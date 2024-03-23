將軍澳區內客1200萬買SEASONS PLACE兩伙　見撤辣增持、料樓價升

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，今日（23日）首輪開賣368伙。該盤日前截收約11.536個認購登記，超額逾30倍，為今年新盤票王。



SEASONS PLACE買家劉小姐表示，原本居住在將軍澳的海翩匯，是次斥資約1,200萬元買入兩伙單位用作投資。之所以選擇買入Seasons Place全因鍾情發展商品牌，加上見樓市撤辣所以決定入市增持單位。她認為以現在熾熱的市況，估計之後樓價有望上升，對後市感樂觀。

SEASONS PLACE買家劉小姐。

首輪銷售368伙 入場費447.2萬元

項目首輪銷售368伙，市值26.5億元，佔項目12A期可供發售單位逾5成半。該批單位將以價單形式開售，並設大手組，戶型涵蓋一房至三房間隔，115伙一房單位，173伙兩房連開放式廚房單位，45伙兩房連梗廚單位，35伙三房套單位，實用面積由323平方呎至665平方呎。

至於該批折實平均呎價為14,604元，折實售價447.2萬元起。入場單位為第3A座9樓F室，實用面積323平方呎，一房連開放式廚房，價單定價508.1萬元，以最高折扣12%計，折實售價447.2萬元。

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。

↓↓兩房經改動第3A座38樓C室示範單位↓↓