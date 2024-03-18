深水埗單幢樓佳悅增90天付款計劃　個別單位劈價近三成｜示位直擊

由佳寧娜（0126）及宏達控股合作發展的深水埗單幢樓佳悅今日（18日）更新4張價單涉及23伙並設90天付款計劃，買家可獲33%折扣優惠，因此有個別單位劈價近三成。另外發展商亦同時落實本周五（22日）展開新一輪銷售。



增90天付款計劃、設33%折扣

該批更新價單後的23個單位，實用面積199至289平方呎，包括15伙開放式及8伙一房，價單售價由426.9萬至663.2萬元，價單呎價由20,670元至24,229元。扣除最多33%優惠後，折實售價286.02萬至444.34萬元，折實呎價由13,849元至16,233元。

參考本周五發售的6樓E室，價單定價438.2萬元。扣除更新價單前的7%折扣優惠，折實售價為為407.526萬元，不過由更新價單後發展商可提供33%折扣，折實售價為293.594萬元，換言之兩者相差約113.9萬元或27.9%。

↓↓有裝修示範單位為28樓B室↓↓

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設智能家居系統 遙控屋內燈光及空調

另外，今日亦首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，涉及開放式及一房。當中，有裝修示範單位為28樓B室，實用面積289平方呎，屬一房間隔，以白色為主調，單位鋪設木地板，客飯廳為長方形設計，間隔方正實用。睡房亦有L型大窗增加透光，另浴室為光廁。值得留意的是，每個單位均配有智能家居系統，可透過應用程式遙控屋內的燈光及空調。

至於交樓標準單位為27樓E室，實用面積212平方呎，屬開放式間隔，配備接近落地大玻璃窗，採光度十足，而且設有露台，景觀開揚。

↓↓交樓標準單位為27樓E室↓↓