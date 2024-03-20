大手客5400萬購將軍澳天晉2伙海景戶　呎價2.6萬區內分層新高

自2月底樓市撤辣後，各區二手屋苑成交轉旺，新近更有外區大手客掃貨，斥資5,400萬元連購將軍澳天晉2伙高層海景戶，其中一間實用呎價逾2.6萬元，創同區分層單位新高。



美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，撤辣效應下區內二手成交增多，投資客及用家均加快入市步伐。最新有外區買家合計以5,400萬元，購入將軍澳天晉2個高層海景單位，分別作投資及自住之用。其中一間4房海景單位折合實用呎價約26,034元，創同區分層單位新高。

大手客購2伙分別作投資、自住

梁傑指，其中一個成交單位為天晉8座中高層A室，實用面積約1,306平方呎，屬4房間隔，座向南方，享海景。據悉，業主原先開價3,500萬元，放盤約一年，最終僅減價100萬元即獲承接。買家心儀區內有優質國際學校，方便小朋友上學，適逢撤辣慳稅，即以3,400萬元承接單位自住，呎價約26,034元，創分層單位新高。

成交資料顯示，原業主於2013年1月以2,170.5萬元購入上述物業，持貨約11年，是次轉手帳面賺約1,229.5萬元，或約56.6%。

將軍澳天晉。（資料圖片）

至於另一個成交單位為將軍澳天晉6座中高層B室，實用面積約892平方呎，屬3房間隔，座向南方，享海景。據悉，業主原先開價2,150萬元，放盤約半年，最終減價150萬元，買家以2,000萬元承接單位作投資之用，呎價約22,422元。

成交資料顯示，原業主於2011年11月以1,199.8萬元購入上述物業，持貨約13年，是次轉手帳面賺約800.2萬元，或約66.7%。