驗樓奇聞｜新盤廁所裝漏「呢樣」現爛牆　洗手盤置身茂密叢林中

許多業主鍾情買新樓，因為新樓會所設施齊全，單位還會配備企理裝修，讓業主們可以更快地入住自己的安樂窩。不過部份單位在收樓時才發現質量不似預期，各種千奇百趣的問題隨時令小業主們十分「頭痕」。香港專業驗樓學會會長及資深工程監督詹濟南（詹Sir）今（21日）於「2023年建造及裝修業優秀大奬頒獎禮」上，分享去年驗樓時的奇聞奇事。



詹sir表示，去年驗樓期間的奇聞主要以「甩漏」為主，包括洗衣機忘記駁上水喉，導致洗衣機無法正常運作，以及有一個單位廁所淋浴間的趟門缺少一塊玻璃，無法阻擋淋浴時的水流，詹sir笑言：「業主要練下沖涼唔好彈啲水出去。」

另外，有一個單位的廁所在交樓時竟然出現一幅爛牆，其後才發現原來是裝修工人忘記將洗手盆櫃安裝上去，而該洗手盆櫃還隨意地放置在客廳中央，十分顯眼，詹sir直言不知是有心還是無意。

叢林中的洗手盆

豪宅單位也不例外，去年有一個單位設有後花園，圖片可見該花園內雜草橫生，鋪滿了整個花園，部份植物生長得比洗手盤還要高，令人難以走動。詹sir解釋，通常花園在安裝好設施後會種植少許植物作綠化景觀，但該單位估計因疏於打理及沒有除草，導致植物長滿了整個花園。

叢林中的洗手盆。（香港專業驗樓學會相片）

喉管完全阻擋插蘇口「睇得唔用得」

部份單位於設計上亦令人啼笑皆非，其中一個單位廁所的喉管安裝在插蘇的正前方，完全阻擋了其中一個插蘇口，最終成為「睇得唔用得」的插蘇位。

詹sir解釋，安裝插蘇及喉管的工作通常分為兩個團隊進行，相信是前線工人在工作時沒有溝通好安裝位置才導致是次相撞的情況。

喉管完全阻擋插蘇口「睇得唔用得」。（香港專業驗樓學會相片）

詹sir：擔心發展商撤辣後「追進度」 忽略樓宇質量

詹sir表示，2023年是特別的一年，不僅開始疫後復常，而樓市亦處於低迷狀態，所以發展商有更充裕的時間進行執修，交樓質素及售後服務皆有提升，不過平均分仍較疫情前差。他認為，撤辣後市場交投明顯出現反彈，發展商趁機加快推盤步伐，令他擔心發展商會因為「追進度」迫切交樓而忽略樓宇質量。因此他期望業界會繼續嚴格把關，提升樓宇品質，保持香港在國際間的聲譽。

另外詹sir亦提到，預期垃圾徵費落實後單位塞渠的情況會大幅增加，因為許多市民有機會將廚餘等垃圾沖入廁所，因此他也希望市民可以保持公德心。而建築廢料方面，他指過往一向都有徵費，業界已保有預算，不會對行業造成太大影響。

KENNEDY 38及林海山城奪最佳質素屋苑

至於2023年度最佳質素屋苑有兩個屋苑成功奪獎，包括新地、恒地及會德豐旗下的KENNEDY 38，總承建商為新輝城建工程有限公司；另一樓盤則為香港興業國際及希慎興業合作發展林海山城，總承建商為聯力建築有限公司。