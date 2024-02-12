薩克斯：拜登與舒默的計劃將令更多烏克蘭人喪命

610億美元除了延長戰爭、造成數萬人死亡以及烏克蘭的物質破壞之外，在戰場上不會產生任何影響。



作者：美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs）



美國總統拜登（Joe Biden）拒絕放棄這手已輸掉的牌，他正用烏克蘭人的生命和美國納稅人的錢下注。拜登和民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提議浪費數萬名烏克蘭人的生命和610億美元的聯邦資金，以使拜登災難性的外交政策失敗不被人們看到，直到11月大選之後。

這610億美元除了延長戰爭、造成數萬人死亡和烏克蘭的物質破壞之外，在戰場上沒有任何作用。它不會「拯救」烏克蘭。烏克蘭的安全只能在談判桌上實現，而不是透過幻想對俄羅斯的軍事勝利來實現。

這610億美元並非沒有用途。這筆比無用更糟糕的支出將超過美國勞工部、環保署、國家科學基金會和婦女、嬰兒和兒童營養計畫的預算總和。

幾乎就在十年前（即2014年）的這個月，拜登做了很多事情，讓烏克蘭走上了災難之路。對於那些仔細觀察事實的人來說這是眾所周知的，但白宮、參議院民主黨人和支持拜登的主流媒體卻對這一點視而不見。我之前已經在此處提供了詳細的年表和超連結 。

拜登2月8日晚上在白宮發表講話。 （REUTERS）

1990年，老布殊總統和德國總理科爾（Helmut Kohl）向蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）承諾，如果蘇聯接受德國統一，北約就不會向東擴張。1991年12月蘇聯解體，俄羅斯成為繼承國後，美國領導人決定食言。

克林頓總統不顧凱南（George Kennan）等高級外交官和他自己的國防部長佩里（ William Perry）的強烈反對，開始了北約擴張。1997年，布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski，注：前總統卡特的國家安全顧問、知名鷹派戰略理論家）加大了賭注，計畫讓北約擴展到烏克蘭。他曾寫道，如果沒有烏克蘭，俄羅斯將不再是一個大國。

1949年至今的北約擴張地圖。（Wikimedia Commons）

俄羅斯領導人一再明確表示，北約向烏克蘭的擴張無疑是俄羅斯最紅的紅線。2007年，總統普京表示，北約到那時為止的東擴是對1990年承諾的欺騙，不能再進一步。儘管發出了這些明確的警告（包括他自己的外交官發出的警告），喬治·布殊（George W. Bush）還是在2008年承諾將北約擴大到烏克蘭和格魯吉亞，以便在黑海包圍俄羅斯。

現任中央情報局局長、時任美國駐俄羅斯大使的伯恩斯（William Burns）寫了一份著名的備忘錄，題為《不就是不》，解釋說俄羅斯反對北約東擴的立場跨越了俄羅斯的各個政治派別。大多數烏克蘭人自己也堅決反對該計劃，贊成保持中立而不是加入北約。烏克蘭拉達 於1990年在成為「永久中立國家」的基礎上宣布烏克蘭擁有國家主權。2009年，烏克蘭人民選舉亞努科維奇（Viktor Yanukovych），他以中立為競選綱領。

親俄的烏克蘭總統亞努科維奇在2014年「廣場起義」被推翻後，流亡至俄羅斯。（Getty Images）

2014年初，美國決定在政變中協助推翻亞努科維奇。這是美國深層政府的標準作業程序，已在世界各地數十次使用。中央情報局、國家民主基金會、美國國際開發署以及開放社會基金會等非政府組織都前往烏克蘭開展工作。關鍵人物是紐蘭 (Victoria Nuland)，她先是切尼(Richard Cheney) 的首席副外交政策顧問，然後是喬治·布殊駐北約大使，然後是希拉里(Hillary Clinton) 的發言人，並於2014年擔任助理國務卿。

這一次，俄羅斯人透過截獲的 紐蘭和美國駐烏克蘭大使皮亞特（Geoffrey Pyatt，現任助理國務卿）之間的通話記錄了這一陰謀。紐蘭向皮亞特解釋說，副總統拜登將幫助選擇和鞏固政變後的政府。2014年的烏克蘭團隊，包括拜登、紐蘭、沙利文（當時和現在的拜登國家安全顧問）、皮亞特和布林肯（當時的副國家安全顧問），今天仍然是烏克蘭團隊。

這是一群笨手笨腳的人。他們認為亞努科維奇的倒台很快就會迎來北約的擴張。相反，烏克蘭的俄羅斯族人強烈地拒絕了努蘭在政變後建立的仇俄政府，並呼籲俄族地區實現自治。在公投中，克里米亞以壓倒性多數投票決定加入俄羅斯。

奧巴馬、拜登和他們的團隊武裝了政變後的政府，攻擊俄羅斯族地區，他們認為事情就這樣結束了。然而，這些地區卻進行了抵制。烏克蘭和分裂地區簽署了《明斯克協議》，以結束戰鬥，並給予俄羅斯族頓巴斯憲法自治權。明斯克二號協議得到了聯合國安理會的支持，但美國私下同意烏克蘭政府可以忽略它。

2023年2月4日，在俄羅斯控制的烏克蘭馬里烏波爾郊外的 Staryi Krym 定居點，工人將棺材放入公墓。（路透社）

2021年，經過7年的戰鬥和頓巴斯14,000多人死亡後，普京呼籲新選舉的總統拜登停止北約東擴，並與俄羅斯就共同安全安排進行談判。拜登拒絕了普京關於結束北約對烏克蘭東擴的呼籲。

2022年2月，普京發動特別軍事行動（SMO）入侵，將烏克蘭推到談判桌上。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）立即呼籲在烏克蘭中立的基礎上進行談判。一個月之內，烏克蘭和俄羅斯在烏克蘭保持中立和結束北約對烏克蘭擴張的基礎上達成了結束戰鬥的框架協議。拜登出面阻止協議，美國通知澤連斯基美國不會支持中立。

拜登和他的團隊還有更多失敗的伎倆。他們堅信，美國的金融制裁——凍結俄羅斯資產並將其從SWIFT銀行系統中剔除——將削弱俄羅斯經濟並導致普京態度軟化。事實上，他們預期隨之而來的經濟危機會推翻他。當然，這樣的事並沒有發生。

美國總統拜登（左）、烏克蘭總統澤連斯基（中）、加拿大總理杜魯多（右）2023年7月12日在立陶宛出席北約峰會（Reuters）

然後他們預計北約的武器裝備將在戰場上擊敗俄羅斯。那也沒有發生。然後他們預計烏克蘭在2023年夏天的「反攻」將在五角大廈和中央情報局策劃者的支持下擊敗俄羅斯。相反，烏克蘭損失了數十萬名士兵死傷——其軍事硬體被毀。

整個戰爭，包括烏克蘭領土的喪失、數十萬烏克蘭人的傷亡以及迄今超過1000億美元的美國納稅人資金的徹底浪費，本來是可以輕易避免的。

現在，拜登和舒默希望為這一明顯的失敗，投入更多烏克蘭人的生命和更多個數百億美元。他們希望透過倉促的投票來達到這一點，沒有通過國會，更不用說公眾監督，沒有聽證會，也沒有任何策略。事實上，他們希望讓拜登至少在11月大選之前，擺脫十年來的幼稚和失敗的陰謀的尷尬。

烏克蘭的安全只有一個答案：外交和中立。這樣的解決方案才不會造成生命或金錢損失。這是烏克蘭在2014年政變之前和2022年的選擇，直到被拜登制止。這是拜登和參議院民主黨人仍然拒絕走的路。

原文 "The Biden-Schumer Plan to Kill More Ukrainians"（8/2/2024）刊登於Common Dreams, 香港01編譯