恒地Belgravia Place即日沽17伙、吸金8500萬　最貴632.6萬招標沽

樓市撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，昨日（12日）發售68伙分層單位，折實平均呎價16,712元，另同日招標5伙平台特色單位。據市場消息指，連同招標單位計算即日沽出17伙，當中涉及14伙價單單位及3伙招標單位，共吸金約8,500萬元。



最貴一伙招標單位632.6萬沽

該三伙招標沽出的單位皆為兩房連平台單位，共套現逾1,800萬元。單位分別為1A座2樓單位16，實用面積為294呎連191呎平台；1A座2樓單位20，實用面積為297呎連185呎平台；1B座2樓單位，實用面積為301呎連73呎平台，當中最高成交金額為632.6萬元，最高成交呎價約21,300元。