內地客愛海景　擲1350萬買堅尼地城泓都三房　原業主14年賺六球

二手市場轉活，內地買家加快入市。堅尼地城泓都三房戶獲內地買家擲1,350萬元買入，原業主持貨14年帳賺600萬元離場。



中原地產分行高級資深區域營業經理沈興和表示，是次成交為堅尼地城泓都1座低層A室，實用面積651平方呎，屬三房套間隔，向東北，望開揚海景。原業主近年已移民至國外，單位一直用作收租，於去年連租約以1,450萬元叫價放盤。單位直至今年初交吉，叫價再調整至1,400萬元，最終以1,350萬元沽出，呎價20,737元。

內地客鍾情海景入市

據了解，新買家為內地客，鍾情上址海景，故入市自住。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,320萬元，而恒生估價則為1,225萬元。即最新成交價於估價範圍內。

原業主則於2010年5月以750萬元入市，持貨14年，是次易手帳面獲利600萬元，單位期內升值8成。