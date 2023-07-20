驗樓｜傲玟浴室門有塌下危機、防水設計差　明哥：買保險保障自己

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，幾經波折去年已收樓入伙。記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個實用面積約1,228平方呎的三房單位，19項驗樓分項之中，門、窗、地台、牆身，以及浴具均獲不合格分數，最終單位總評分約76分，質素明顯較差及有待改善，屬於C級。



傲玟座落何文田常盛街17號，鄰近巴富街運動場、佛光街體育館以及香港都會大學，日常生活配套完善。由港鐵何文田站步行前往需約10至15分鐘，不過沿路「無瓦遮頭」。另外屋苑附近有小巴來往旺角等市區。

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大門門框擠壓變形 開合發出怪聲

經明哥仔細檢驗後，發現單位大門的手工一般，在開關大門的時候會發出「嘎吱」的怪聲。明哥解釋，因為發展商在安裝大門時未有為門框與大門之間預留門罅，令到在開門時大門直接壓到門框造成互相擠壓，長遠而言會逼爛其中一邊。

驗收當日，大門與門框之間擠壓變形，並造成一條可放落張八達通卡的罅隙。雖然大門可不需更換，但明哥建議業主可要求發展商重新安裝大門，並需要預留足夠罅隙開合。

浴室門僅設兩個門鉸 目前已下墜 或有塌下危機

除了大門外，浴室門亦有問題，「打側睇就會見到個門向下墜」，明哥發現單位內主浴室及客浴室的玻璃門出現下墜的情況，從而令到推門時候出現刮地。明哥表示，出現上述情況是因為浴室採用又重又大的玻璃，加上該玻璃門只是用了上下兩個門鉸，令到受力不平均而出現下墜。

明哥直指，假如情況不處理的話，除了會令到推拉門時變得越來越吃力外，更有機會令門鉸螺絲鬆脫，屆時整道門或會塌下而爆裂，從而造成危險。明哥坦言「可能（發展商）係做的時候，無考慮清楚設計。」

有見及此，明哥建議業主應向發展商要求，於玻璃門上方位置多增一個門鉸，以便分散玻璃門上方門鉸的受力。又指以設計而言，一道安全的門應設有三個門鉸，最為「食力」的上方位置需設有兩個，而下方設一個便可。

全屋木地板設計 惟無門檻擋水

明哥又表示單位防水設計不太理想。由於室內地板全部使用木材鋪砌，但浴室門及廳房門只有少量的暗斜位，亦未設有門檻擋水。他估計，假如日後單位不幸浴室漏水，缺乏門檻會令水直接漏入大廳，未有及時處理或令木地板底板發霉及變黑。另外，浴缸邊地台有隙及欠防口膠邊，稍有不慎洗地時的水就會有機會滲入浴缸底，容易造成積水。

防水設計不太理想 明哥笑指：買保險保障自己

此外，浴室門防水設計舊式亦未有使用原條防水膠邊封實，容易造成漏水。明哥解釋，將浴室門封邊除可以防止漏水外，亦可保護當中的強化玻璃，防止因意外而撞爆玻璃產生危險。

最後，明哥無奈表示，「設計防水做得唔太理想，（發展商）可能會預你抹地，但都唔好用咁多水。」他又建議業主，可考慮購買保險，萬一出現漏水時亦可保障自己。

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