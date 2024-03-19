施羅德基金海名軒3層商業樓面　月底拍賣推出　起拍價低買入價4成

施羅德基金持有的紅磡海名軒三層商業樓面，委託仲量聯行進行拍賣。新近公布起標價，三層合共6.5億元，較基金多年前的買入價11.6億元，大幅低5.1億元，或43.9%。



仲量聯行擔任拍賣人，於3月27日公開拍賣的紅磡環海街11號海名軒3樓全層以及5樓及6樓全層，公佈分別會以1.63億及4.87億的起拍價進行拍賣。

其中，3樓全層建築面積為18,520平方呎；而5樓和6樓全層建築面積分別為28,030平方呎及27,270平方呎，總建築面積為5.53萬平方呎。

2018年4月買入價11.6億

仲量聯行香港主席曾煥平表示，是次拍賣的物業是市面上罕見的臨海全層商業樓層，本身已擁有絕佳海景、便捷交通、即買即用等優勢與賣點，市場少有豪宅項目的商業平台放售，相信將吸引不少用家及投資者競投。

資料顯示，上述物業原由泓富產業（0808）持有，惟在2017年1月份以8.86億元賣予資深投資者林子峰。及後在2018年4月份，林子峰以11.6億元轉售予鵬里資產管理。及後鵬里資產管理被施羅德基金收購。

如以是次公開的起拍價作參考，三層物業起拍價共6.5億元，即較施羅德基金早年以11.6億元的買入價低近5.1億元，或43.9%。事實上，市場人士指出，物業現時估值約10億元，按總樓面約7.7萬平方呎計，呎價約1.3萬元。

物業將按現狀出售

物業可飽覽海景，用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，另可使用一樓下層的2個貨車位及一樓上層的4個上落貨停車位作商業用途。

該物業將按現狀連現有租約及准用約出售。三層物業將連同其內的附著物、裝置及動產一併出售。目前3樓全層已租出，5樓及6樓全層已空置。