拜登與以色列共謀的事實　使法西斯特朗普勝算更大

美國總統拜登（Joe Biden）連任所需的選舉基礎嚴重反對他支持以色列對加沙的戰爭。這個事實沒法隱藏。



作者：Norman Solomon，RootsAction.org總監、華盛頓非牟利組織公共準確度研究所（Institute for Public Accuracy）執行董事



四個多月來，拜登總統一直是以色列大規模屠殺加沙巴勒斯坦人的主要幫兇。每天都有數百名平民遭美國所提供的武器殺害，而且越來越多的平民死於飢餓和疾病。屠殺的殘忍和規模之大，令任何對人類痛苦尚未麻木的人都深惡痛絕。

這種麻木在美國很普遍。一些因素包括對阿拉伯人和穆斯林的民族中心主義、種族和宗教偏見。美國新聞媒體偏幫以色列的與美國政府官員的情況一致，語言間常傳達出對巴勒斯坦人生命的漠視，視巴人的生命比以色列人的生命低等。

雖然以色列政府的公信力已經一落千丈，但以色列遊說集團的強大臂膀——尤其是美國國際政治咨詢委員會（AIPAC）和支持以色列的民主多數派——仍然對國會的絕大多數議員施加着巨大的影響力。很少有議員願意投票反對對以色列的大規模軍事援助，促成在加沙的殺戮。

馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen）就是一個令人心寒的例子。周一晚上，他在參議院發言（以下影片），毫不含糊地譴責以色列。他說：「加沙的孩子們現在正死於（以方）蓄意扣留食物」，「除了這一消息令人震驚之外，還有一件事是真實的。這是戰爭罪。這是教科書式的戰爭罪。這使得那些策劃者成為戰犯。」

觀看范霍倫慷慨激昂的演講片段，你可能會認為他會投票反對向這些「戰犯」進一步提供 140億美元的軍事援助。但幾個小時後，他卻做了相反的事。正如記者格里姆（Ryan Grim）所指出的那樣，「這位參議員的演講充滿了道德上的清晰性——直到他為即將投的贊成票逐漸變成了一個令人踉蹌的理由。」

相較之下，民主黨核心小組中的三名參議員——默克利（Jeff Merkley）、韋爾奇（Peter Welch）和桑德斯（Bernie Sanders）——投了反對票。桑德斯發表了強而有力的演講，呼籲美國政府高層保持正派，而不是進一步道德崩潰。

在參議院審議的同時，白宮再次明確表示，它並不認真阻止以色列計劃襲擊拉法市。加沙 220萬倖存居民中的大多數都在那裏避難，躲避奧威爾式的以色列國防軍。

以巴戰爭：圖為2024年2月15日，撤出汗尤尼斯（Khan Yunis）納賽爾醫院（Nasser Hospital）並抵達拉法（Rafah）的加沙居民。（Reuters）

上周一白宮記者會上的一次交流強調，拜登決心繼續縱容以色列在加沙持續犯下戰爭罪行：

記者： 「總統是否曾經威脅過，如果以色列繼續實施拉法行動而不考慮平民的情況，他將剝奪以色列的軍事援助？」



發言人柯比（John Kirby）回答：「我們將繼續支持以色列。他們有權抵禦哈馬斯，我們將繼續確保他們擁有這樣做的工具和能力。」



上周晚些時候，Politico總結道：「如果以色列在不確保平民安全的情況下在拉法發動軍事行動，拜登政府不打算懲罰以色列。」文章引述對三名美國官員的採訪報道稱，「目前還沒有任何譴責計劃，這意味著以色列軍隊可以進入該城市並傷害平民，而不會面臨美國的後果。」

拜登繼續充當共犯，同時嘴裏還掛著對加沙平民生活的擔憂的陳詞濫調。月復一月，他竭盡全力為以色列軍隊提供最大限度的補給。

以巴衝突：2024年2月13日，在加沙南部拉法（Rafah），巴勒斯坦兒童等待領取慈善組織烹製的食物。（Reuters）

距離可能推動特朗普重新當選總統的投票開始只有八個月了，特朗普重新掌權的前景是非常真實的。

在一個恰當的標題下——「拜登對內塔尼亞胡生氣了？饒了我吧。」（“Biden Is Mad at Netanyahu? Spare Me.”）— 《國家報》高級編輯米爾金森（Jack Mirkinson）上周寫道：

在現實世界中，拜登和他的立法夥伴繼續武裝以色列；參議院的民主黨領導層實際上在周日的超級盃比賽中讓人們對一項法案進行投票，該法案將與烏克蘭重新武裝一起，向以色列另外提供141億美元，委婉地稱為『安全援助』（security assistance）的項目。

自10月以來，美國境內抗議和激進主義活動，一直試圖挑戰美國對以色列軍事攻擊加沙的支持。然而，由於人們對10月7日哈馬斯對以色列平民犯下的暴行感到厭惡，支持以色列對巴勒斯坦人實施暴力的常見理由已經很難發揮作用。

在這個選舉年，另一個因素顯得特別突出。距離可能推動特朗普重新當選總統的投票開始只有八個月了，他重新掌權的前景是非常真實的。隨著拜登即將成為民主黨提名人，無數個人和團體都小心翼翼，避免發表太多批評他們希望看到連任的總統的話。

例行公事的選擇不是坦誠，而是委婉和沈默。但是——從道德和政治上——這是一個很大的錯誤。

拜登連任所需的選舉基礎（選民）嚴重反對他支持以色列對加沙的戰爭。民調顯示，尤其是年輕人，壓倒性地反對。大多數人都看穿了他微弱的懇求以色列不要殺害這麼多平民的表象。

拜登助長以色列對加沙的殺戮，痛失左翼及年輕選民支持，變相為美國前總統特朗普（Donald Trump）催票。（Reuters）

無論有多少迴避、沉默或模稜兩可，都無法使拜登的政策在道德上可接受。但是，儘管政府將公關的緊張與軍事武器供應結合起來，但拜登的辯護者卻不斷地透過逃避和言語練習來為站不住腳的事情辯護。

更好的行動方針是對當前現實進行真正的坦誠：拜登的道德崩潰使以色列政府能夠繼續大規模屠殺巴勒斯坦人民而不受懲罰。在此過程中，拜登正在增加法西斯特朗普領導的共和黨在明年一月重掌白宮的機會。

原文 "Biden's Complicity in Gaza Is Making It More Likely Fascist Trump Will Win"（15/2/2024）刊登於Common Dreams, 香港01編譯