利奧坊．首隅明賣68伙　暫收逾600票超購7.8倍　夥中原推家電禮券

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅，落實於明日（22日）下午４時推出68伙發售，項目將於今晚7時截票，恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示暫收逾600票，以首張價單68伙計，超購7.8倍。當中查詢及參觀人士包括年輕用家及家庭，非本地及外籍人士及投資收租客，當中亦不乏内地高才。



夥中原推智能家電禮券

另為配合項目銷售，亦夥中原地產推出置業賀禮，由即日起至至3月31日，經該行購入「利奧坊‧首隅」一手住宅單位之首15名買家，均可獲約3,000元「智能家電禮券」，總值約4.5萬元。

首批的68伙當中包括22伙兩房單位及46伙一房單位，實用面積由252至353平方呎，價單訂價由475.4萬至 797.1萬元，價單呎價由18,510至23,463元，折實售價437.36萬至733.33萬元，折實呎價17,029至21,586元。定價總值逾4億元，折實總值約3.8億元。