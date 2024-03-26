美聯料壞消息盡出　今年工商舖市「追落後」、交投量增兩成

由於息口走勢不明朗，2023年工商舖交投僅錄3,843宗，是三年來的新低，今年首季工商舖市場更延續2023年年尾的弱勢局面。截至2024年3月20日，整體工商舖首季成交量錄602宗（包括逾億元公司轉讓買賣），按年下跌約25.3%，成交金額則錄161.91億元，按年上升約20.4%。



美聯工商舖認為，工商舖市道反映香港經濟的縮影，惟市場的交投額量齊跌，可見即使香港的社會已復常，但經濟仍未恢復。不過目前壞消息已經盡出，相信工商舖交投已經見底，新政策預料可進一步吸引資金流向其他物業「追落後」，該行料今年全年工商舖成交量可望錄得4,550宗，按年增加約兩成。



美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，展望今年，雖然聯儲局仍未正式落實減息，但近期香港政府推出多個利好政策推動房地產行業發展，三大矚目措施包括有重啟投資移民、放寬按揭規定及全面「撤辣」，其中前兩者的政策將為工商舖市場帶來直接刺激作用。

新投資移民計劃利好中細價物業

在新投資移民計劃中，非住宅物業將納入獲許投資的資產，根據計劃過往的成效，在配合內地政府放寬貨幣政策，相信更多內地資金將來港投資物業。由於非住宅投資將設有1,000萬港元的投資上限，預料外地投資者在配置資產時，他們會偏向投資中細價物業。此外，由於投資者必須投資於由政府指定的科技產業及企業，相信措施可以吸引他們在港設立工廠及辦公室。

左起美聯工商董事陳偉志、美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥、美聯旺舖董事梁國文。

放寬按揭料減輕業主負擔、降低買家入場門檻

金管局亦決定放寬物業按揭規定，包括調高按揭成數上限及取消部分壓力測試的要求。新措施預料可以減輕部分業主的負擔及降低買家的入場門檻。對於投資者而言，他們持有較多資產，相信新政策可為他們提供更多流動性及選擇去購置更多物業。

住宅物業已直接受惠於全面「撤辣」的政策，一手住宅交投更大幅上升。美聯工商舖認為市民的信心已恢復，加上壞消息盡出，相信工商舖交投已經見底，新政策預料可進一步吸引資金流向其他物業「追落後」，令整體投資氣氛好轉，相信工商舖市場將會轉勢，預料今年全年工商舖成交量可望錄得4,550宗，按年增加約兩成，然而，今年的交投量仍然只有高峰期的四分之一左右，而工商舖價格仍會受壓。