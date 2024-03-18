康城SEASONS PLACE收逾5000票　超購逾15倍　擬明加推近兩成單位

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，今日（18日）公布最新部署。發展商表示，項目已錄逾2萬人次參觀，最快明日加推近兩成單位，預告該批單位有加價空間。另會安排本周末展開首輪銷售。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目暫收逾5,000票，以兩張價單共298伙計，超購逾15倍。客源分有方面首置人士佔六成，另大手買家及新香港人各佔兩成。



首兩張價單298伙 折實均價14,434元

首兩張價單合計298伙，折實售價447.2萬至1015.7萬元，當中40%單位折實售價為500萬以下，90%單位折實售價為700萬元以下。兩張價單298伙折實後市值17.9億元，折實平均呎價14,434元。

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。