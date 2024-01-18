驗樓｜#LYOS僅69分　批盪、空心磚扣曬分　窗台「取巧」暗藏危機

長實（1113）旗下洪水橋#LYOS原定9月收樓，但屋苑直至近月才陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個高層一房單位，實用面積283平方呎。單位需要執修的地方共有5處，當中批盪及地磚出現明顯缺陷，加上單位面積較細，單位最終只獲69分。



#LYOS位處洪水橋，提供9幢物業合共341伙，每幢大樓只有2至5層高。由洪水橋輕鐡站步行前往需要10分鐘路程，全程沒有瓦遮頭，而目前周邊仍有眾多地盤施工，或為住戶帶來不便。

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玄關近半幅牆出現批盪空鼓

甫入室內，明哥仔細驗收發現玄關位置有近半幅牆出現批盪空鼓，其高度約1米即大概「半個人咁高」。他指雖然玄關牆身設不少電掣位，有時部份電線及喉管亦會收納在牆後，故難免出現少許空鼓。

不過由於線喉通常會收納於掣位上方，而是次空鼓位置則位於整幅牆身的下方，明哥相信空鼓並非因線喉收納所造成，而是批盪出現問題。

單位水龍總掣設於假天花上

至於，玄關左邊為浴室，明哥指除浴室櫃門有少許鬆動外，整體未有太大問題。不過水龍頭水掣設計或引起不便。

他解釋，通常水龍頭總掣會設於鋅盤下方以方便開關，但近年大多新盤會將水掣放在假天花上，#LYOS亦不例外。故若浴室出現爆水喉，住客亦只能爬上假天花處理，不能立即在鋅盤下方關掉總掣，令操作變得麻煩。

裝修工人出甩漏 客廳現空心磚、門框無收口

客廳方面，明哥發現地板有兩塊空心磚及部分牆身亦出現批盪空鼓，他解釋有機會是因為工人未有將地磚鋪實。如不處理的話，日後在擺放傢私時或導致地磚裂開或下陷。他續指，現時新盤出現空心磚及大面積批盪空鼓的情況已經十分少見。

另外，亦發現睡房門框右邊未有膠邊收口，令門框罅隙可放入一個一元硬幣。明哥估計，是工人「唔記得咗」。這樣除了會令門框容易鬆脫外，而會令蟲蟻容易走入罅隙，而造成蟲蛀問題。

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單位採單面玻璃 隔音隔熱差

除需要執修的位置，明哥亦點評部份單位設計。客廳設有玻璃幕牆以增加採光，但發展商僅採用單面玻璃，其隔熱同隔音功能亦較差。若單位面向西邊，當被太陽照射時會變得非常熱，故明哥建議可安裝窗簾隔熱。

他亦直言，雙面玻璃成本較單面貴，故採用與否純粹視乎發展商「揼唔揼本」，而事實上近年亦較少新盤採用單面玻璃設計。

發展商設計「取巧」 恐構成安全隱憂

另外，明哥留意到窗戶的防跌玻璃欄柵較低。量度後發現該設計雖合乎法例要求，但仍存在安全隱憂。明哥解釋，根據法例要求玻璃欄柵需設於離地1.1米，若有窗台而且其寬度逾7.7厘米，則由窗台位置起計算，原意是防止住戶站上窗台後會跌出窗。

不過據圖片可見，單位窗台雖然有一定寬度，但若嚴格執行守則，玻璃欄柵則會設於較高位置，這樣會令住客難以推拉窗戶。因此發展商特意將窗台邊緣設計成斜面，令其寬度未能達7.7厘米，從而令玻璃欄柵高度可由地面起計算。明哥直指，這是發展商為滿足法例要求而作出的折衷辦法。若家中有兒童應避免他們攀爬窗台以免發生事故。

另外，記者曾就上述單位手工問題及目前單位執修進度向發展商作出查詢，惟截稿前仍未有回覆。

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