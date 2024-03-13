黃大仙薈鳴加推23伙　有單位加價逾7%　落實本周六全數推售

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴昨日（12日）加推6號價單涉及23伙，折實平均呎價約20,838元，較兩個月前5號價單高約9%，另亦有個別單位加價逾7%。另落實本周六（16日）全數推售。



加推的23伙實用面積200至261平方呎，扣除最多30%折扣優惠，折實售價由406.6萬元至559.9萬元，折實呎價約20,057至22,041元。當中入場單位3樓J室，實用面積200平方呎，屬開放式間隔，折實售價由406.6萬元。

參考對上一張5C號價單10樓J室，折實售價387.87萬元，另今次加推6號價單當的7樓J室折實價416.78萬元，兩伙單位開則及面積相同，換言之兩者相差28.91萬元或7.45%。