黃大仙薈鳴加推23伙 有單位加價逾7% 落實本周六全數推售
撰文：黃祐樺
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宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴昨日（12日）加推6號價單涉及23伙，折實平均呎價約20,838元，較兩個月前5號價單高約9%，另亦有個別單位加價逾7%。另落實本周六（16日）全數推售。
加推的23伙實用面積200至261平方呎，扣除最多30%折扣優惠，折實售價由406.6萬元至559.9萬元，折實呎價約20,057至22,041元。當中入場單位3樓J室，實用面積200平方呎，屬開放式間隔，折實售價由406.6萬元。
參考對上一張5C號價單10樓J室，折實售價387.87萬元，另今次加推6號價單當的7樓J室折實價416.78萬元，兩伙單位開則及面積相同，換言之兩者相差28.91萬元或7.45%。
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