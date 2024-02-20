「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」 美國人懂嗎？

日前，中國外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。美方說，雙方就美中關係、台灣、南海、朝鮮以及中東等一系列問題進行了「坦誠與建設性的討論」。這一次對話中，王毅用了一句：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」向美國提出忠告，這應當是一個全新的提法。



繼1月底，王毅在曼谷與白宮安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）對話之後，又在德國慕尼黑與布林肯進行了對話，這足以證明中美關係是美國最重視的雙邊關係，也表明了美國真的很急於與中國進行戰略磋商溝通。至少加強溝通是為了避免意外。修復或穩定中美關係，這當然是中國樂見的事情，畢竟目前還是以發展和維護國際大局的穩定為重。然而，美國有多大的誠意誰也不知道，至少說的和做的是大相徑庭。

在中美雙方展開密集的磋商溝通的時候，突然強調「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」，到底是什麼意思？中美之間的矛盾是戰略矛盾，這應當是很難調和的。美國的打壓也好，競爭也罷，不存在小惡大惡之分。可是，如果從小處出發，一點一點的「積小」也可以「成大」。

王毅（左）2024年1月26日至27日在曼谷跟沙利文（右）舉行新一輪會晤。（中國外交部）

這可能反應出，近一段時間以來中美各個工作小組的溝通磋商中，美方是急於取得重大的突破，而由於雙方的分歧矛盾太過明顯，不管是台海問題還是南海問題，又或是雙方的貿易和關稅問題，以及科技封殺等問題上，都不可能一下子取得重大突破或達成重大協議的事。但，重要的是中方不會以犧牲核心利益的方式做交換，這是早就表明堅定的立場。所以，中方希望一點一點的消除分歧矛盾，先從小處談起，積小善為大善。

從這番話中可以體會到，目前是美國着急解決一攬子的問題，而中方並不着急。也說明美方急於或希望通過磋商談判來逼中國就範，在這種情況之下不可能解決大的爭端分歧。

這一次王毅與布林肯的會談中，布林肯依然強調了所謂的「重申美國會捍衛我們以及我們的盟友和夥伴的利益和價值觀」。美國要捍衛自己和盟友的利益和價值觀，中國和利益和價值觀往哪兒擺？那是否是意味着要犧牲中國的利益和價值觀？

王毅的這番話自然有警告美國之意。如果連小事都無法溝通，或者說美方總是小打小鬧的企圖一點一點的蠶食中方的核心利益，那就是積「小惡」為「大惡」。那就別指望着會出現負責任的管控關係的局面了。

西班牙首相桑切斯與中國外交部長王毅於2024年2月19日在西班牙馬德里蒙克洛亞宮會晤。（Reuters）

中國還有一句俗語叫「投桃報李」，這不僅是一種禮節，更是感情的一種傳遞方式。「你敬我一尺我自能敬你一丈」，反之亦然。不管是修復或穩定關係也好，還是負責任的管理雙邊關係，首先就是得釋放善意或者說消除敵意，至少不能是步步緊逼或咄咄逼人。

競爭也好，對抗也罷，這都是美國人先挑起的。雖然拜登反覆強調是競爭而非衝突，可美方的對華政策明顯的是充滿了敵意。打壓遏制中國，可是美國內部的政治共識。應對共同的危機難題也好，在符合雙方共同的利益領域的合作也罷，不能要求中國只是付出沒有回報，世界上沒有優先解決美國困境難題的道理。

如今的情況是，美國一邊積極推動磋商談判，可一邊卻又不斷製造新的矛盾衝突。對於中國來說，也只能是來而不往非禮也。你敬我一尺，我會敬你一丈，你要打我一拳，我自會還你一掌。

雖然拜登反覆強調是競爭而非衝突，可美方的對華政策明顯的是充滿了敵意。（REUTERS）

美國可能會認為，目前這種步步緊逼步步為營的戰略戰術，可以一點一點蝕食中國的核心利益和鬥爭意志，殊不知這是在積小惡為大惡。中美之間矛盾不斷積累，最終必然引爆大的矛盾爆發。頻繁「擦槍」必「走火」，常在河邊走必然要濕鞋。所以，王毅外長的這番話實際上既有忠告之意也是警告之意。美國認為的小打小鬧的不會引發意外，但很可能就積小成大，中國不會慣美國的毛病。

中美之間的分歧矛盾實在是太多太複雜。要化解矛盾只能是從一點一滴的小事情開始。如果美方連小事都不願意解決，大矛盾就沒必要談了。

總之，王毅這句「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」這句醒世格言，其用意非常深，也表明中國並不急於一時。儘管復興強國必然會一路荊棘，但中國不會因為急而亂了分寸。王毅的用意很明顯，美國人能否聽懂就未知了，當然，聽懂了也未必會照做。