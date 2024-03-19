廿四孝女買樓供父母居住　千萬買西半山豫苑蝕讓貨　上手4年蝕4萬

二手市場續以蝕讓成交為主，當中西半山豫苑有兩房戶以995萬元沽，單位四年輕微貶值4萬元。據知，新買家為孝順女，因因鍾情環境旺中帶靜，決定買入供父母居住。



中原地產分行高級分區營業經理盧文頌表示，是次成交為西半山豫苑2座高層G室，實用面積587平方呎，屬兩房間隔，享開揚景觀。單位最初以1,018萬元放售，經雙方議價後終以995萬元沽出，呎價16,951元。據了解，新買家因鍾情環境旺中帶靜，故買入單位供父母居住。

單位四年貶值4萬離場

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,037萬元，而恒生估價則為1,056萬元。即最新成交價較估價低出4.1%至5.8%。

據知，原業主則於2020年2月以999萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面需微蝕4萬元，單位期內貶值0.4%離場。