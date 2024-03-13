德輔道中地銀行舖「一拆三」放租　單邊靚舖變「兩餸飯」月租20萬

本港經濟未復甦，傳統商業區吉舖獲「兩餸飯」的租戶進駐，月租約20萬元，呎租逾220元。值得留意，該舖上一手舊租戶為承租多年的大型銀行花旗銀行，不過該舖位在兩年前以約2.08億元易手後，新業主近月把舖位「一拆三」放租。



上述舖位為中環德輔道中141號中保集團大廈地下B1舖，位處單邊，建築面積約900平方呎，新近獲兩餸飯店「北冰洋兩餸飯」承租，平均呎租逾220元。

翻查資料，德輔道中141號中保集團大廈地下B舖，總面積3,805平方呎，由花旗銀行承租多年，舊租為每月66萬元。不過花旗撤出後，舖位業主將一個大舖，分拆為3間細舖，其中B1舖屬於單邊，人流較多，早前叫租每月25萬元，至於B2及B3舖每月叫租10萬及28萬元。

舊租戶花旗銀行月租66萬 新業主分拆3個舖

據了解，在過去數年疫市期間，北冰洋兩餸飯於荔枝角工廠區經營，及後再擴展至上環區開店，由於款式包括不少海鮮，如豉椒炒蜆、蒜茸扇貝及原條蒸魚等，大受市民歡迎。

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2022年舖位買入價2.08億

翻查資料，上述德輔道中141號中保集團大廈地下B舖在2022年3月份以約2.08億元沽出，呎價約54,665元。至於再上一手業主於1984年12月以3,739萬元買入上址，即帳面賺約1.7億元，期內升值約4.56倍。翻查資料，上述舖位由2010年起由花旗銀行租用，期間多次續租，2022年每月租金約66.37萬元。