油塘親海駅周內連沽兩伙　開放式單位撻訂重售　發展商加價2%出售

一手新盤銷情火熱。長實（1113）旗下油塘親海駅周內連沽兩伙三房戶。項目仍有最後一伙三房標準分層戶，以及一伙開放式標準分層戶未沽出，當中放式標準分層戶發展商上調售價約2%再推出市場。



項目沽出的兩伙三房單位，包括上周五（15日）沽出1伙位於第1座1樓A室單位，實用面積736平方呎，折實呎價約16,813元，折實售價1,237.4萬元。

另外，昨日再沽出1伙重售單位，為第2B座33樓E室，實用面積707平方呎，折實呎價約16,157，折實售價1,142.3萬元。項目僅餘最後一伙3房標準分層戶。

開放式撻訂單位加價2%重售

另外，項目僅餘最後1伙開放式標準分層戶，為2A座33樓K室，同屬重售單位，實用面積210方呎，單位向內園方向，可享開揚市景，發展商上調售價約2%，扣除最高18%售價折扣，折實呎價約15,943元，折實售價334.8萬元。

親海駅最後2伙連天台特色戶以招標形式發售，買家可享優先車位認購權，以及享成交金額90%的第一按揭，首期只需10%，3年定息優惠，首年定息1%；第二年2%；第三年3%，買家亦可享有車位認購權。