Funds宣布投資沙方與阿里巴巴集團合資的易達資本（eWTP Arabia Capital），總投資額約2億美元。

科技園公司與易達資本2023年7月2日合辦活動，歡迎沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Al-Swaha（左五）及其代表團到訪香港，行政長官李家超（左六）也有出席。（科技園公司提供圖片）

同屬海灣國家的科威特也不遑多讓。《中東資金在買什麼？》的報告數據顯示，從2020年至2022年，中國資產在科威特投資局（KIA）的佔比也持續上升，截至2023年第一季，已經穩定在2%以上。另據Wind數據統計，截至第二季末，KIA出現在36家A股上市公司前十大流通股股東名單中，總持股數3.127億股，總持有市值達58.23億元。持股市值最高的五家A股上市公司分別為恆立液壓、三花智控、貝泰妮、邁為股份、晨光股份。

作為海灣軟實力強國的卡塔爾當然也沒有缺席。2023年12月，金蝶國際軟件與卡塔爾投資局（QIA）共同宣布達成戰略投資協定，QIA將投資約2億美元認購金蝶的普通股，交易完成後約佔金蝶總普通股的4.26%，是QIA首次投資中國軟件企業，也是自2019年以來，QIA在中國的最大單筆金額投資。

整體來說，2023年中東如果只看加沙地帶、紅海沿岸，當然是烽火連天、流血漂杵；但如果聚焦觀察海灣國家的相關動作，「布局中國市場」則是相當明顯的年度關鍵字。

2024年1月5日，也門薩那一處有人在為那些被美國海軍在紅海殺害的胡塞武裝分子悼念，一名警察在場外的巡邏車上舉槍戒備。也門胡塞武裝分子被指有伊朗在背後支持。（Reuters）

香港的特殊機角色與機遇

而這個現象反映了海灣國家的時代需求。

首先觀察海灣主權基金流向。過去30年，各國的主要配置都在歐美發達市場，近年受到「東升西降」的時代脈絡影響，漸有流向新興市場的趨勢，中國因此成為對象之一。當然，從整體規模來看，目前海灣國家依舊偏好歐美市場，沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特對中國的主權基金配置雖在上升，卻還是沒有超過整體管理規模的5%，即便近年中東資金顯著進入A股和一級股權市場，但與進入歐美的流量相比，進入中國的流量比重依舊不高。不過從另一角度來看，這也預示未來還有巨大開拓空間。

再來是中東與中國的相互需要。如前所述，海灣產油國正在耕耘國家的產業轉型，不只沙特有「2030願景」，阿布扎比的「獵鷹經濟」也鑲嵌在阿聯酋的「2031願景」（We the UAE 2031）、「2071百年計劃」（UAE Centennial Plan 2071）中，卡塔爾「2030願景」（Qatar National Vision 2030）、科威特「2035願景」（Kuwait Vision 2035）也是同樣目的，要布局國家在「後石油時代」的軟著陸與永續發展。在這個背景下，海灣主權基金的對外挹注，就不只是為取得財務投資回報，更是要帶動國家的發展轉型，所以各國格外關注中國的高端製造、金融科技、新能源、銀行業、生物製藥與新農業，希望為母國引入新的工業與科技體系。

李家超今日（利雅得時間二月五日）在利雅得出席沙特阿拉伯與香港投資論壇暨新春晚宴。李家超（左二）與沙特阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih（右二）見證香港及沙特阿拉伯企業或機構交換合作備忘錄或合作意向書，涵蓋金融、創新科技、商務、交通、能源等。（政府新聞處）

與此同時，中國企業正好也有「走出去」的需求。觀察「一帶一路」脈絡下中企在中東的出海軌跡，一開始主要是靠國有企業開疆拓土，專攻能源與基建場域，接著是高端產能企業，如今則多了華為、人工智能、金融科技、線上支付等新企業，各方或是爭取海灣的主權基金投資，或是落地海灣搶攻藍海市場。

整體來說，即便現在中東資本對中國企業的挹注依舊有限，雙方擴大合作已是無庸置疑的時代趨勢。在這個浪潮下，作為中國重要資本之都的香港，當然也扮演了重要角色。

從結構來看，香港地理位置優越，是通往中國大陸、東盟的門戶；以市值計算，香港交易所一直被評為全球十大股票市場之一，且在過去14年裏，香港有7次榮登全球最大IPO市場，對於資本雄厚的海灣國家具有強大吸力，所以沙特公共投資基金已於2022年2月在香港開設了中國辦公室，香港的基匯資本也在2022年6月代表卡塔爾投資局收購了日本32項住宅資產。

特首李家超（右三）和團隊與沙特阿拉伯石油公司（沙特阿美）總裁兼首席執行官Amin H. Nasser（左二)會面。（Facebook@李家超）

聚焦2023年，香港特區行政長官李家超在2月率團出訪沙特、阿聯酋，希望加強與海灣國家的經貿合作，包括邀請沙特阿美等公司來港交所上市。該月6日，香港交易所便宣布與沙特證交所集團（Saudi Tadawul Group Holding Company）簽署合作備忘錄，希望推動雙方金融市場的互惠互利、交叉上市。

11月29日，亞洲首支沙特ETF於香港交易所掛牌。這個動作對沙特來說，是跨出了連接自己與香港資本市場的第一步，對香港來說則是豐富了自己的產品多樣性，同時為亞洲投資者提供了新機會，各方可用港元或人民幣，直接在香港市場通過ETF交易沙特股市指數成份股，包括石油企業沙特阿美。從規模來看，這支ETF的資產在全球同類產品中位居第一。

12月7日，沙特未來投資倡議研究所（The Future Investment Initiative，FII）在香港舉辦首屆亞洲峰會，李家超在開幕致辭中表示，香港目前正與沙特洽談投資促進和保護協議（IPPA），沙特公共投資基金主席亞西爾·魯梅揚（Yasir Al-Rumayyan）更在峰會上透露，沙特公共投資基金有意擴大國際投資，繼在香港開設辦事處後，也將在中國內地開設辦事處。

2023年12月7日，李家超出席沙特未來投資倡議研究所（FII）在港舉行的首屆「PRIORITY」亞洲峰會。（Facebook@李家超）

顯然，在「一帶一路」出海、海灣國家致力推動產業轉型的時代浪潮下，香港與中東資本的合作機會不斷增加，未來隨著粵港澳大灣區的建設深化，這塊佔地面積不足中國1%、經濟總量卻佔中國11%的地帶，勢必能為香港吸引到更多中東資本的戰略挹注。

當然，海灣主權基金與中國的媒合不是毫無障礙，在香港也是，許多上市、合規、揭露和ESG要求的差異，都會對中東資本與香港的合作構成挑戰。但如今大量中東金融機構都想隨客戶一起進入亞洲，香港又是亞洲的金融重鎮與通往區域市場的門戶，各方合作雖不是毫無障礙，卻展現了前所未有的遼闊前景。

常言道，天下大亂形勢大好，但對2024年的中東與各方行為者來說，這句話更像如人飲水冷暖自知：從伊朗、以色列與美國的視角出發，2024年的中東恐怕還是一片煙硝，難離「天下大亂」的衝突慣性；但從海灣國家、中國大陸與香港的視角來看，2024年的中東無疑傳遞了「形勢大好」的時代訊號，可供彼此探索深化布局、攜手合作的各種可能。