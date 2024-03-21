天水圍Wetland系列連錄3伙銀主盤　叫價均低於買入價、最多逾14%

市場交投量持續上升，樓市氣氛好轉，不過近年入伙的半新盤卻出現多宗銀主盤個案。當中天水圍Wetland Seasons系列近日新增3伙銀主盤，銀主叫價均低於購入價，跌幅介乎4.9%至14.3%。



天水圍Wetland Seasons系列最新錄3宗銀主盤個案。市場消息指，該3伙單位均屬兩房戶型，實用面積446至464平方呎。當中叫價最高的單位為Wetland Seasons Bay 5B座低層A6室，實用面積448平方呎，叫價625萬元放售，折合呎價13,950元。

另外兩伙分別為Wetland Seasons Park 7座中層A2室及16座低層A1室，實用面積446及464平方呎，銀主目前叫價570萬及560萬元。

3伙銀主盤叫價低買入價約4.9%至14.3%

該3伙銀主盤原以一手形式購入，購入日期為2020年1月至2021年8月，當時成交價約589.08萬至685.23萬元。可見是次銀主叫價低買入價約4.9%至14.3%。

老牌廠家「僭建之島」豪宅淪銀主盤

而早前被揭為「僭建之島」的大潭紅山半島，新近亦有1伙豪宅淪為銀主盤，據悉該物業由本地老牌廠家振聲實業董事總經理李振聲所持有。

代理消息指，上述銀主盤個案為大潭紅山半島9座高層B室，實用面積956平方呎，兩房間隔，最新叫價以2,480萬元放售。據悉，該單位由本地老牌廠家振聲實業董事總經理李振聲於2005年以955萬元購入，是次叫價較當時高約1,525萬元。

資料顯示，李振聲持有的赤柱富豪海灣一幢海景洋房於去年亦遭銀行接管，該洋房曾被抵押19次，最終淪爲銀主盤後以6,600萬元沽出。