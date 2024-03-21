黃竹坑BLUE COAST會所設19項設施、佔地9萬呎　最快下周開示位

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，昨日（20日）上載樓書，緊接於今日（21日）公佈會所模型及最新銷售部署，項目最快下星期開放示範單位。



長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目下星期開放示範單位。另外，項目售樓廠今日率先公開予代理參觀，已錄得逾3,000人次。今日另率先公開會所模型，會所設有19項設施，另設有園林，總佔地9萬平方呎。

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長實營業部首席經理郭子威指出，昨晚美國表明不再加息，預計今年有三次減息，料今年有機會總共減0.75厘，定期存款有機會流出至實體投資，即將對房地產有利。另指，以往歷史上，每當本港減0.25厘息口，樓價將會升1.5至2.5%，如今年累減0.75厘即樓價會升4.5%至7%。

項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。