撤辣後撻訂重售　薈朗開放式318萬沽賣貴12%　業主蝕少20萬｜多圖

財案公布全面撤辣後市況立即由低位反彈，馬鞍山薈朗有開放式業主決定撻訂重售，新近以318萬元易手單位，較原先撤辣前成交價高出36萬元或12.8%，惟仍需蝕讓約29萬元離場。



值得留意，原業主選擇撻訂重售，因此需要向上一手買家賠訂金及，以該次的雙邊交易佣金，由於大幅賣貴12%，因此最終原業主可以收多超過22萬元，意味蝕少約22萬元。



中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，是次成交單位為馬鞍山薈朗1座高層A01室，單位實用面積229平方呎，屬開放式間隔，原先於上月尾撤辣前以282萬元易手，財案公布後市況立即反彈，業主決定撻訂重售，日前以318萬元易手，實用平均呎價13,886元，較原先成交價高出36萬元。

2022年買入價347萬、貶值8.4%

原業主於2022年以347萬元購入單位，持貨約2年，是次轉手帳面蝕讓約29萬元離場，期內貶值約8.4%。

↓↓馬鞍山薈朗1座高層A01室↓↓

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業主賠細訂8萬、再賠雙邊佣金共5.6萬

原業主原先於上月尾撤辣前以282萬元易手，原本帳面需要蝕讓65萬元或18.7%，不過隨後選擇撻訂重售。據了解，原業主在上次交易中，向上一手買家賠細訂金8萬元，同時加上賠償雙邊交易佣金，即5.6萬元。

賣貴12%、最終蝕少22.4萬

是次最新成交價較原先成交價高出36萬元，扣除上次交易成本共13.6萬元，即業主最終可以收多22.4萬元，亦即是蝕少22.4萬元。