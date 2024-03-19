SEASONS PLACE加推108伙、均價1.5萬　周六首輪開賣368伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，今日（19日）加推3號價單共108伙，折實平均呎價15,095元。另落實周六展開首輪銷售，以價單形式開賣368伙，入場費447.2萬元起 。發展商預料項目今日可錄逾7,000票，以首輪銷售368伙計算，超額18倍。



新一批加推單位108伙涵蓋5伙一房連開放式廚房單位、56伙兩房連開放式廚房單位、29兩房連梗房單位、18伙三房一套單位。最低折實呎價14,352元，市值9.02億元。參考對上一張2號價單涉及168伙，折實平均呎價14,629元，即今次加推的3號價單折實平均呎價較對上一張貴3.19%。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目推出市場反應熱烈，預料今日可錄起過7,000票，以首輪銷售368伙計算，起額18倍，料項目可成為今年第一個票王。當中有六成客人意欲購買一房至兩房，有兩成客人欲買兩房至三房單位。

周六首輪賣368伙 入場費447.2萬起

項目首輪銷售定於周六發售368伙單位，市值26.5億元，佔項目12A期可供發售單位逾5成半。該批單位將以價單形式開售，並設大手組，戶型涵蓋一房至三房間隔，115伙一房單位，173伙兩房連開放式廚房單位，45伙兩房連梗廚單位，35伙三房套單位，實用面積由323平方呎至665平方呎，

至於該批折實平均呎價為14,604元，折實售價447.2萬元起。入場單位為第3A座9樓F室，實用面積323平方呎，一房連開放式廚房，價單定價508.1萬元，以最高折扣12%計，折實售價447.2萬元。

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。