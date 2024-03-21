撤辣後執蝕讓貨　大埔街坊無懼高估價一成　628萬買新興花園三房

二手市場轉活，但成交續以蝕讓為主。大埔居屋新興花園有三房業主628萬元蝕沽，持貨6年帳面蝕讓約30萬元。據知，新買家為同區街坊，因見撤辣後無需再繳辣稅決定入市。



中原地產分行經理李嘉龍表示，是次成交為大埔新興花園1座高層J室，實用面積592平方呎，屬三房間隔。單位最初以660萬元叫價放盤，經雙方議價後單位累減32萬元，終以628萬元沽出，呎價10,608元。

高估價一成 惟仍要輸30萬

至於新買家為同區客，原先已持有物業，見撤辣後無需再繳辣稅，決定買入單位。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為581萬元，而恒生估價則為567萬元。即最新成交價較估價高出8.1%至10.8%。

據知，原業主於2018年以約658萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓約30萬元，期內貶值約4.6%。