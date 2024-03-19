深水埗通州街映岸開放一房現樓示位　最快下周開價｜多圖

香港小輪（0050）及市建局合作發展，由恒地（0012）負責銷售的深水埗通州街項目映岸今日（19日）首度開放一房現樓示位予傳媒參觀。 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目計劃3月下旬至4月初展開銷售流程，最快下周推出首張價單。



另發展商亦開放一伙一房連儲物間間隔現樓示位予傳媒參觀，涉及為第1座26樓B單位，實用面積335平方呎，層與層之間高度達約3.15米。單位客飯廳以長方型設計，單位天花設收納空間。

↓↓第1座26樓B現樓示位↓↓

曉柏峰招標沽連平台及平台特色戶 創項目「雙破頂」

至於集團項目銷售數字方面，映築目前暫沽257伙，吸金19.3億元，平均售價750萬元，平均呎價23,000元。長沙灣巴域街項目Belgravia Place累沽393伙，吸金21億元，平均售價535萬元，平均呎價16,700元，買家以用家為主。

另同區曉柏峰則沽出121伙，吸金6.9億元，平均售價573萬元，平均呎價17,800元。而項目日前亦以1,552.3萬元招標沽出連平台及平台特色單位，呎價為25,200元。涉及為B座25樓B2室，實用面積616平方呎，連326平方呎平台及544平方呎天台，創項目「雙破頂」。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。

2022年5月命名為映岸 同年6月上載樓書

翻查資料，香港小輪早於2022年5月，就上述深水埗通州街280號住宅項目命名為映岸（The Symphonie），並於同年6月公布項目樓書涉及262伙，其後發展商未有再就映岸作出任何銷售部署。

項目由兩座26層高的住宅大樓組成，當中住宅樓層佔全幢19層，標準樓層一梯設7伙，共享兩部升降機。當中戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由261至573平方呎，主打一至兩房戶佔單位總數逾85%，可細分為開放式戶佔36伙、一房佔150伙、兩房佔74伙，以及兩伙三房。原定預計關鍵日期為2024年2月1日。